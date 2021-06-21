Чем заняться в Петербурге на неделе с 21 по 27 июня

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе (если ковидные ограничения и здравый смысл нас не разлучат). Только маст-хэвы: Пласидо Доминго в Мариинском театре, выставка Энди Уорхола в «Севкабель Порту», премьера Оскараса Коршуноваса в «Балтийском доме» и «Звук металла» в прокате.
Понедельник, 21 июня
Мультимедийная выставка «Спасители», Музей Фаберже
В музее Фаберже в понедельник стартует мультимедийная выставка «Спасители» — в честь ее открытия планируется торжественная церемония. На ней будет присутствовать и Тамара Григорьевна Романова, которой 99 лет. Она — одна из героинь проекта, идея которого возникла у двух московских школьниц. Те начали фотографировать выживших узников Холокоста и тех, кто помогал их спасать (их называют праведниками), и записывали с ними интервью.
До 4 июля
Лекция «Памятники Петроградской стороны: войны смыслов»
19:30
Экскурсовод и лектор Софья Лурье лучше всех знает не только исторические, но и культурологические и антропологические особенности жизни на Петроградской стороне. Обо всех этих аспектах она расскажет в рамках курса по краеведению в «Павильоне» Новой Голландии. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Альтовая соната»
19:30
На «Ленфильме» продолжается ретроспектива Александра Сокурова в честь его 70-летия. Так, в понедельник покажут документальную ленту о Шостаковиче — «Альтовая соната». Биография композитора тут повод, чтобы поговорить о судьбе автора в России как такового.
Спецпоказ фильма «Жвалы»
19:40
За несколько дней до старта проката в «Авроре» пройдет спецпоказ нового фильма Квентина Дюпье («Оленья кожа») — «Жвалы». Это, как и всегда у него, абсурдистская комедия. Ее главные герои дрессируют гигантскую муху, чтобы она помогла им ограбить банк.
Ретроспектива Александра Сокурова
Параллельно с «Ленфильмом» еще одна ретроспектива Александра Николаевича Сокурова до 25 июня идет и в «Авроре». Тут «шаг» чуть чаще, чем раз в неделю. Подробности и программа — здесь.
Фильм «Фауст»
Еще одно важное событие в честь юбилея Александра Сокурова — выход в повторный прокат его фильма «Фауст» с Антоном Адасинским в роли Мефистофеля. Картина, как и сам текст Гете, на немецком языке.
С 21 июня
Вторник, 22 июня
Выставка «Новые руины. Стекло», «Манеж»
Одна из самых вандальных техник граффити переходит на светлую сторону под руководством cтрит-артиста и куратор Максим Имы. В третьем сезоне проекта ЦВЗ «Манеж» «Новые руины» художники возьмутся за стеклянные поверхности и традиционную каменную точилку для ножей. Обязательное условие — только ручной труд: никакой механической гравировки или лазерной обработки. Исследовать метод скрэтчинга будут Покрас Лампас, Александр Шишкин-Хокусай, Виталий Пушницкий, уличные райтеры Vandal Karlos и Dusto и многие-многие другие. Выставку со свободным входом разместят на улице — у западного фасада «Манежа».
С 22 июня по 31 июля
«Симона Бокканегра», Мариинский-2
19:00
В пятницу на сцену Мариинского театра в роли корсара (а позже дожа Генуи) Симона Бокканегры выйдет Пласидо Доминго, который перешел на баритоновый репертуар. Выступление будет в рамках фестиваля «Звезды белых ночей». Дирижирует Валерий Гергиев.
Спектакль «Кабаре Терезин»
19:00
В Петербурге в день начала Великой Отечественной войны на сцене театра им. Комиссаржевской покажут музыкальную постановку Нины Чусовой «Кабаре Терезин» — трогательную историю из жизни обитателей реально существовавшего в еврейском гетто Терезиенштадт театра. Главные роли в спектакле играют Мириам Сехон (ВИА «Татьяна»), Мария Биорк, Иван Новоселов, Денис Котельников, Антон Эльдаров, Константин Соколов. Хореограф — Сергей Филин.
Балет «Ярославна. Затмение», Мариинский-2
19:30
Во вторник вновь можно увидеть версию балета на музыку Бориса Тищенко, которую придумал хореограф Владимир Варнава. «Ярославна. Затмение» – уже третья его совместная работа с драматургом Константином Федоровым и художником-постановщиком Галей Солодовниковой. Партию Ярославны танцует Злата Ялинич.
Лекция «Научно-технологическое искусство: художник как изобретатель»
19:30
Специалистка в сфере Art & Science, основательница и куратор лаборатории Vzor Ольга Ремнева в рамках лектория университета ИТМО в Новой Голландии расскажет о самых интересных проектах на стыке науки и арта. Вход свободный по регистрации.
Лекция Мити Алешковского
19:30
В Social Club проходит серия паблик-токов «Тиккун Олам-talk». Гостем новой встречи станет соучредитель фонда «Нужна помощь» и директор медиапортала «Такие дела» Митя Алешковский. Он расскажет, как сейчас взаимодействуют благотворительные организации с бизнесом (и становится ли тот более социально ответственным). Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ «Криминального чтива»
20:30
Культовую картину Квентина Тарантино на один день вернут на большой экран. Спецпоказ будет на на языке оригинала русскими субтитрами — так лучше всего слушать шутки и диалоги про ле биг мак, кетчуп и физическую форму, как у певицы Мадонны.
Фестиваль «КУКART»
Во вторник в Петербурге стартует фестиваль кукольных и синтетических спектаклей. В программе обещают, например, китайский спектакль «Чжан Линфэн и Ху ЦиньИ», немецкую постановку «Звездоглазый пастух» и болгарскую «Белоснежку и семь гномов». Финский театр привозет VR-проект — фильм на песню Stella Maris группы «Аквариум» с участием Бориса Гребенщикова. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться заранее. Подробности здесь.
С 22 по 30 июня
Среда, 23 июня
Выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832–1898», Русский музей
Русский музей предлагает не самый тривиальный взгляд на творчество, пожалуй, самого народного отечественного художника. Если лесные пейзажи Шишкина известны почти всем, то графика — лишь специалистам. На его карандашных эскизах, литографиях, акварелях и офортах и предлагают сосредоточиться на выставке в корпусе Бенуа. Живопись тоже будет, но довольно редкая — из фондов музея.
С 23 июня по 30 августа
Круглый стол «Новая этика: как с этим жить и как нам друг с другом общаться»
19:30
У издания «Такие дела» есть свой курс лекций в Новой Голландии. Так, на их паблик-токе в среду соберутся социолог Дарья Литвина, журналистка Мария Бобылева и сооснователь телеграм-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?» Григорий Туманов. Они обсудят, что же такое на самом деле новая этика и как нам теперь друг с другом корректно общаться. Вход свободный по регистрации.
Концерт «Диктофона»
Мультиинструменталист и продюсер Антон Макаров из группы «Свидание» выступит в Social Club со своим сольным проектом «Диктофон», который запустил в прошлом году. Возможно, вы слышали его дуэт с Найком Борзовым — песню «Космонавт».
Четверг, 24 июня
Спектакль «Живой», Новая сцена Александринского театра
19:30
Обладательница «Золотой маски» и многократный номинант на главную театральную премию страны, режиссер Яна Тумина дебютирует на Новой сцене Александринского театра. 24 и 25 июня здесь будут премьерные показы ее концерта-спектакля по мотивам биографии Питера Фройхена. За свою довольно продолжительную жизнь он успел пожить с инуитами в Каанааке, пересечь Гренландский ледяной щит, вступить в датскую социал-демократическую партию, поруководить киностудией, посотрудничать с кинокомпанией MGM в качестве консультанта и сценариста по фильмам, связанным с Арктикой, вступить в датское движение Сопротивления и стать его активным участником, быть арестованным гестапо, но сбежать в Штаты, выиграть там 64 000 долларов, а также трижды жениться, начать изучать медицину, бросить изучать медицину, отправиться исследовать сначала Африку, а затем Сибирь и так далее.
Лекция «Зачем театру медиа: видео, live shooting, VR, AR в современном театре»
19:30
Критик и редактор Алла Шендерова в четверг прочтет лекцию о новых технологиях в театре. О конкретных примерах (вроде постановок Хайнера Гёббельса, Робера Лепажа, Кристиана Люпы, Ромео Кастеллуччи, Rimini Protokoll и Кэти Митчелл) тоже расскажут. Вход свободный по регистрации.
Концерт «АукцЫона»
20:00
В четверг группа Леонида Федорова и Олега Гаркуши должна выступить в клубе «Космонавт» (если ничего не отменится) с традиционным летним концертом. Планируются как хиты, так и песни с недавнего одиннадцатого студийника музыкантов.
Фильм «Таксист»
В повторный прокат в конце июня в честь 45-летия выпускают культовую картину Мартина Скорсезе по сценарию Пола Шредера — о тотальном одиночестве и апокалипсисе, который уже наступил. Фильм будут показывать на английском языке с субтитрами — слушать знаменитое «Are you talking to me» Роберта де Ниро нужно только в оригинале. О том, как создавался «Таксист», мы подробнее писали здесь.
С 24 июня
Фильм «Звук металла»
Одна из самых интересных картин минувшего «Оскара» — драма Дариуса Мардера с Ризом Ахмедом — все же выходит в прокат в России. Рокер-баранбанщик Рубен (как раз Ахмед) понимает, что постепенно теряет слух. Он учится, как смириться с этим и жить в новых обстоятельствах. Как легко догадаться, звук в картине очень важен — и сделан он мастерски.
С 24 июня
Фильм «Жвалы»
Абсурдисткая, нелепая, но невероятно смешная комедия Квентина Дюпье рассказывает историю двух чудаков, которые почему-то вдруг решают, что гигантская муха должна им помочь разбогатеть, ассистируя при ограблении банков.
С 24 июня
Фильм «Мейера Лански»
Криминальная драма с великим Харви Кейтелем основана на реальных событиях — он играет крестного отца еврейской мафии Мейера Лански, который владел чуть ли не всеми казино в мире.
С 24 июня
Фильм «Бендер: Начало»
Приквел истории Остапа Бендера с Сергеем Безруковым. Но есть и хорошие новости: обаятельного афериста в апельсиновых штиблетах играет молодой актер Арам Вардеванян. Режиссером картины стал автор «Каникул строгого режима» Игорь Зайцев.
С 24 июня
Фильм «С — счастье»
В прокат не так часто выходят фильмы о детях, в которых не происходит болезненного взросления или трагедий. Семейная картина Джона Шиди как раз это редкое оптимистичное исключение. Это просто история рыжеволосой двенадцатилетки Кэндис, чью жизнь меняет новенький, не похожий ни на кого вокруг.
С 24 июня
Фильм «Проклятый чиновник»
Стоит только позавидовать продуктивности Сарика Андреасяна. Не так давно вышел его ретро-триллер «Чикатило», и вот он снова возвращается к жанру комедий: истории про высокопоставленного чиновника, который из-за проклятия больше не может брать взятки. Спойлер: в фильме нет Дмитрия Нагиева! А есть — Максим Лагашкин и Елизавета Арзамасова.
С 24 июня
Пятница, 25 июня
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство», «Севкабель Порт»
Изучение выставки певца поп-арта займет не 15 минут вашей славы, а гораздо больше: она получилась по-настоящему масштабной (1500 кв м!!!). В Петербург привезут более ста его работ, в том числе портреты Мэрилин Монро, Мао Цзэдуна и Лиз Тейлор, изображение банок с супом «Кэмпбелл» и редкую скульптур Brillo Box, сделанную из множества фанерных ящиков. Экспозиция выстроена как диалог Уорхола с российскими художниками, среди которых группа «Комар и Меламид», Recycle Group, Павел Пепперштейн и Юрий Альберт.
С 25 июня до 19 сентября
Фестиваль-прогулка «Просветленная ночь»
17:00
Фестиваль-прогулка, названный по произведению Шенберга, охватывает сразу пять концертов. Первый начнется в Европейском университете — там прозвучат миниатюры для кларнета, виолончели и гитары. Второй будет через полтора часа в ИТМО, где сыграют фортепианный квинтет Шостаковича. Третья локация — особняк Мясникова (там будет Шенберг). Четвертый концерт — в 21:30 на площадке Tsunami Space во дворе Bach Recomposed виолончелист Борис Андрианов выступит вместе с группой «СБПЧ». Завершит вечер джаз в Social Club.
Фестиваль KkinchevFest
Пока организаторы не сообщают об отмене фестиваля (но сейчас все бывает и в последний момент), а значит вполне вероятно, что в пятницу и субботу в «Севкабель Порту» пройдет KkinchevFest. Это опенэйр тяжелой музыки, на котором выступают исключительно друзья Константина Кинчева (и он сам). В лайн-апе — «Алиса», «План Ломоносова», «Аффинаж», «25/17» и многие другие.
Сериал «Хорошая борьба»
Спин-офф «Хорошей жены» — драма о буднях юристки Дайан Локхарт (Кристин Барански) — продолжится уже с пятым сезоном. Правда, сначала раздаст долги четвертого: из-за пандемии несколько его серий так и не вышли. А он должен был стать финальным для актеров Каши Джамбо и Делроя Линдо (Адриана и Лукка сериале). Они завершат истории своих персонажей, прежде чем покинуть проект.
С 25 июня, «Амедиатека»
Сериал «Секс/жизнь»
Эротическая драмеди на основе романов Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах» рассказывает историю супружеской пары. Уставшая от семейной рутины Билли записывает в дорогой дневничок воспоминания о некогда бурной интимной жизни, муж ее ревнует к былому и думам.
С 25 июня, Netflix
Сериал «Тайное общество мистера Бенедикта»
И еще один сериал о подростках и для подростков — экранизация серии детских бестселлеров Трентона Ли Стюарта. Его герои — четыре талантливых сироты, которые попадают в тайное общество благотворителя мистера Бенедикта. Тот пытается помешать брату-близнецу захватить мир.
С 25 июня, Disney+
Суббота, 26 июня
Спектакль «Смерть Тарелкина», «Балтийский дом»
19:00
В субботу и воскресенье в «Балтийском доме» — премьерные показы постановки «Смерть Тарелкина» (случай почти не бывалый для мертвого летнего сезона). За текст Сухово-Кобылина взялся худрук Литовского Национального драмтеатра Оскарас Коршуновас. А значит скучно точно не будет. Жанр обозначен более чем интригующе: как «футуристическая кибертрагикомедия». Уже известно, что при подготовке спектакля Коршуновас учитывал культовую версию начала XX века Всеволода Мейерхольда.
Мюзикл «Тимур и его команда», «Карамболь»
19:00, 14:00
Еще одна премьера последних выходных июня — мюзикл по мотивам повести Аркадия Гайдара. Поставить ее позвали режиссера Антона Оконешникова и его постоянного соавтора — драматурга Анастасию Букрееву. В театре обещают, что современным детям и взрослым эта версия тоже понравится.
Спектакль «Гиперболоида инженера Гарина», «Зазеркалье»
19:00
Либретто для этой версии постановки романа Алексея Толстого написала драматург Ольга Погодина-Кузмина, музыку — композитор Сергей Плешак. Режиссер спектакля — Александр Петров. Премьера назначена на 26 и 27 июня.
Modern Jazz Fest vol. 3
20:00
Куда больше шансов все же состояться (в отличие от всех других) у третьего Modern Jazz Fest — благодаря его камерности. Если ничего не поменяется, в «Мачтах» в субботу выступят MJ Quartet, Rorschach Quintest, Zhenya Strigalev Trio.
Выставка «Трансфигурации. Маски Африки XIX–XX веков», Эрмитаж
В Манеже Малого Эрмитажа собрали артефакты африканского искусства, которые принято упрощенно называть масками — причудливые антропоморфные и зооморфные шлемы и предметы для ритуалов и культов. Этнографически-культурная выставка организована совместно с Кунсткамерой.
С 26 июня по 12 декабря
Воскресенье, 27 июня
Концерт Даниила Трифонова
17:00
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» лауреат конкурса им. Чайковского (I премия, Гран-при и специальный приз) и один из главных пианистов мира прямо сейчас выступит в концертном зале Мариинского театра. В программе — Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль Бетховена и балет «Поцелуй феи» Стравинского.
Концерт Slava Marlow
19:00
Еще один вероятный кандидат на отмену в последний момент — концерт саунд-продюсера Моргенштерна, который пустился в свободное плавание с бэнгерами «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь». Slava Marlow должен выступить в «Севкабель Порту» в рамках летних концертов AIRFEST — и впервые сольно в Петербурге.
Концерт Billy`s Band
20:00
Алко-джаз-бэнд Билли Новика давно советует «отрываться по-питерски», так как «отсыпаться можно и в гробах». Летом и после концерта в «Космонавте» (если он состоится) эти формулировки становятся, пожалуй, еще актуальнее.
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