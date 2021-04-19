Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 апреля

Выставка «Колдовская страна! По следам Абиссинской экспедиции Николая Гумилева»

Во дворах двух музеев — Кунсткамеры и в Фонтанном доме — показывают снимки из экспедиции Николая Гумилева в Африку в 1913 году. Знаменитый поэт Серебряного века был еще и известным этнографом. Кстати, спустя почти столетие сотрудники МАЭ РАН повторили его маршрут — и постарались сделать похожие фото со сходных ракурсов. Они тоже в экспозиции. Вход свободный.

До 26 августа

Выставка «Город теней»

В Росфото проходит пресональная выставка ленинградского фотографа Алексея Титаренко. Впрочем, в экспозиции его видение не только родного города, но Венеции, Гаваны и Нью-Йорка. Всего 61 работа.

По 13 июня

Лекция «Как устроен петербургский доходный дом»

19:30

В «Павильоне» Новой Голландии лекционную неделю начнут с рассказа историка и культуролога Анны Север про устройства доходных домов в Петербурге — как они появились, развивались и превращались в коммуналки. Вход свободный по регистрации.

Цикл « Учителя»

19:30

На Новой сцене Александринского театра продолжаются встречи из цикла «Учителя». На этот раз поговорят об Аркадии Иосифовиче Кацмане воспитавшему целую плеяду артистов и режиссеров. Его будут вспоминать Петр Семак, Геннадий Тростянецкий, Вениамин Фильштинский и другие. Вход свободный по регистрации.

Сериал «Мейр из Исттауна»

Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — убийство юной девушки в небольшом городе в Пенсильвании.

С 19 апреля, HBO Max, «Амедиатека»

Сериал «Крестный отец Гарлема»

Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).

С 19 апреля, Epix