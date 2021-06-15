Уикенд в Петербурге с 15 по 20 июня

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: Анна Нетребко в Мариинском театре, книжная графика Дали и Пикассо в Эрмитаже, новый сезон «Рика и Морти» и мультфильм «Лука» в прокате.
Вторник, 15 июня
Спецпоказ фильма «Франкофония»
18:00
В честь 70-летия Александра Николаевича Сокурова (его день рождения — 14 июня) в «Авроре» покажут его последний на данный момент фильм «Франкофония». Кстати, большая ретроспектива параллельно идет и на «Ленфильме». Подробнее о ней здесь.
Паблик-ток «Литература и современный мир: новые ответы на вечные вопросы»
19:30
Во вторник на Новой сцене Александринского театра пройдет паблик-ток «Литература и современный мир: новые ответы на вечные вопросы» с участием Татьяны Черниговской, Евгения Водолазкина и Ильи Иоффа. Организатор встречи — музей-квартира М. М. Зощенко, поэтому отправной точки для беседы будет автобиографическая повесть Михаила Михайловича «Перед восходом солнца». Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего»
19:30
В «Павильоне» Новой Голландии во вторник арт-коллектив «Что делать» представит свой фильм «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего», который они сняли на «Ленфильме» в пандемию. Сейчас картину показывают на выставке в музее «Гараж» в Москве. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Аффект»
20:30
За несколько дней до премьеры хаотичную драму о мужчине за гранью нервного срыва (его играет Бен Уишоу) смотрим в «Авроре» в компании экс-главреда телеканала «Кино ТВ» Максима Заговоры и психоаналитика Михаила Соболева. После сеанса будет дискуссия о фильме.
Сериал «Света с того света»
Продолжение скринлайф-ситкома про выпускницу медвуза Свету (Мария Машкова), которая из-за несчастного случая не может ходить. Она начинает зарабатывать довольно экзотически: притворяется ясновидящей, которая проводит сеансы по скайпу. В новом сезоне Света опять будет решать странные проблемы клиентов и влюбится в соседа, которого увидит через телескоп.
С 15 июня, ТНТ, Premier
Сериал «Республика Сары»
Драматический сериал о борьбе героической Сары (Стелла Бэйкер) с большой корпорацией, которая пытается превратить ее родной идиллический и провинциальный Грейлок в шахту. Она находит юридическую лазейку — оказывается, исторически городок не может считаться территорией США.
С 15 июня, «Амедиатека»
Среда, 16 июня
Выставка «Печать сюрреализма. Книги из собрания Марка Башмакова», Эрмитаж
С середины июня в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа стартует выставка книжных иллюстраций художников-сюрреалистов. Неймдроппинг тут более, чем выдающийся: это рисунки Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Жоана Миро, Пабло Пикассо, Рене Магритта и многих других. Экспозиция завершает большую серию: этот проект коллективный, предыдущие же были монографическим. Неизменно — все работы livre d'artiste из коллекции петербургского ученого Марка Башмакова. Подробнее о нем мы рассказывали здесь.
С 16 июня по 3 октября
Выставка «Иван Сотников. Геракл», Мраморный дворец Русского музея
У сооснователя группы «Новые художники» Ивана Сотникова были все шансы стать академическим живописцем: его мама работала в Эрмитаже, сам он там же ходил в кружок «Юные друзья искусства», но выбрал в итоге Академию же, но Новую и ленинградский андеграунд. А с 1990-х он и вовсе стал священнослужителем. На первой графической выставке Сотникова в Русском музее экспонируется его цикл 2012 года из 14 работ — все они о Геракле.
С 16 июня по 19 июля
Лекция «Психологическое здоровье и COVID-19: до и после»
13:00
В библиотеке им. Маяковского (на набережной Фонтанки, 46) психолог гериатрического отделения Марина Березовская расскажет, почему после ковида у многих начинаются проблемы с психическим здоровьем: пациенты жалуются на депрессию и тревожность. А также (что еще важнее) как бороться с этими состояниями. Вход свободный, предварительная запись по телефону.
Фестиваль «Культура рядом»
С 10 июня в Петербурге стартовал фестиваль «Культура рядом» — на нем солисты Мариинского и других театров бесплатно исполняют классические арии (и не только) под открытым небом. Например, программа этой недели посвящена музыке Моцарта, Верди, Чайковского, Пуччини, Доницетти, Римского-Корсакова. Так, 16 июня она прозвучит в Яблоневом саду, 19 июня — в Южно-Приморском парке. Подробнее здесь.
До 3 июля
Спецпоказ фильма «Большой куш»
19:00
Фильм Гая Ричи вновь на один день вернут на большой экран — сеанс в «Родине», как это обычно и бывает на спецпоказах, будет на языке оригинала (английском во всем его многообразии акцентов) и с субтитрами.
Четверг, 17 июня
Опера «Тангейзер», Мариинский-2
19:00
В Мариинском театре 17 и 18 июня в рамках «Звезд белых ночей» — премьера вагнеровской оперы «Тангейзер». В 2019-м ее показывали в концертной версии, теперь это полноценный спектакль от той же команды во главе с режиссером Вячеславом Стародубцевым. Партию Тангейзера исполняют Сергей Скороходов, Михаил Векуа и Август Амонов, Елизаветы — Елена Стихина и Мария Баянкина, Вольфрама — Кирилл Жаровин и Роман Бурденко, Германа — Глеб Перязев. Дирижирует оба вечера Валерий Гергиев.
Концерт «Машины времени»
19:00
В прошлом году «Машине времени» исполнилось 50 лет. И свой действительно значительный юбилей старейшая рок-группа России отмечает с размахом — программой «на бис» из всех любимых и знакомых с детства песен: от «Поворота» и «Он был старше ее» до «За тех, кто в море» и «Она идет по жизни смеясь». Концерт будет в БКЗ «Октябрьский».
Концерт «Танцев минус»
19:00
В прошлом году группа Вячеслава Петкуна отмечала четверть века. На концерте на крыше ROOF Place музыканты попробуют доказать, что и 25 лет спустя их хиты про город-сказку и цветущие цветы звучат все также актуально.
Фильм «Лука»
Еще одни каникулы в Италии — на этот раз анимационные: фильм компаний «Дисней» и Pixar о приключениях с погонями на веспах, джелато, пиццей и пастой. Нюанс тут в том, что юный Лука и его брат на самом деле морские жители (кто-то вроде Ихтиандра из «Человека-амфибии»), но иногда выбираются на поверхность. В российской версии бойкую подругу героев Джулию озвучила Лиза Монеточка.
С 17 июня
Фильм «Человек, который продал свою кожу»
Картина претендовала в этом году на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это история сирийского беженца, которого современный художник превращает в холст для своих работ, вытатуировав у него на спине шенгенскую визу. Бонус тут — Моника Беллуччи в платиновом парике в роли арт-дилера.
С 17 июня
Фильм «Аффект»
Драма с Беном Уишоу про мужчину за гранью нервного срыва: скромный служащий лондонского аэропорта пускается во все тяжкие, когда банкомат неожиданно съедает его карточку. И ограбление банка, куда ему советует обратиться служба поддержки, это только начало.
С 17 июня
Выставка «Владимир Васильковский. К 100-летию со дня рождения», Строгановский дворец Русского музея
Июнь, кажется, можно считать месяцем графики в Русском музее. Еще одна экспозиция, которая будет состоять, главным образом, из нее — работы архитектора Владимира Васильковского, автора Итальянского моста через канал Грибоедова. Как художник он чаще всего обращался к литисточникам — работал с образами из произведений Пушкина, Бокаччо, Гоголя и Булгакова.
С 17 июня по 19 июля
Пятница , 18 июня
Спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города»
19:00
На сцена Театра музыкальной комедии будет лишь один показ мемориальной постановки о блокадном Ленинграде главного режиссера БТК Руслана Кудашова. В ней отрывки из дневников артистов в осажденном городе читают актеры современные: от Ксении Раппопорт и Николая Бурова до Ирины Мазуркевич и Максима Леонидова.
Концерт Эрики Лундмоен
19:00
После пары переносов концерт миксующей хип-хоп и этнику певицы должен все же пройти в эту пятницу в клубе «Космонавт». Эрика Лундмоен выросла в Петербурге, поэтому выступления здесь для нее всегда по-настоящему особенные и значимые.
Концерт оркестра Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки
20:00
Одна из самых необычных коллабораций сезона: оркестр Джазовой филармонии будет исполнять в «Летнем театре в Бутылке» в Новой Голландии не стандарты Дюка Эллингтона или Джона Колтрейна, а музыку электронщиков Кирилла Сергеева (Kito Jempere) и Романа Литвинова (Mujuice).
Фестиваль «АХОЛА»
Онлайн-радио TESTFM вывозит своих резидентов (и не только!) в Выборг. На три дня в живописной усадьбе Ахола развернется музыкально-художественный оазис: с музыкой, актуальным искусством и healthy-практиками с фокусом на осознанном проживании момента и исследовании языка нового поколения авторов. В лайн-апе — Chronic Preview, Flaty, Hipushit, Mårble, Sariim, Shutta, Hoopa, основатель TESTFM Kalivas, Errortica, Krayeved, Nikita Azelitsky, Shorlax, Sinusoidal, Владимир Лучанский, Дмитрий Ганюшкин «Оптоволоконный грех», «Пурпурный Дядя» и другие артисты (более 50!).
С 18 по 20 июня
Фестиваль «Орган в планетарии. Белые ночи»
Орган в течение трех дней будет звучать под куполом звездного неба, а каждый концерт посвятят небесному телу: Венере, Луне и Солнцу. В рамках фестиваля исполнят музыку Иоганна Себастьяна Баха, Алессандро Марчелло, Эрика Сати, Перси Флетчера, современного японского композитора Рюити Сакамото, Генри Перселла, Иоганна Готфрида Мютеля и других авторов Ирина Розанова и Сергей Силаевский. Программа, которую обещают дополнять, охватит пять столетий — весь период существования органной музыки.
С 18 по 20 июня
Сериал «В ритме жизни»
Драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушину в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы».
С 18 июня, Apple TV+
Суббота, 19 июня
Фестиваль «Прямое включение»
Фестиваль совместного творчества, где зритель может стать художником, а искусство из привилегии становится опытом и языком, помогающим преодолеть разрозненность. В программе первого дня — воркшопы и лекции, второго — перформансы, танцевальная прогулка, спектакль-чаепитие, игры живого действия, выставка «Человек. Среда обитания», инсталляция Сrip Camp Надежды Ишкиняевой и этно-фри-джаз от Яна Бедермана и Оркестра Интуитивной Музыки. Подробности и регистрация здесь.
«Севкабель Порт» и Русский музей, 19 и 20 июня
Опера «Макбет», Мариинский театр
19:00
В рамках фестиваля «Звезды белых ночей» Анна Нетребко, сопрано номер один в мире, в субботу споет леди Макбет в опере Верди. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев, партию Макбета исполняет Алексей Марков, Макдуфа — Гамид Абдулов.
T-shirt fest
12:00
В субботу и воскресенье в «Севкабель Порту» проходит фестиваль принтов и леттеринга. Футболки с рисунком своего собственного дизайна можно будет напечатать всего за 200 рублей. Также в программе к мастер-классы по запуску коллекций одежды.
Концерт Макара Новикова
20:00
Джазовый экспериментатор свой новый проект Overbass полностью посвятил редкому контрабасу-пикколо, настроенному на октаву выше обычного. Как он звучит, можно оценить в субботу в «Летнем театре в Бутылке».
Odyssey Festival
Электронный фестиваль, вдохновленный Burning man, на этот раз пройдет в новом пространстве на Аресенальной набережной — Temple of Deer. В день открытия выступят Aiwaska, Abdula Hasan, Angel A, Bu.Di, Betelgeize, берлинский электронщик Ben Böhmer, посланница немецкой сцены Mira и другие. В завершающий день фестиваля можно приходить с детьми. Для гостей будут работать «Терраса цветов» и «Зачарованный лес», в лайн-апе — Alampa, Cream Soda, Zventa Sventana, группировка «Еще не Вечер» и французский продюсер Viken Arman.
19 и 20 июня
Воскресенье, 20 июня
Спецпоказ фильма «977»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии в воскресенье режиссер Николай Хомерики покажет свой дебютный фильм «977», который вышел 15 лет назад. Тогда же кинокритики в России объявили так называемую «новую волну» в кино. О ней автор картин «Сказка про темноту», «Сердца бумеранг» и «Ледокол» тоже поговорит. Вход свободный по регистрации.
Концерт «Мумий Тролля»
19:00
В воскресенье в «Севкабель Порту» с большим сольным концертом выступит Илья Лагутенко и его группа Мумий Тролль».Из локации с видом на Финский залив все наши любимые хиты про морскую капусту, Владивосток-2000 и невесту звучат еще романтичнее и органичнее.
Концерт Kedr Livanskiy
19:00
Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) в воскресенье выступит в клубе «К-30» с видом на залив, повод более чем особенный: она в последний раз исполнит программу альбома «Your Need». Локальная поддержка будет от Луни Аны.
Концерт «Труда»
20:00
Последний альбом у столичных постпанк-героев выходил три года назад, но недавний фит с «Увулой» «В отеле “Прибой”» дает надежду, что новые песни на концерте в «Летнем театре в Бутылке» мы тоже услышим.
Сериал «Рик и Морти»
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти заходит, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнутся с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляться с ними они будут в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
С 20 июня, Adult Swim, «КиноПоиск HD»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.