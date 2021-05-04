Чем заняться в Петербурге с 4 по 10 мая

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на майских праздниках. Только маст-хэвы: фортепианный фестиваль «Мариинский», выставка ::vtol:: в галерее Anna Nova, проект «Ночь в Манеже» и концерт Луны.
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Выставка ::vtol:: «Диапозон измерения»
Вторник, 4 мая
Выставка ::vtol:: «Диапозон измерения»
В Anna Nova Gallery показывают первую персональную выставку Дмитрия Морозова (больше известного как ::vtol::). Дважды лауреат премии имени Сергея Курехина (2013, 2020) и единожды «Инновации» (зато в номинации «Художник года»!) создает объекты на стыке робототехники, саунд-арт и кинетики. В экспозиции будут 16 его проектов, четыре из которых сделаны специально для нее. Каждый сеанс для зрителей сопровождается медиацией сотрудников Anna Nova Gallery
До 5 июня
Спецпоказ «Иди и смотри»
18:50
Фильм Элема Климова за два дня до старта повторного проката покажут в «Авроре». Перед сеансом об антивоенном манифесте расскажет автор журнала «Искусство кино», киновед Виктория Смирнова.
Лекция «Поэзия упрямства: Луис Кан»
19:30
Во вторник в «Павильоне» Новой Голландии про архитектора Луиса Кана расскажет декан факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Басс. Кан был тем зодчим, чьи заслуги признавали и в США, где находится большинство зданий по его проектам ,и в СССР. Вход свободный по регистрации.
Выставка «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI – XXI веков»
В выставочный центр Эрмитажа в Выборге привезли венецианское, нидерландское и богемское стекло: вычурные фляги, чаши, ремеры, графины и бокалы. Часть экспонатов датируется даже, вероятно XV веком, хотя название проекта и говорит о другом. Подробнее здесь.
До 24 октября
Сериал «Звездные войны: Бракованная партия»
Анимационный сериал основан на каноничной вселенной «Звездных войн», но является спин-оффом «Войны клонов». Речь пойдет о бракованной партии, отличающейся от оригинала Джанго Фетта, и их миссиях в далекой-далекой галактике.
С 4 мая, Disney+
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Сериал «Секс, инста, экзамены»
Среда, 5 мая
Выставка «Православные церковные облачения XVII – начала ХХ века в собрании Эрмитажа»
К 80-летию Отдела истории русской культуры Эрмитажа и пасхе в Малой церкви Зимнего дворца публике впервые покажут старинные облачения православных священнослужителей — невероятно красивые расшитые золотом и драгоценными камнями мантии, митры и фелони. Подробнее здесь.
С 5 мая по 13 марта 2022 года
Выставка Ильи Йода «Мы 2084»
В Ozero Gallery — галерее в пространстве «Линии» — открылась выставка русско-французского художника Ильи Йода «Мы 2084». Это живопись, отсылающая к антиутопическим концепциям. Вход свободный.
Со 2 мая
Сериал «Секс, инста, экзамены»
Среди релизов Start за «Медиатором», вторым сезоном «Вампиров средней полосы» и третьим «Содержанок» почти затерялся украинский драмеди-проект «Секс, инста, экзамены» Антонио Лукича («Мои мысли тихие») и шоураннера Ирины Никончук. Как и «Мертвые ласточки», это попытка говорить с подростками и молодыми взрослыми на понятном им языке (и не так важно, русский это или украинский). Для большинства актеров сериала — это дебют в кино, они учатся в киевском университете им. И. Карпенко-Карого.
С 5 мая, Start
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Фильм «Сопротивление»
Четверг, 6 мая
Фортепианный фестиваль «Мариинский»
После небольшой паузы фортепианный фестиваль Мариинского театра возобновляется в его концертном зале. Ре-старт проекту 6 мая даст концерт корейского пианиста Сон Чжин Чо победителя Конкурса им. Шопена. Также на праздниках выступит, например, Павел Райкерус и Мирослав Култышев (оба— 9 мая), а также обладатель гран-при Конкурса им. Чайковсого Александр Канторов (10 мая).
С 6 по 26 мая
Спектакль «Ничего этого не будет», БДТ
19:00
На второй сцене БДТ в Каменноостровском театре — премьера спектакля математика, литератора и режиссера Романа Михайлова. Как и его предыдущая постановка «Несолнечный город», «Ничего этого не будет» основана на тексте самого Михайлова — он о замкнутом человеке, который решает «пожить нормальной жизнью» и перебирается в деревню.
Спецпоказ «Это всего лишь конец света»
19:00
Всего на один вечер эмоциональная драма Ксавье Долана по мотивам одноименной пьесы Жана-Люка Лагарса вернется на большие экраны. Это история Луи, который через годы, через расстояния возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье, что смертельно болен. Показ пройдет в киноцентре «Родина».
Перфоманс «I»
19:00
На Новой сцене Александринского театра танцевальная компания хореографа Константина Кейхеля и композитора Константина Чистякова Inner Company покажет перфоманс «I». По их словам, это пластическая история о «потере корней, контроля, покоя и, в конечном счете, себя».
Лекция «Между Вторым полом и гендерной перформативностью: Представления о гендере, инструментарий гендерных исследований, феминистская оптика и ее влияние на развитие культуры»
19:30
В лектории по философии Новой Голландии исследовательница Белла Рапопорт расскажет, что такой гендер и почему формулировка про то, что это «социальный конструкт» не всем кажется справедливой. Вход свободный по регистрации.
Видеоинсталляция «МЫ»
21:00
С четверга в 24x4gallery в «Бертгольд-центре» показывают новую видеоинсталляции «МЫ» петербургских медиахудожников Андрея Рылова, Насти Яцхей и Алисы Устиновой. Она была создана как часть эксперимента с нейросетями StyleGAN. Вход свободный.
Фильм «Иди и смотри»
Один из самых страшных фильмов о войне выходит в повторный прокат при поддержке журнала «Искусство кино». «Иди и смотри» Элема Климова — по-настоящему переворачивающий и, мягко говоря, непростой зрительский опыт. Но идти и смотреть картину 1985 года (особенно, если вы ее еще не видели) непременно стоит — это то гуманистическое воззвание к миру, что, как бы пафосно это ни звучало, делает людей людьми. Война тут показана глазами белорусского подростка Флера, который становится партизаном.
С 6 мая
Фильм «Восемь сотен»
Патриотический военный блокбастер из Китая — настоящий рекордсмен. Именно он возглавил мировой прокатный топ прошлом году, собрав 460 миллионов долларов. Во-первых, большую часть 2020-го кинотеатры в КНР работали. Во-вторых, это первая китайская картина полностью снятая в формате IMAX. Удастся ли «Восьми сотням» повторить успех в России — сомнительно, слишком аутентичной кажется история про четырехдневный кровопролитный бой за оборону склада Сыхан в Шанхае в Японо-китайскую войну.
С 6 мая
Фильм «Чунгкингский экспресс»
Легкое дыхание и любовное настроение фильма Вонг Кар-Вая так поразило Квентина Тарантино, что тот специально для продвижения в Америке организовал в 1995 году дистрибьюторскую фирму. В России покажут отреставрированную 4К-версию и на языках оригинала: так легче отследить, насколько же ловко актер Такеши Канеширо жонглирует ими, переходя с путунхуа (общепринятый китайский) на кантонский (гонконгский) диалект, японский и английский.
С 6 мая
Фильм «Сопротивление»
Венесуэльский режиссер с родной для русского уха фамилией Якубович (Хонатан Якубович — автор «Каменных кулаков» с Робертом де Ниро и сериала «Темный ангел» с Наталией Орейро) снял байопик Марселя Марсо. Французского мима в нем играет Джесси Айзенберг, чья мама была клоунессой, а родственники погибли при Холокосте. Красотку Эмму, ради которой тот вступает в ряды Сопротивления и начинает спасать еврейских детей от нацистов, — Клеманс Поэзи.
С 6 мая
Фильм «Элемент преступления»
Полнометражный дебют Ларса фон Триера 1985 года — тут он еще не претендует на величие, играет в бисер, намеренно мудрствует (читай — цитатничает), умничает и занудничает, а еще заигрывает с Тарковским. «Элемент преступления» не только про пробу пера и выработку почерка, это уже вполне веское художественное заявление. А еще начало трилогии «Е», как ее называет сам Триер, далее будут «Эпидемия» и «Европа».
С 6 мая
Фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало»
Франшиза с Александром Реввой продолжает пытаться доказать, что переодевания мужчины в женщину в эру постбинарной идентичности все так же комично, как и, скажем, было в лентах «Тутси», «В джазе только девушки» или «Здравствуйте, я ваша тетя». Впрочем, речь в очередной части идет про 1980-е (спасибо, что не опять 1990-е) — и это приквел. Снял фильм вновь Марюс Вайсберг, который, кстати, будет переосмыслять «Иронию судьбы» для американской аудитории.
С 6 мая
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Луна
Пятница, 7 мая
Концерт Станислава Чигадаева
19:00
Пианист-виртуоз Станислав Чигадаев выступит на Новой сцене Александринского театра с программой «Невесомость». В ее первом отделении произведения, рассчитанные на самую широкую публику — например, Лунная соната Бетховена. Во втором — будут импровизации музыканта по тем темам, которые зададут слушатели.
Лекция «#ЧТО_ПРОИСХОДИТ: как устроена любовь в современном мире»
19:00
В проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ, организованного Ассоциацией выпускников СПбГУ и Social Club, в пятницу выступит социолог и журналист Полина Ароносон. Она расскажет, какие сейчас ценностные установки в отношениях у молодого поколения и почему формула про то, что никто никому ничего не должен, не всегда работает в плюс.
Дискуссия «Экологичность без тревожности: как не вредить планете и себе»
19:30
В Новой Голландии в пятницу пройдет дискуссия об экологичности и том, что может сделать каждый, чтобы помочь планете. Среди ее участников — руководитель медиаотдела движения «РазДельный сбор» Анастасия Кувшинова, основатель экопроекта «Переработкинская» Александр Широбоков и медиакоординатор Greenpeace России Ирина Скипор. Вход свободный по регистрации.
Концерт Луны
20:00
Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Луна споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах, и о крошке Бэмби и Алисе.
Сериал «Наследие Юпитера»
Основанный на комиксе создателя серий Kingsman и «Пипец» Марка Миллара проект о том, что проблемы отцов и детей не чужды и супергероям (как будто кто-то сомневался, что все они вышли из хитона греко-римской мифологии). По сюжету потомки титанов, получивших силу в 1930-х, больше одержимы популярностью и успехом, чем мировым порядком.
С 7 мая, Netflix
Сериал «Мистический квест»
Кажется, Apple TV+ что-то знали, посвятив вышедший еще до разгара пандемии комедийный сериал сейчас перспективному, как никогда, геймдеву — в нем группа разработчиков вынуждена обслуживать идеи амбициозного босса-эгоцентрика. Тот хочет создать величайшую в мире игру с собой в главной роли. Специальным гостем во втором сезоне станет Снуп Догг в роли самого себя.
С 7 мая, Apple TV+
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Выставка «По разные стороны линии фронта»
Суббота, 8 мая
Выставка «По разные стороны линии фронта»
К 9 мая в Эрмитаже также приготовили выставку. Это не самый тривиальный взгляд на блокаду Ленинграда и войну — они представлены через книгу, графику и документы с обеих сторон фронта: как советской, так и немецкой. Подробнее здесь.
С 8 мая по 27 июня
Презентация книги Джоанны Стингрей
14:00
В субботу, 8 мая, в Доме книги американская муза ленинградского рок-клуба Джоанна Стингрей представит уже четвертое издание о своей жизни в СССР и дружбе с Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым и многими другими. Она называется на этот раз «Подлинная история русского рока». Изначально книга была задумана как фотоальбом. Первая его часть вышла в прошлом году («Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы») и охватывала период с 1984 по 1986 год. Новая «Подлинная история русского рока» посвящена отрезку с 1986 по 1987 год.
Выставка «Метаморфоз простых вещей»
17:00
В субботу открывается новая галерея 3120 Gallery (ул. Воскова, 31/20). Старт дают выставкой московского художника Егора Львовича «Метаморфоз простых вещей». По словам организаторов, это будет «ироничное переосмысление античных и библейских сюжетов в контексте современности».
С 8 по 27 мая
Фестиваль лейбла Rainy Days
19:00
Джазовый лейбл с самым петербургским названием Rainy Days устроит в субботу на Новой сцене Александринского театра фестиваль в честь своего трехлетия. Будут три концерта их подписантов — квартета Евгения Пономарева, трио Арсения Рыкова и квартета Бенито Гонсалеса.
«Ночь в Манеже»
С 8 на 9 мая (уже в четвертый раз!) пройдет проект «Ночь в Манеже». Ее участникам проведут экскурсию по выставке «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», расскажут, как написать либретто, угостят вечерним чаем, а утром — завтраком. В программе также концерт группы «Трипинадва». Вход платный и по заявке. Желающим нужно также принести свой спальник и пенку для непосредственно самой ночевки в ЦВЗ.
Концерт «#2Маши»
20:00
В Ледовом дворце понемногу возобновляются концерты — в субботу собрать одну из самых больших площадок города попробует девичий дуэт «#2Маши» из участницы талант-шоу «Голос» и «Народный артист» Марии Зайцевой и хип-хоп исполнительницы Маши Шейх. Будет не только их однозначный хит «Босая», но и другие песни.
Концерт Lil Krystalll
20:00
Живущий в Лондоне клауд-рэпер из Риги выступит в «Космонавте» с большим сольным концертом — он должен был состояться еще год назад, но был перенесен из-за известных событий. Lil Krystalll споет как треки с дебютного альбома «NO LABEL», так и новые.
Концерт Слава КПСС
20:00
Рэпер Вячеслав Машнов (ака Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский) на этот раз выступит под своим самым советским псевдонимом. Под ним он, например, сотрудничал с певицей Марией Дризик, которая играет главную роль в его клипе «Грустные танцы» — не путать с «Грустным дэнсом» Луны! Концерт будет в Aurora Concert Hall.
Вечеринка Cava Disco
22:00
Еще одна вечеринка из серии Cava Disco — в субботу на «Лендоке». Организаторы обещают море блесток, дерзкий дресс-код и танцы до утра под, как несложно догадаться по названию, все возможные вариации диско.
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Кирилл Иванов
Воскресенье, 9 мая
«Кинопоказы к 9 мая»
14:00
На студии «Лендок» покажут три картины о войне: документальную ленту «Час ноль» Павла Медведева 2005 года, игровой фильм Юлия Райзмана «Машенька»1942-го и культовую драму «Двадцать дней без войны» Алексея Германа-старшего. Вход на все показы свободный, но по предварительной регистрации.
Лекция Михаила Трофименкова «Скрытое военное кино»
16:00
Киновед Михаил Трофименков в воскресенье расскажет в Новой Голландии про неизвестное советское кино о войне — скрытые, идеологически неудобное, странные, хоть и снятые порой очень известными авторами картинами. Вход свободный по регистрации.
Концерт-спектакль «С любовью, твой...»
19:00
В честь 9 мая ВИА «Пролетарское танго» Дмитрия Караневского и артисты петербургских театров покажут на Новой сцене Александринского театра трогательный концерт-спектакль «С любовью, твой...». В его основе — письма и песни военных лет.
Вечеринка SBP4 DJ'S & TESTFM CREW
21:00
В «К-30» на Кожевенной линии продолжают праздновать открытие двора. В это воскресенье — с диджей-сетом от группы «СБПЧ». А «Лобби» (камерный клуб проекта) отдадут радийщикам TEST FM, которые устроят масштабный смотр резидентов от Бхимы до трио Ha-Habibi из Москвы.
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Mirèle, фото: Артур Мотолянец, предоставлено организаторами
Понедельник, 10 мая
Спектакль «Колымские рассказы», Театр им. Ленсовета
14:00
В театре имени Ленсовета 10 мая — премьера спектакля Максима Фомина по мотивам произведений Варлама Шаламова. Главную и единственную роль тут играет Марк Овчинников. Верную интонацию для истории о дегуманизации они искали почти два года — столько шла работа над постановкой.
Концерт Mirèle
20:00
В клубе The Place в последний день майских праздников выступит Mirèle — такой псевдоним взяла певица и продюсерка Ева Гурари (экс-«Мы»). В своих песнях она сочетает трогательную ранимость и чувственность текстов с электронными ритмами. Концерт посвящен презентации нового альбома «Пишу и стираю».
Концерт Ильи Мазо
20:00
В «К-30» в воскресенье концерт сыграет поэт и музыкант Илья Мазо, автор цифровой оперы «ШХД: Зима».Он представит свой так называемый «Черный альбом» (если что, «Кино» тут не при чем).
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