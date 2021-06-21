Чем заняться в Петербурге на неделе с 21 по 27 июня

Мультимедийная выставка «Спасители», Музей Фаберже

В музее Фаберже в понедельник стартует мультимедийная выставка «Спасители» — в честь ее открытия планируется торжественная церемония. На ней будет присутствовать и Тамара Григорьевна Романова, которой 99 лет. Она — одна из героинь проекта, идея которого возникла у двух московских школьниц. Те начали фотографировать выживших узников Холокоста и тех, кто помогал их спасать (их называют праведниками), и записывали с ними интервью.

До 4 июля

Лекция «Памятники Петроградской стороны: войны смыслов»

19:30

Экскурсовод и лектор Софья Лурье лучше всех знает не только исторические, но и культурологические и антропологические особенности жизни на Петроградской стороне. Обо всех этих аспектах она расскажет в рамках курса по краеведению в «Павильоне» Новой Голландии. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Альтовая соната»

19:30

На «Ленфильме» продолжается ретроспектива Александра Сокурова в честь его 70-летия. Так, в понедельник покажут документальную ленту о Шостаковиче — «Альтовая соната». Биография композитора тут повод, чтобы поговорить о судьбе автора в России как такового.

Спецпоказ фильма «Жвалы»

19:40

За несколько дней до старта проката в «Авроре» пройдет спецпоказ нового фильма Квентина Дюпье («Оленья кожа») — «Жвалы». Это, как и всегда у него, абсурдистская комедия. Ее главные герои дрессируют гигантскую муху, чтобы она помогла им ограбить банк.

Ретроспектива Александра Сокурова

Параллельно с «Ленфильмом» еще одна ретроспектива Александра Николаевича Сокурова до 25 июня идет и в «Авроре». Тут «шаг» чуть чаще, чем раз в неделю. Подробности и программа — здесь.

Фильм «Фауст»

Еще одно важное событие в честь юбилея Александра Сокурова — выход в повторный прокат его фильма «Фауст» с Антоном Адасинским в роли Мефистофеля. Картина, как и сам текст Гете, на немецком языке.

С 21 июня