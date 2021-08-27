До конца лета на курорте «Игора» можно воспользоваться кэшбэком от Ростуризма, если забронировать проживание на осень и зиму

Осенью и зимой на курорте «Игора» можно будет отдохнуть с кэшбэком от Ростуризма. Государство вернет гостям 20 % от стоимости проживания, если забронировать номера и оплатить их картой «МИР» до конца августа. Помимо этого, есть возможность воспользоваться другими выгодными предложениями.

Так, до 31 августа при бронировании номера от двух ночей на будние дни сэкономить можно будет до 10 %. А с сентября – до 15 %, причем на проживание не только в будни.

В любое время года гости смогут воспользоваться услугами СПА-комплекса с бассейнами и посетить банный домик, а также покататься на коньках, поиграть в керлинг в круглогодичном Ледовом дворце. Среди доступных развлечений есть также боулинг, бильярд и настольный теннис.

На курорте продолжается летний сезон, работает зона отдыха с открытыми подогреваемыми бассейнами и спортивными площадками, вейк-парк, прокат велосипедов, самокатов и SUP-бордов. У озера оборудованы беседки для барбекю.

По соседству с курортом находится знаменитый автодром «Игора Драйв», где можно усовершенствовать навыки вождения в Центре контраварийной подготовки с динамической плитой, окунуться в историю автомобилей ХХ века в автомузее, попробовать себя в картинге, мотокроссе и даже испытать свой внедорожник в SUV-парке.

В зимний сезон курорт «Игора» откроет склоны для любителей сноубордов и горных лыж, а также трассы для беговых лыж и тюбинга для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе всей семьей.