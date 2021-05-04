Чем заняться в Петербурге с 4 по 10 мая

Фортепианный фестиваль «Мариинский»

После небольшой паузы фортепианный фестиваль Мариинского театра возобновляется в его концертном зале. Ре-старт проекту 6 мая даст концерт корейского пианиста Сон Чжин Чо победителя Конкурса им. Шопена. Также на праздниках выступит, например, Павел Райкерус и Мирослав Култышев (оба— 9 мая), а также обладатель гран-при Конкурса им. Чайковсого Александр Канторов (10 мая).

С 6 по 26 мая

Спектакль «Ничего этого не будет», БДТ

19:00

На второй сцене БДТ в Каменноостровском театре — премьера спектакля математика, литератора и режиссера Романа Михайлова. Как и его предыдущая постановка «Несолнечный город», «Ничего этого не будет» основана на тексте самого Михайлова — он о замкнутом человеке, который решает «пожить нормальной жизнью» и перебирается в деревню.

Спецпоказ «Это всего лишь конец света»

19:00

Всего на один вечер эмоциональная драма Ксавье Долана по мотивам одноименной пьесы Жана-Люка Лагарса вернется на большие экраны. Это история Луи, который через годы, через расстояния возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье, что смертельно болен. Показ пройдет в киноцентре «Родина».

Перфоманс «I»

19:00

На Новой сцене Александринского театра танцевальная компания хореографа Константина Кейхеля и композитора Константина Чистякова Inner Company покажет перфоманс «I». По их словам, это пластическая история о «потере корней, контроля, покоя и, в конечном счете, себя».

Лекция «Между Вторым полом и гендерной перформативностью: Представления о гендере, инструментарий гендерных исследований, феминистская оптика и ее влияние на развитие культуры»

19:30

В лектории по философии Новой Голландии исследовательница Белла Рапопорт расскажет, что такой гендер и почему формулировка про то, что это «социальный конструкт» не всем кажется справедливой. Вход свободный по регистрации.

Видеоинсталляция «МЫ»

21:00

С четверга в 24x4gallery в «Бертгольд-центре» показывают новую видеоинсталляции «МЫ» петербургских медиахудожников Андрея Рылова, Насти Яцхей и Алисы Устиновой. Она была создана как часть эксперимента с нейросетями StyleGAN. Вход свободный.

Фильм «Иди и смотри»

Один из самых страшных фильмов о войне выходит в повторный прокат при поддержке журнала «Искусство кино». «Иди и смотри» Элема Климова — по-настоящему переворачивающий и, мягко говоря, непростой зрительский опыт. Но идти и смотреть картину 1985 года (особенно, если вы ее еще не видели) непременно стоит — это то гуманистическое воззвание к миру, что, как бы пафосно это ни звучало, делает людей людьми. Война тут показана глазами белорусского подростка Флера, который становится партизаном.

С 6 мая

Фильм «Восемь сотен»

Патриотический военный блокбастер из Китая — настоящий рекордсмен. Именно он возглавил мировой прокатный топ прошлом году, собрав 460 миллионов долларов. Во-первых, большую часть 2020-го кинотеатры в КНР работали. Во-вторых, это первая китайская картина полностью снятая в формате IMAX. Удастся ли «Восьми сотням» повторить успех в России — сомнительно, слишком аутентичной кажется история про четырехдневный кровопролитный бой за оборону склада Сыхан в Шанхае в Японо-китайскую войну.

С 6 мая

Фильм «Чунгкингский экспресс»

Легкое дыхание и любовное настроение фильма Вонг Кар-Вая так поразило Квентина Тарантино, что тот специально для продвижения в Америке организовал в 1995 году дистрибьюторскую фирму. В России покажут отреставрированную 4К-версию и на языках оригинала: так легче отследить, насколько же ловко актер Такеши Канеширо жонглирует ими, переходя с путунхуа (общепринятый китайский) на кантонский (гонконгский) диалект, японский и английский.

С 6 мая

Фильм «Сопротивление»

Венесуэльский режиссер с родной для русского уха фамилией Якубович (Хонатан Якубович — автор «Каменных кулаков» с Робертом де Ниро и сериала «Темный ангел» с Наталией Орейро) снял байопик Марселя Марсо. Французского мима в нем играет Джесси Айзенберг, чья мама была клоунессой, а родственники погибли при Холокосте. Красотку Эмму, ради которой тот вступает в ряды Сопротивления и начинает спасать еврейских детей от нацистов, — Клеманс Поэзи.

С 6 мая

Фильм «Элемент преступления»

Полнометражный дебют Ларса фон Триера 1985 года — тут он еще не претендует на величие, играет в бисер, намеренно мудрствует (читай — цитатничает), умничает и занудничает, а еще заигрывает с Тарковским. «Элемент преступления» не только про пробу пера и выработку почерка, это уже вполне веское художественное заявление. А еще начало трилогии «Е», как ее называет сам Триер, далее будут «Эпидемия» и «Европа».

С 6 мая

Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало»

Франшиза с Александром Реввой продолжает пытаться доказать, что переодевания мужчины в женщину в эру постбинарной идентичности все так же комично, как и, скажем, было в лентах «Тутси», «В джазе только девушки» или «Здравствуйте, я ваша тетя». Впрочем, речь в очередной части идет про 1980-е (спасибо, что не опять 1990-е) — и это приквел. Снял фильм вновь Марюс Вайсберг, который, кстати, будет переосмыслять «Иронию судьбы» для американской аудитории.

С 6 мая