Чем заняться в Петербурге с 6 по 12 сентября

Балет «Шут. Шахерезада», Александринский театр

За традицию на фестивале «Context. Diana Vishneva» 9 и 10 сентября отвечает обладатель «Золотой маски» Алексей Мирошниченко. В одном вечере соединили две его одноактные работы для Пермского театра: балет «Шут» Прокофьева и «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова. Оба – переосмысление репертуара «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Первый не ставили почти 90 лет, и хореограф восстановил его со своим текстом, но в «родных» декорациях и костюмах авангардиста Михаила Ларионова. Вторая постановка была создана специально для Дианы Вишневой и рассказывает историю любви и трагедии иранской императрицы Фарах Пехлеви – все в стиле сказочного Востока. Подробнее о всей программе фестиваля мы рассказывали в гиде.

Спектакль «Одиссея», «Балтийский дом»

Три года назад главреж новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко поставил в Театре им. Ленсовета «Русскую матрицу», в которой исследовал отечественную мифологию. Так что нынешнее обращение к мифологии античной выглядит до некоторой степени логично. Выбор становится еще очевиднее, если вспомнить его «Эдипа-царя» в Театре на Литейном. Режиссер сам написал инсценировку гомеровской поэмы, на главную роль позвал Тараса Бибича, с которым неоднократно работал, а его постоянный соавтор, художник Ольга Шаишмелавшили порезвилась от души: например, при помощи поролона сделала нимфу Калипсо похожей на статую Артемиды Эфесской, а Посейдона идентифицируется благодаря аквалангу и ластам.

Лекция «О методах создания объектов и культуре бренда Delo»

19:30

Основатель дизайн-студии и бренда с собственным производством и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» Арсений Бродач объяснит, как создаются предметы, появляются коллаборации с местными мастерскими и проектируются серийные загородные дома. Вход свободный по регистрации.

Фильм «Петровы в гриппе»

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — веселый и лихорадочный карнавал с библейскими мотивами и постмодернистскими играми. В экранизации режиссер Кирилл Серебренников обходится с литературным оригиналом вольно, еще больше усиливая его абсурдистскую интонацию. Пожалуй, это то, что надо, в наши нездоровые во всех смыслах времена. Не чудотворное лекарство, но плацебо (в смысле волшебной силы искусства). Еще и с отличным кастом — от Семена Серзина, Чулпан Хаматовой и Ивана Дорна до Юлии Пересильд, Юрия Колокольникова, Юры Борисова и Сергея Дрейдена.

С 9 сентября

Фильм «Злое»

Хоррор Джеймса Вана («Пила: Игра на выживание») стал одной из жертв политики компании Warner Bros. схлопывать окно между кинотеатральным и цифровым релизом. Через неделю после проката (в США он с 1 сентября) история Мэдисон, которая видит то ли во сне, то ли наяву жестокие убийства, выйдет на HBO Max. Впрочем, это тот случай, когда большой экран не кажется такой уж необходимостью.

С 9 сентября

Сериал «Пропавшая»

В психологическом триллере Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») свою первую большую роль в кино играет Лиза Янковская — внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. Ее героиня однажды появляется на пороге дома состоятельной семьи Грабер и утверждает, что она их дочь, пропавшая десять лет назад. Оператором завораживающе красивого сериала стал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето»). 9 сентября выйдут сразу все четыре эпизода проекта.

С 9 сентября, «КиноПоиск HD»

Сериал «Контейнер»

Тема суррогатного материнства — вопрос сложный, в том числе этически: во многих странах оно запрещена. Для сервиса Start исследовать в сериальной форме проблему взялся режиссер Максим Свешников, автор удушливо-позитивной драмеди «257 причин, чтобы жить». Главная героиня «Контейнера» — 27-летняя Саша (Оксана Акиньшина), вынашивающая ради денег ребенка для высокопоставленного чиновника (Филипп Янковский) и его трофейной молодой жены (Маруся Фомина). Проект попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира.

С 9 сентября, Start

Сериал «Контакт»

Актер Евгений Стычкин дебютирует в режиссуре драмой о проблемах отцов и детей. Это история про полицейского по делам несовершеннолетних, которому не удается найти общий язык с дочерью-тинейджером. Чтобы стать с ней ближе, он заставляет одного из подопечных добавить ее в друзья в соцсети и начинает переписываться с ней вместо подростка.

С 9 сентября, Premier