Чем заняться в Петербурге с 26 июля по 1 августа

Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»

19:00

Пока почти у всех театров города каникулы, «Приют комедианта» показывает редко исполняемую премьеру — спектакль Александра Созонова «Это все она» с Юлией Ауг. Сюжет начинается с трагической завязки — умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама (как раз Ауг) создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться.

Спецпоказы фильма «На последнем дыхании»

Перед сеансами в пятницу в «Авроре», а в субботу на «Ленфильме» киновед Михаил Трофименков расскажет про дебютный фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Картину выпускают в России в повторный прокат (вернее, в советской России как такового релиза, как во Франции, конечно же, не было).

Опера «Сказки Гофмана», Мариинский-2

19:30

В пятницу и субботу в Мариинском театре премьера — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». В версии режиссера Дэниэла Кругликова действие начинается в больнице, где лечат разбитые сердца. А мифические рассказы Гофмана — порождение в том числе медицинских препаратов, которые он принимает. Его партию репетируют Михаил Векуа, Денис Закиров, Сергей Скороходов. Олимпию могут спеть Кристина Алиева, Антонина Весенина, Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Лариса Юдина. Дирижировать будет Валерий Гергиев.

Спецпоказ фильма «Паровоз Генерал»

19:30

Культовую немую комедию Бастера Китона с ним же в главной роли в пятницу покажут в «Родине» — на большом экране. Это история Джонни Грэя, которого не взяли в армию Конфедерации, но он все равно играет важную роль в бою — еще и с участием паровоза.

Концерт Manizha

20:00

Кавер-герл «Собака.ru» и настоящая «рашн вуман» Manizha выступит в пятницу в клубе «Морзе» (мы надеемся, что отмены и переноса не будет!). Ироничная и трепетная Манижа исполнит как хиты (готовьтесь подпевать, что мы из другого теста!), так и новые треки.

Фестиваль «Акусмониум»

Жанр акусаматики появился во Франции в конце 1940-х. В 1974 году композитор Франсуа Бейль придумал для него специальный инструмент – «Акусмониум» (по сути – это несколько десятков громкоговорителей разных форм, размеров и частот). На Новой сцене Александринского театра фестиваль многоканальной музыки проходит уже в третий раз. Обещают ежевечерние концерты, в том числе от классиков Диего Лоса и Катарина Клемент, а также воркшопы по медиа-арту. Подробнее о программе здесь.

С 30 июля по 1 августа

Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии», «Росфото»

В «Росфото» открылась альтернатива реальным путешествиям в Италию — выставка снимков солнечной страны и бытописания ее жителей. Это как работы классиков вроде братьев Алинари, так и современных фотографов. Всего — более 120 произведений.

С 30 июля по 19 сентября