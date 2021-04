Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 апреля

Выставка «Искусство русского офорта. Вторая половина XIX – начало XX века»

В Эрмитаже с субботы стартует выставка графики второй половины XIX – начала XX века. Это был период расцвета этого вида печати. Покажут 170 эстампов — это как работы офортистов Матэ, Боброва, Краснушкиной и Рундальцова, так и более знакомых широкой публике художников от Репина и Крамского до Шишкина и Серова.

С 24 апреля по 25 июля

Фестиваль TAG-NACHT

17:00

В субботу в «Севкабель Порту» пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки и медиаискусства. Это одно из главных событий Года Германии в России. Программа разделена на две части — вечернюю и ночную. Среди хедлайнеров — ÄTNA, Still In The Woods, «Электрофорез», Byetone, Frank Bretschneider и объединение m_division. Подробности и билеты здесь.

Концерт Дельфина

20:00

На большом сольном концерте в клубе «Морзе» Дельфин представит обновленную электрическую программу. В ее основе — песни с относительно недавних альбомов «КРАЙ» и «442», но все любимые песни от «Весны» до «Серебра» тоже будут.

Сериал «Тень и кость»

Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары.

С 24 апреля, Netflix