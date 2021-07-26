Чем заняться в Петербурге с 26 июля по 1 августа

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: премьера «Сказок Гофмана» в Мариинском-2, концерты Kedr Livanskiy и Manizha, а также выставка снимков Италии в «Росфото» и прокат отреставрированной версии «Основного инстинкта».
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Никита Реплянский, Crypto Gothic
Понедельник, 26 июля
Выставка «Портрет графа Николая Шереметева. Новые открытия», Михайловский дворец
В Русском музее недавно атрибутировали картину, изображающую юного графа Николая Шереметева (ребенок прожил всего пять лет). Оказалось, это единственная в России работа австрийца Фридриха фон Амерлинга — одного из ведущих портретистов 19 века. Ее показывают в Садовом вестибюле Михайловского дворца.
До 20 сентября
Лекция «Между game и play: игра как медиум современного искусства»
19:30
В лекторий музея «Гараж» в Новой Голландии художница, сценарист и гейм-дизайнер Ася Володина расскажет, как и почему в совриске стал вдруг так популярен такой медиум, как игра. И при чем тут соучастие и сопричастность зрителей. Вход свободный по регистрации.
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кадр из фильма "Осенний марафон"
Вторник, 27 июля
Лекция «Большое кино в большом городе: культура кино и киноцитаты в Петербурге»
18:30
Автор культурного раздела журнала «Своими словами» Алена Федюкина расскажет в проекте «Открытая гостиная» библиотеки им. Лермонтова (Литейный, 19) про то, как кино стало часть фольклора Петербурга. Речь и о кинотеатрах физических, так и их изображении в фильмах. Вход свободный.
Лекция «Кенигсбергские футуротипы»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии культуролог, писатель и краевед Александр Попадин расскажет про свой родной Калининград: как архитектура города отражала модные тенденции о новой социальности между Первой и Второй мировыми войнами. Вход свободный по регистрации.
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кадр из фильма «Основной инстинкт»
Среда, 28 июля
Фестиваль «Опера — всем»
В парках и на площадях Петербурга вновь пройдет фестиваль «Опера — всем» — уже десятый. Правда, в этом году послушать выступления можно будет только в онлайне. Это, например, на этой неделе «Искатели жемчуга» Бизе (28 июля) и «Дон Паскуале» Доницетти (30 июля). Подробности здесь.
С 28 июля по 7 августа
Спектакль «Марево любви», театр «Суббота»
19:00
В среду и четверг в театре «Суббота» — премьерные показы спектакля «Марево любви». В его основе — пьеса Пьера Мариво «Торжество любви», переработанная драматургом Климом. Поставил историю о блужданиях в поисках чувств и их обретении Андрей Сидельникова.
Спецпоказ фильма «Основной инстинкт»
19:30
Эротический триллер Пола Верховена с 29 июля выходит в прокат в России, а накануне на «Ленфильме» обо всех тонкостях и иронии этого многослойного фильма (да, он не только про ту самую сцену с Шерон Стоун) расскажет киновед Никита Смирнов.
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Kedr Livanskiy
Четверг, 29 июля
Выставка «Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже», Мраморный дворец
В Русском музее исследуют пластичность форм и жанров: как пейзажи вполне могут оказаться темой не только картин, но и скульптур. А скульптуры, в свою очередь, часто изображаются и в живописи. На выставке обещают более 130 таких работ.
С 29 июля по 30 сентября
Концерт Kedr Livanskiy
19:00
Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) в четверг выступит в клубе «К-30» с видом на залив, повод более чем особенный: она в последний раз исполнит программу альбома «Your Need». Локальная поддержка будет от Луни Аны и диджейского объединения «КЛМ».
Лекция «Интернет — не эскимо»
19:30
Интернет-исследовательница и преподавательница НИУ ВШЭ и ИТМО Полина Колозариди в лектории по философии Новой Голландии, используя метафоры с видами мороженого расскажет, как и почему сегодня должна пониматься всемирная сеть. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Я и все остальные»
Главный герой сатирической комедии Давида Шалько Тристан (Том Шиллинг из «Работы без авторства») задается вопросам немецкой классической философии и не только: что такое добро, каковы границы свободы и как же выстроить экзистенциальное взаимодействие «Я — Другие». Бонус для любителей российского кино — Ларс Айдингер («Матильда», «Уроки фарси») в одной из ролей.
С 29 июля, «Амедиатека»
Фильм «Основной инстинкт»
Эротический триллер из голливудского периода Пола Верховена запомнилась всем, конечно, той самой сценой с Шэрон Стоун. Тем интереснее спустя 29 лет после релиза посмотреть фильм как монолитное единое высказывание, не деля на отдельные фрагменты. В нем на самом деле спрятано куда больше тем и подтекстов, чем очевидно сексуальный.
С 29 июля
Фильм «Круиз по джунглям»
Приключенческий фильм от студии «Дисней» с рейтингом «6+», Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном рассказывает историю отважной и храброй исследовательницы дикой природы Лили Хоутон. Она направляется в верховья Амазонки, чтобы найти дерево, обладающее по преданиям южноамериканских индейцев магическими свойствами.
С 29 июля
Пятница, 30 июля
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Пока почти у всех театров города каникулы, «Приют комедианта» показывает редко исполняемую премьеру — спектакль Александра Созонова «Это все она» с Юлией Ауг. Сюжет начинается с трагической завязки — умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама (как раз Ауг) создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться.
Спецпоказы фильма «На последнем дыхании»
Перед сеансами в пятницу в «Авроре», а в субботу на «Ленфильме» киновед Михаил Трофименков расскажет про дебютный фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Картину выпускают в России в повторный прокат (вернее, в советской России как такового релиза, как во Франции, конечно же, не было).
Опера «Сказки Гофмана», Мариинский-2
19:30
В пятницу и субботу в Мариинском театре премьера — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». В версии режиссера Дэниэла Кругликова действие начинается в больнице, где лечат разбитые сердца. А мифические рассказы Гофмана — порождение в том числе медицинских препаратов, которые он принимает. Его партию репетируют Михаил Векуа, Денис Закиров, Сергей Скороходов. Олимпию могут спеть Кристина Алиева, Антонина Весенина, Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Лариса Юдина. Дирижировать будет Валерий Гергиев.
Спецпоказ фильма «Паровоз Генерал»
19:30
Культовую немую комедию Бастера Китона с ним же в главной роли в пятницу покажут в «Родине» — на большом экране. Это история Джонни Грэя, которого не взяли в армию Конфедерации, но он все равно играет важную роль в бою — еще и с участием паровоза.
Концерт Manizha
20:00
Кавер-герл «Собака.ru» и настоящая «рашн вуман» Manizha выступит в пятницу в клубе «Морзе» (мы надеемся, что отмены и переноса не будет!). Ироничная и трепетная Манижа исполнит как хиты (готовьтесь подпевать, что мы из другого теста!), так и новые треки.
Фестиваль «Акусмониум»
Жанр акусаматики появился во Франции в конце 1940-х. В 1974 году композитор Франсуа Бейль придумал для него специальный инструмент – «Акусмониум» (по сути – это несколько десятков громкоговорителей разных форм, размеров и частот). На Новой сцене Александринского театра фестиваль многоканальной музыки проходит уже в третий раз. Обещают ежевечерние концерты, в том числе от классиков Диего Лоса и Катарина Клемент, а также воркшопы по медиа-арту. Подробнее о программе здесь.
С 30 июля по 1 августа
Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии», «Росфото»
В «Росфото» открылась альтернатива реальным путешествиям в Италию — выставка снимков солнечной страны и бытописания ее жителей. Это как работы классиков вроде братьев Алинари, так и современных фотографов. Всего — более 120 произведений.
С 30 июля по 19 сентября
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«Питер FM»
Суббота, 31 июля
Концерт Лехи Никонова
19:00
Лидер группы «ПТВП» и андеграундный поэт Леха Никонов в субботу прочтет в клубе «Mod roof» собственные стихи, а также других авторов и школ — программа так и называется: «Чужие и свои». Что точно — и те, и те он исполнит по-настоящему экспрессивно.
Концерт «Электрофореза»
19:00
В клубе «Ласточка» электронные дарк-романтики «Электрофорез» устроят концерт для настоящих фанатов: они сыграют программу из композиций, которые обычно не исполняют на фестивалях и сольных концертах. Что точно обещают, так это песню «Вечер причесок».
Спецпоказ «Питер FM»
19:30
Ромком Оксаны Бычковой про то, как диджей Маша и архитектор Максим не могут встретиться в Петербурге — пожалуй, уже символ лета. В очередной раз пересматривать его лучше, конечно, на большом экране — в киноцентре «Родина»
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фильм «Молодость»
Воскресенье, 1 августа
Спецпоказ фильма Падение дома Ашеров»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии немой экспериментальный фильм Жана Эпштейна по сценарию Луиса Бунюэля и на основе книги Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» покажут с живым музыкальным сопровождением. За него отвечают барабанщик Алексей Востриков и пианист Роман Столяр. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Молодость»
Первый англоязычный фильма меланхоличного итальянца Паоло Соррентино с Харви Кейтелем и Майклом Кейном в главных ролях покажут в воскресенье в кластере «Третье место». После сеанса о фильме расскажут киновед Ксения Ильина и бренд-менеджер прокатной компании «A-ONE» Ксения Лаевская. Подробнее здесь.
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