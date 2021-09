Чем заняться в Петербурге с 6 по 12 сентября

Фестиваль «Курорт»

В субботу в Доме писателей в Комарове пройдет литературный фестиваль, организованный Центром Вознесенского совместно с гастрономическим проектом «Ларисочная». Это будет серия лекций, бесед, экскурсий и семинаров с участием Павла Пепперштейна, Александра Скидана, Бориса Куприянова, Павла Арсеньева, Ольги Набоковой, Дмитрия Хворостова, Ильи Данишевского и многих других. В рамках фестиваля вручат поэтическую Премию Аркадия Драгомощенко, а Михаил Феничев выступит с концертом. Еще обещаю ткнижный маркет, выставку галереи «Стыд» и «Ночь геофилософии» от Европейского университета.

Выставка «Glasstress. Окно в будущее»

В Главном штабе Эрмитажа открывается один из главных блокбастеров этой осени: проект «Glasstress» — неизменный спутник Венецианской биеннале. В рамках него на знаменитом острове Мурано в студии Беренго все ключевые художники современности реализуют свои идеи в стекле. Неймдроппинг тех, чьи хрупкие работы (целых 55!) везут в Петербург по-настоящему впечатляет: это и Ай Вэйвэй с братьями Чепман и Яном Фабром, и Тони Крэгг, Ханс Оп де Бек, Мэт Коллишоу и многие другие. Содержательно это как масштабные инсталляции, так и небольшие скульптуры и даже видеоарт.

С 11 сентября по 31 октября

Фестиваль «Культура быта. Север»

В пространстве «Линии» стартует фестиваль про экологию, устойчивую моду и минималистичный скандинавский дизайн. Основные события придутся на субботу: это лекции, мастер-классы и даже буккроссинг, но что-то продлится и дольше, например, выставка «Культура Быта. Recycle & Trash to fashion» — о том, как нам всем нужны апсайклинг и кастомайзинг, а не потребление. Вход свободный. Подробности и регистрация здесь.

С 11 сентября по 10 октября

Выставка «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности»

В «Севкабель Порту» тоже открывается масштабный проект про экологию — со впечатляющими мультимедийными инсталляциями, art&science объектами и даже сайт-специфичным спектаклем. За последний отвечает коллектив Rimini Protokoll. Также в программе — работа сотрудничавшего с Докинзом художника и инженера Мемо Актен «Deep Meditations», инсталляция «The Day We Left Field» российского проекта Tundra, цикличное видео британцев Universal Everything «Nature Always Wins» и многие другие. Подробности здесь.

С 11 сентября по 31 января

Спецпоказ фильма «Молчание ягнят»

18:30

В «Авроре» почти за неделю до старта повторного проката (он с 16 сентября) покажут триллер Джонатана Демми «Молчание ягнят», собравший в 1991 году сразу пять важнейших «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую и женскую роль, а также адаптированный сценарий. Демонстрироваться будет 4К-реставрация картины, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото

Вечеринка «Roots United x K-30»

В субботу в «K-30» формация Roots United в последний раз выступит в этом году. Среди участников — Ryan Elliott, резидент Berghain и подписант Ostgut Ton, Ghostly International и Spectral Sound, украинец Bejenec, экспериментатор Buttechno, выпускающаяся на лейбле Bad Manners Inga Mauer, а также Shutta, El, XAN, Primitive, Hoopa.

Сериал «Северные воды»

Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей. Премьеру проекта в России обещали с июня, наконец-то он действительно выйдет.

С 11 сентября, «КиноПоиск HD»