Чем заняться в Петербурге с 6 по 12 сентября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: выставки «Glasstress. Окно в будущее» в Эрмитаже и «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» в «Севкабель Порту», концерты «Нервы» и The Hatters, фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» в прокате, а также одноактные балеты «Шут. Шахерезада» на фестивале «Context. Diana Vishneva».
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«Миллиарды»
Понедельник, 6 сентября
Спектакль «Люблю», театр «ЦЕХъ»
Ученик Анатолия Праудина Александр Никаноров снова ставит в «ЦЕХе». И снова не ищет легких путей, выбрав наименее растиражированную пьесу Ивана Вырыпаева «Чему я научился у змеи». Предсмертное письмо — монолог корабельного доктора Генриха Вальца, обращенный к маленькому сыну. Врач после гибели своего судна оказался на необитаемом острове. Как водится у Вырыпаева, внешние обстоятельства — это лишь импульс для обобщающих философствований. Рассуждения Генриха о стакане, полном до краев, борьбе со скептицизмом, тьме и цветке под актуальный саундтрек визуализирует актерский квартет, состоящий из Александры Мамкаевой, Анастасии Гиревой, Андрея Сунцова и Александра Лушина.
Лекция «Поэзия как современное искусство»
19:30
Критик, теоретик искусства и поэт Роман Осминкин расскажет в Новой Голландии в понедельник почему, на его взгляд, стихи сейчас продуктивнее соотносить с артом, а не теорией литературы. Вход свободный по регистрации.
Выставка Олега Маслова и Виктора Кузнецова «От Новой Академии до Поп-Механики. 1993-2006 гг.»
Творческий тандем двух профессоров и денди из Новой академии Тимура Новикова сложился почти случайно. Олег Маслов организовал в 1992 году постановочную фотосессию в Павловске, Виктор Кузнецов в ней поучаствовал. В ЦСИ им. Сергея Курехина показывают не только их картины и арт-снимки, но и кадры репортажные с концертов: оба художника гастролировали по всему миру с проектом «Поп-Механика».
До 25 сентября
Сериал «Миллиарды»
Продолжение пятого сезона сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей Бобби Аксельрод и Чак Родс снова выходят на тропу войны. Каст усилится Джулианой Маргулис из «Хорошей жены» в роли профессора социологии из университета Лиги плюща.
С 6 сентября, Showtime. «Амедиатека»
Вторник, 7 сентября
Лекция «Стигма коллективного урбаниста»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии во вторник социолог красноярской лаборатории «Гражданская инженерия» Петр Иванов расскажет, почему образ урбанистов не всегда положителен в глазах горожан и в чем их обычно обвиняют. Вход свободный по регистрации.
Jony
20:00
Любимец подростков Jony (на том, как он не слишком знаком родителям была даже построена одна реклама) пишет простые поп-песни с нехитрым текстами — таковы его «Френдзона», «Звезда», «Аллея». Впрочем, в свой главный хит «Комета» он замешал строки Пушкина — пусть и самые хрестоматийные: про бурю, что мглою небо кроет. Во вторник Jony выступит в «Тинькофф Арене».
Сериал «Выжившие»
Вселенная кинопроекта Андрея Прошкина о постапокалиптичном мире, в котором нельзя спать, расширится четырьмя веб-сериалами. «Яна» рассказывает о Максиме (Егор Корешков), который хочет спасти уснувшую жену, но встречает другую девушку по имени Яна (Анастасия Куимова). Герой «Огней» Виктор (Филипп Авдеев) пытается перебороть страх открытых пространств и выйти из дома. В «Подростках» воспитанники детдомов едут к морю. В «Блогере» персонаж Гоша снимает видео о том, как выжить в новых условиях.
С 7, 14, 21 и 28 сентября, «Окко»
Среда, 8 сентября
Спецпоказы ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда
В «Родине» в памятный для города день бесплатно покажут сразу три фильма, снятые во время Великой Отечественной войны. Это «Два бойца» Леонида Лукова 1943 года, «Непобедимые» режиссеров Сергея Герасимова и Михаила Калатозова 1942-го и «Жила-была девочка» Виктора Эйсымонта 1944-го. Вход на сеансы свободный по бесплатным билетам в кассе, но их количество ограничено.
Фильм «Блокадный дневник»
Фильм Андрея Зайцева о блокаде победил на ММКФ как лучшая картина, в той же номинации получил «Золотого орла», а еще «Нику» — за лучшую мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден) и операторскую работу. Наконец-то картина выходит и в прокат: в важную для города дату — 8 сентября исполняется 80 лет с начала осады Ленинграда.
С 8 сентября
Спецпоказ сериала «Контакт»
16:00
Соцдрама Евгения Стычкина об отношениях отцов и детей выйдет уже в четверг на платформе Premier, а за сутки до этого первые два эпизода сериала покажут на «Ленфильме». Вход на сеанс бесплатный для всех желающих, но нужно зарегистрироваться.
Концерт группы «Нервы»
19:00
Рок-группа с украинскими корнями должна была сыграть концерт в поддержку нового альбома «7» в «Севкабель Порту». Но выступления без рассадки по-прежнему запрещены, поэтому вместо одного перфоманса они дадут сразу два — 8 и 9 сентября в ДК им. Ленсовета, чтобы послушать про новые треки и хиты про дружественный кофе и музыку-драг смогли все желающие.
Лекция «Концертный зал: смыслы пространства и некоторые правила приличия (при всей их изменчивости)»
19:30
В лекторий об академической музыке в Новой Голландии доктор искусствоведения и профессор РГИСИ Константин Учитель расскажет, как менялось пространство, в котором мы слушаем классику, и при чем тут магазины готовой одежды. Вход свободный по регистрации.
Концерт musicAeternaFour
21:00
Подопечные Теодора Курентзиса из хора musicAeterna несколько лет назад параллельно основной работе создали свой коллектив. Они исполняют самые разные песни: фольклорные и обрядовые, религиозно-церковные и застольные — из культуры народов мира. В среду они выступят в Social Club.
Спецпоказ фильма «Необратимость»
21:30
Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма 2002 года с Моникой Беллуччии и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии. Сеанс будет в «Третьем месте».
Сериал «Американская история преступлений» (Импичмент)
Разобравшись в художественной форме с реальными убийствами, создатели проекта-антологии взялись за менее кровавую историю — импичмент Билла Клинтона после секс-скандала с Моникой Левински. Президента США играет Клайв Оуэн, стажерку Белого дома — младшая сестра Джоны Хилла Бини Фелдштейн («Леди Берд», «Чем мы заняты в тени»). Роль Хиллари Клинтон исполнила Иди Фалько из «Клана Сопрано».
С 8 сентября, FX, «Амедиатека»
Четверг, 9 сентября
Балет «Шут. Шахерезада», Александринский театр
За традицию на фестивале «Context. Diana Vishneva» 9 и 10 сентября отвечает обладатель «Золотой маски» Алексей Мирошниченко. В одном вечере соединили две его одноактные работы для Пермского театра: балет «Шут» Прокофьева и «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Римского-Корсакова. Оба – переосмысление репертуара «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Первый не ставили почти 90 лет, и хореограф восстановил его со своим текстом, но в «родных» декорациях и костюмах авангардиста Михаила Ларионова. Вторая постановка была создана специально для Дианы Вишневой и рассказывает историю любви и трагедии иранской императрицы Фарах Пехлеви – все в стиле сказочного Востока. Подробнее о всей программе фестиваля мы рассказывали в гиде.
Спектакль «Одиссея», «Балтийский дом»
Три года назад главреж новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко поставил в Театре им. Ленсовета «Русскую матрицу», в которой исследовал отечественную мифологию. Так что нынешнее обращение к мифологии античной выглядит до некоторой степени логично. Выбор становится еще очевиднее, если вспомнить его «Эдипа-царя» в Театре на Литейном. Режиссер сам написал инсценировку гомеровской поэмы, на главную роль позвал Тараса Бибича, с которым неоднократно работал, а его постоянный соавтор, художник Ольга Шаишмелавшили порезвилась от души: например, при помощи поролона сделала нимфу Калипсо похожей на статую Артемиды Эфесской, а Посейдона идентифицируется благодаря аквалангу и ластам.
Лекция «О методах создания объектов и культуре бренда Delo»
19:30
Основатель дизайн-студии и бренда с собственным производством и лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» Арсений Бродач объяснит, как создаются предметы, появляются коллаборации с местными мастерскими и проектируются серийные загородные дома. Вход свободный по регистрации.
Фильм «Петровы в гриппе»
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — веселый и лихорадочный карнавал с библейскими мотивами и постмодернистскими играми. В экранизации режиссер Кирилл Серебренников обходится с литературным оригиналом вольно, еще больше усиливая его абсурдистскую интонацию. Пожалуй, это то, что надо, в наши нездоровые во всех смыслах времена. Не чудотворное лекарство, но плацебо (в смысле волшебной силы искусства). Еще и с отличным кастом — от Семена Серзина, Чулпан Хаматовой и Ивана Дорна до Юлии Пересильд, Юрия Колокольникова, Юры Борисова и Сергея Дрейдена.
С 9 сентября
Фильм «Злое»
Хоррор Джеймса Вана («Пила: Игра на выживание») стал одной из жертв политики компании Warner Bros. схлопывать окно между кинотеатральным и цифровым релизом. Через неделю после проката (в США он с 1 сентября) история Мэдисон, которая видит то ли во сне, то ли наяву жестокие убийства, выйдет на HBO Max. Впрочем, это тот случай, когда большой экран не кажется такой уж необходимостью.
С 9 сентября
Сериал «Пропавшая»
В психологическом триллере Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») свою первую большую роль в кино играет Лиза Янковская — внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. Ее героиня однажды появляется на пороге дома состоятельной семьи Грабер и утверждает, что она их дочь, пропавшая десять лет назад. Оператором завораживающе красивого сериала стал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето»). 9 сентября выйдут сразу все четыре эпизода проекта.
С 9 сентября, «КиноПоиск HD»
Сериал «Контейнер»
Тема суррогатного материнства — вопрос сложный, в том числе этически: во многих странах оно запрещена. Для сервиса Start исследовать в сериальной форме проблему взялся режиссер Максим Свешников, автор удушливо-позитивной драмеди «257 причин, чтобы жить». Главная героиня «Контейнера» — 27-летняя Саша (Оксана Акиньшина), вынашивающая ради денег ребенка для высокопоставленного чиновника (Филипп Янковский) и его трофейной молодой жены (Маруся Фомина). Проект попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира.
С 9 сентября, Start
Сериал «Контакт»
Актер Евгений Стычкин дебютирует в режиссуре драмой о проблемах отцов и детей. Это история про полицейского по делам несовершеннолетних, которому не удается найти общий язык с дочерью-тинейджером. Чтобы стать с ней ближе, он заставляет одного из подопечных добавить ее в друзья в соцсети и начинает переписываться с ней вместо подростка.
С 9 сентября, Premier
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«Вульф»
Пятница, 10 сентября
Концерт Бориса Березовского
19:00
Ученик Элисо Вирсаладзе и один из лучших пианистов мира прямо сейчас Борис Березовский в пятницу выступит в концертном зале Мариинского театра. Про программу пока известно немногое: исполнять на этот раз он будет Бетховена и Скрябина.
Концерт Билли Новик
20:00
Лидер алко-джаз группы «Billy's Band» Билли Новик в пятницу даст сольный концерт, в котором будет исполнять песни создателя «Гражданской обороны» Егора Летова. Самым значительным его сочинением он, кстати, считает «Русское поле экспериментов».
Сериал «Вульф»
Шоураннер «Бесстыдников» и «Без обид» Пол Эбботт на этот раз придумал комедийный проект о судебном патологоанатоме и профессоре Вульфе Кинтехе (Бабу Сизей ). Тот каждую серию, нарушая правила этики, будет раскрывать новое убийство в Северной Англии вместе со своей нетривиальной командой из матери-одиночки, вундеркинда, энтомолога и новичкаю
С 10 сентября, Sky One, «Амедиатека»
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Tundra «The Day We Left Field»
Суббота, 11 сентября
Фестиваль «Курорт»
В субботу в Доме писателей в Комарове пройдет литературный фестиваль, организованный Центром Вознесенского совместно с гастрономическим проектом «Ларисочная». Это будет серия лекций, бесед, экскурсий и семинаров с участием Павла Пепперштейна, Александра Скидана, Бориса Куприянова, Павла Арсеньева, Ольги Набоковой, Дмитрия Хворостова, Ильи Данишевского и многих других. В рамках фестиваля вручат поэтическую Премию Аркадия Драгомощенко, а Михаил Феничев выступит с концертом. Еще обещаю ткнижный маркет, выставку галереи «Стыд» и «Ночь геофилософии» от Европейского университета.
Выставка «Glasstress. Окно в будущее»
В Главном штабе Эрмитажа открывается один из главных блокбастеров этой осени: проект «Glasstress» — неизменный спутник Венецианской биеннале. В рамках него на знаменитом острове Мурано в студии Беренго все ключевые художники современности реализуют свои идеи в стекле. Неймдроппинг тех, чьи хрупкие работы (целых 55!) везут в Петербург по-настоящему впечатляет: это и Ай Вэйвэй с братьями Чепман и Яном Фабром, и Тони Крэгг, Ханс Оп де Бек, Мэт Коллишоу и многие другие. Содержательно это как масштабные инсталляции, так и небольшие скульптуры и даже видеоарт.
С 11 сентября по 31 октября
Фестиваль «Культура быта. Север»
В пространстве «Линии» стартует фестиваль про экологию, устойчивую моду и минималистичный скандинавский дизайн. Основные события придутся на субботу: это лекции, мастер-классы и даже буккроссинг, но что-то продлится и дольше, например, выставка «Культура Быта. Recycle & Trash to fashion» — о том, как нам всем нужны апсайклинг и кастомайзинг, а не потребление. Вход свободный. Подробности и регистрация здесь.
С 11 сентября по 10 октября
Выставка «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности»
В «Севкабель Порту» тоже открывается масштабный проект про экологию — со впечатляющими мультимедийными инсталляциями, art&science объектами и даже сайт-специфичным спектаклем. За последний отвечает коллектив Rimini Protokoll. Также в программе — работа сотрудничавшего с Докинзом художника и инженера Мемо Актен «Deep Meditations», инсталляция «The Day We Left Field» российского проекта Tundra, цикличное видео британцев Universal Everything «Nature Always Wins» и многие другие. Подробности здесь.
С 11 сентября по 31 января
Спецпоказ фильма «Молчание ягнят»
18:30
В «Авроре» почти за неделю до старта повторного проката (он с 16 сентября) покажут триллер Джонатана Демми «Молчание ягнят», собравший в 1991 году сразу пять важнейших «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую и женскую роль, а также адаптированный сценарий. Демонстрироваться будет 4К-реставрация картины, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото
Вечеринка «Roots United x K-30»
В субботу в «K-30» формация Roots United в последний раз выступит в этом году. Среди участников — Ryan Elliott, резидент Berghain и подписант Ostgut Ton, Ghostly International и Spectral Sound, украинец Bejenec, экспериментатор Buttechno, выпускающаяся на лейбле Bad Manners Inga Mauer, а также Shutta, El, XAN, Primitive, Hoopa.
Сериал «Северные воды»
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей. Премьеру проекта в России обещали с июня, наконец-то он действительно выйдет.
С 11 сентября, «КиноПоиск HD»
Воскресенье, 12 сентября
Лекция «Телефон-нуар. Техника “черного фильма”»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии философ Виктор Мазин расскажет, как кино смотрят психоаналитики и почему жанр нуара (хотя и трансформировался) до сих пор востребован зрителями. Вход свободный по регистрации.
Концерт The Hatters
17:00, 21:00
Группа Юры Музыченко тоже должна была сыграть в «Севкабель Порту» — в честь своего пятилетия, но по действующим в Петербурге ограничениям выступления могут быть только в оборудованных креслами залах. Поэтому сразу два зажигательных (пусть и сидячих) концерта подряд «шляпники» дадут в «Тинькофф Арене».
Концерт группы «Альянс»
19:00
Авторы бессмертного хита «На заре», каверы на который делали Brainstorm, «Би-2», Монеточка, Баста и DJ Smash, отмечают свое 40-летие концертом в клубе «Время N». Кстати, в прошлом году у «Альянса» вышел альбом «Космические сны».
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