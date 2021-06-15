Уикенд в Петербурге с 15 по 20 июня

Спецпоказ фильма «Франкофония»

18:00

В честь 70-летия Александра Николаевича Сокурова (его день рождения — 14 июня) в «Авроре» покажут его последний на данный момент фильм «Франкофония». Кстати, большая ретроспектива параллельно идет и на «Ленфильме». Подробнее о ней здесь.

Паблик-ток «Литература и современный мир: новые ответы на вечные вопросы»

19:30

Во вторник на Новой сцене Александринского театра пройдет паблик-ток «Литература и современный мир: новые ответы на вечные вопросы» с участием Татьяны Черниговской, Евгения Водолазкина и Ильи Иоффа. Организатор встречи — музей-квартира М. М. Зощенко, поэтому отправной точки для беседы будет автобиографическая повесть Михаила Михайловича «Перед восходом солнца». Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего»

19:30

В «Павильоне» Новой Голландии во вторник арт-коллектив «Что делать» представит свой фильм «Шесть кинетических мелодий для потребного будущего», который они сняли на «Ленфильме» в пандемию. Сейчас картину показывают на выставке в музее «Гараж» в Москве. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Аффект»

20:30

За несколько дней до премьеры хаотичную драму о мужчине за гранью нервного срыва (его играет Бен Уишоу) смотрим в «Авроре» в компании экс-главреда телеканала «Кино ТВ» Максима Заговоры и психоаналитика Михаила Соболева. После сеанса будет дискуссия о фильме.

Сериал «Света с того света»

Продолжение скринлайф-ситкома про выпускницу медвуза Свету (Мария Машкова), которая из-за несчастного случая не может ходить. Она начинает зарабатывать довольно экзотически: притворяется ясновидящей, которая проводит сеансы по скайпу. В новом сезоне Света опять будет решать странные проблемы клиентов и влюбится в соседа, которого увидит через телескоп.

С 15 июня, ТНТ, Premier

Сериал «Республика Сары»

Драматический сериал о борьбе героической Сары (Стелла Бэйкер) с большой корпорацией, которая пытается превратить ее родной идиллический и провинциальный Грейлок в шахту. Она находит юридическую лазейку — оказывается, исторически городок не может считаться территорией США.

С 15 июня, «Амедиатека»