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Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: концерты Дельфина и Zoloto, сериал с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна», фестиваль TAG-NACHT и благотворительный «Забег тут рядом».

 

Пн 19 апреля Вт 20 апреля Ср 21 апреля Чт 22 апреля Пт 23 апреля Сб 24 апреля Вс 25 апреля

Понедельник, 19 апреля

Выставка «Колдовская страна! По следам Абиссинской экспедиции Николая Гумилева»

Во дворах двух музеев — Кунсткамеры и в Фонтанном доме — показывают снимки из экспедиции Николая Гумилева в Африку в 1913 году. Знаменитый поэт Серебряного века был еще и известным этнографом. Кстати, спустя почти столетие сотрудники МАЭ РАН повторили его маршрут — и постарались сделать похожие фото со сходных ракурсов. Они тоже в экспозиции. Вход свободный.

До 26 августа

Выставка «Город теней»

В Росфото проходит пресональная выставка ленинградского фотографа Алексея Титаренко. Впрочем, в экспозиции его видение не только родного города, но Венеции, Гаваны и Нью-Йорка. Всего 61 работа.

По 13 июня

Лекция «Как устроен петербургский доходный дом»

19:30

В «Павильоне» Новой Голландии лекционную неделю начнут с рассказа историка и культуролога Анны Север про устройства доходных домов в Петербурге — как они появились, развивались и превращались в коммуналки. Вход свободный по регистрации.

Цикл « Учителя»

19:30

На Новой сцене Александринского театра продолжаются встречи из цикла «Учителя». На этот раз поговорят об Аркадии Иосифовиче Кацмане воспитавшему целую плеяду артистов и режиссеров. Его будут вспоминать Петр Семак, Геннадий Тростянецкий, Вениамин Фильштинский и другие. Вход свободный по регистрации.

Сериал «Мейр из Исттауна»

Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — убийство юной девушки в небольшом городе в Пенсильвании.

С 19 апреля, HBO Max, «Амедиатека»

Сериал «Крестный отец Гарлема»

Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).

С 19 апреля, Epix

  • «Наш класс»

Вторник, 20 апреля

Спектакль «Наш класс», Fulcro

19:00

«Наш класс» по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека выпустили в 2019 году на сцене Учебного театра «На Моховой» как дипломный спектакль актерского курса Вениамина Фильштинского. И именно этот спектакль получил в 2020 году премию «Золотой софит» — впервые в ее истории награду вручили студенческому проекту. После выпуска актеры решили не расставаться и создали на заводе «Степан Разин» театральную компанию Fulcro (как именно это было, подробнее читайте здесь).

Лекция «Как группа «Кино» повлияла на современную музыкальную культуру»

19:30

В Медиацентре на Новой сцене Александринского театра популяризатор классики Анна Виленская расскажет про группу «Кино» — как та повлияла вообще на все, что происходит в русской музыке сегодня.

Лекция «Когда эпидемиология перестала быть наукой об эпидемиях»

19:30

Во вторник лекционную программу Новой Голландии продолжит онкоэпидемиолог Антон Барчук. Он расскажет, как эпидемиология из науки, описывающей распространение болезней, превратилась в методологическую основу современной доказательной медицины. Вход свободный по регистрации.

Спектакль «Вещественные доказательства», «Karlsson Haus»

20:00

Постановка Бориса Павловича, хотя ее и играют в детском театре «Karlsson Haus», предназначена для взрослых. Это истории о том, как самые обычные предметы становятся свидетелями опыта людей — и тем самым работают как триггер. Художник спектакля — Ксения Перетрухина.

Концерт Synergy Orchestra

20:00

Свой юбилей (10 лет!) петербургский независимый оркестр Synergy Orchestra отпразднует на на Новой сцене Александринского театра. Его идейные вдохновители – виолончелист Илья Тен, скрипачи Дима Саетович, Сеня Гуревич и Маша Тен и контрабасист Олег Кобельский. Приглашенные артисты и солисты: меццо-сопрано Олеся Петрова, баянист Владимир Розанов, сопрано Елизавета Свешникова, тромбонист Антон Боярских.

  • Борис Павлович

Среда, 21 апреля

Спектакль «Наш класс», Fulcro

19:00

«Наш класс» по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека выпустили в 2019 году на сцене Учебного театра «На Моховой» как дипломный спектакль актерского курса Вениамина Фильштинского. И именно этот спектакль получил в 2020 году премию «Золотой софит» — впервые в ее истории награду вручили студенческому проекту. После выпуска актеры решили не расставаться и создали на заводе «Степан Разин» театральную компанию Fulcro (как именно это было, подробнее читайте здесь).

Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza

19:30

В среду в Social Club джаз- и соул-дива Саша Алмазова и ее группа Non Cadenza выступят в камерном формате квартирника. По мнению музыкантов, это позволит создать атмосферу настоящей близости и откровенности.

Спектакль «Вещественные доказательства», «Karlsson Haus»

20:00

Постановка Бориса Павловича, хотя ее и играют в детском театре «Karlsson Haus», предназначена для взрослых. Это истории о том, как самые обычные предметы становятся свидетелями опыта людей — и тем самым работают как триггер. Художник спектакля — Ксения Перетрухина.

Фестиваль «Подростковый Weekend», БТК

В Большом театре кукол с 21 по 25 апреля проходит проект для подростков. Им не только покажут спектакли (например, ресайкл-ораторию«Пакетик, который хотел быть нужным»), но и расскажут, как выглядит современный театр и почему именно так. За кулисы, кстати, тоже пустят.

  • Диана Вишнева

Четверг, 22 апреля

Презентация книги «Читай не хочу»

19:00

Учительница русского языка и литературы и автор образовательного портала «Мел» Римма Раппопорт в четверг представит в «Буквоеде» на Невском, 46 свою книгу «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги». Издание не только и не столько о воспитании — это скорее пособие, как по-настоящему полюбить литературу (или смириться, что чувства так и не возникнут). Вход свободный, но количество мест ограничено.

Лекция «Женская эмансипация: как российские императорские театры работали социальным лифтом»

19:30

В четверг в Новой Голландии историк балета и танц-критик Сергей Конаев расскажет, как театры в Российской империи работали как социальный лифт и помогали актрисам, танцовщицам и женщинам-хореографам иметь независимый доход. Вход свободный по регистрации.

Балет «Кармен-сюита», Мариинский театр

19:30

На этой неделе в Мариинском театре проходит мини-фестиваль в честь Родиона Щедрина. В присутствии композитора покажут оперы «Очарованный странник», «Левша», «Боярыня Морозова» и балеты «Конек-Горбунок» и «Кармен-сюита». В последнем в заглавной партии на сцену выйдет прима Диана Вишнева.

Концерт Меги Гогитидзе

20:00

Грузинская певица в Петербурге выступает впервые, но сразу попробует собрать достаточно большую площадку — клуб «Космонавт». В своих песнях Меги Гогитидзе миксует рок, джаз, дрим-поп и рэп.

Фильм «Властелин колец: Две крепости»

Вторая часть «Властелина колец» Питера Джексона из 2021 года смотрится не менее трогательно, чем «Братство кольца». Показывать обещают отреставрированную версию на языке оригинала и с субтитрами.

С 22 апреля

Фильм «Гнев человеческий»

Особенно любимый в России режиссер Гай Риччи выпускает новый фильм. Как и всегда, это криминальная история про белого мужчину со своим кодексом чести. На этот раз это Эйч (Джейсон Стейтем из его же «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша»), который ищет заказчиков серии ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

С 22 апреля

Фильм «Великий»

Джонни Депп виртуозно вживается в роль фотографа Юджина Смита, снявшего поразивший мир докрепортаж об экологической катастрофе в японском городе Минимата. Фильм должен был выйти в ноябре 2020-го, но его перенесли на этот год, попутно сменив локализованное название на абстрактное «Великий».

С 22 апреля

Фильм «Порочная связь»

Мелодрама одного из режиссеров «Моей гениальной подруги» с Альбой Рорвахер (ее сестра Аличе Рорвахер, кстати, тоже снимала этот сериал). Она играет женщину, чей муж заводит роман на стороне, но его связь с семьей оказывается прочнее, чем он думал.

С 22 апреля

Фильм «Поколение Вояджер»

Отроки во Вселенной во главе со вполне взрослым Колином Фарреллом в этом фильме профессионала янг-эдалта Нила Бергера («Дивергент») отправятся покорять далеки звезды. Среди путешественников, например, Лили Роуз Депп.

С 22 апреля

  • Стефано Бомбардьери. Сидящая горилла, 2019

Пятница, 23 апреля

Выставка «Стефано Бомбардьери. Мальчик и слон»

Итальянский скульптор и художник Стефано Бомбардьери тяготеет к крупным формам, анимализму и гиперреалистичности — в Эрарте покажут его гигантских носорогов, слонов и горилл.

С 23 апреля по 22 августа

Лекция Анастасии Ярмош «Космос как deep media»

17:00

В рамках выставки ULTIMUM ASTRUM искусствовед, куратор проектов и эксперт в области Art&Science Анастасия Ярмош расскажет, как современные художники трактуют космос. Спойлер: не только как источник вдохновения и образов, но и объектности (как раз deep media).

Спектакль «Уроки литературы. Хрестоматия», «Ленинград-центр»

20:00

Популярный жанр актерских чтений стихов в «Ленинград-центре» превратили в шоу с инсталляциями и участием Дарьи Мороз, Сабины Ахмедовой, Агнии Кузнецовой, Катерины Шпицы, Алины Астровской и Антона Лаврентьева. Тексты будут поэтов оттепели и Серебряного века.

Спецпоказ фильма «Догвилль»

20:00

Одну из самых известных картин Ларса фон Триера покажут в пятницу на большом экране — на языке оригинала с субтитрами. Это история жестокости в театрально условном пространстве. Главную роль в фильма сыграла Николь Кидман.

  • Дельфин

Суббота, 24 апреля

Выставка «Искусство русского офорта. Вторая половина XIX – начало XX века»

В Эрмитаже с субботы стартует выставка графики второй половины XIX – начала XX века. Это был период расцвета этого вида печати. Покажут 170 эстампов — это как работы офортистов Матэ, Боброва, Краснушкиной и Рундальцова, так и более знакомых широкой публике художников от Репина и Крамского до Шишкина и Серова.

С 24 апреля по 25 июля

Фестиваль TAG-NACHT

17:00

В субботу в «Севкабель Порту» пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки и медиаискусства. Это одно из главных событий Года Германии в России. Программа разделена на две части — вечернюю и ночную. Среди хедлайнеров — ÄTNA, Still In The Woods, «Электрофорез», Byetone, Frank Bretschneider и объединение m_division. Подробности и билеты здесь.

Концерт Дельфина

20:00

На большом сольном концерте в клубе «Морзе» Дельфин представит обновленную электрическую программу. В ее основе — песни с относительно недавних альбомов «КРАЙ» и «442», но все любимые песни от «Весны» до «Серебра» тоже будут.

Сериал «Тень и кость»

Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары.

С 24 апреля, Netflix

  • Zoloto

Воскресенье, 25 апреля

«Забег тут рядом»

11:00

В воскресенье в пользу помогающего людям с аутизмом фонда «Антон тут рядом» пройдет благотворительный забег в Приморском парке Победы. Дистанции подходят даже неопытным спортсменам — это всего один или три километра.

Концерт Zoloto

20:00

Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». А недавно у группы вышел новый альбом «Все вернется» с отличным кавером на одноименный поп-хит Шуры. Все это слушаем в воскресенье на концерте в ДК им. Ленсовета — и в акустических версиях: Zoloto привезут специальную программу.

Концерт Игоря Растеряева

20:00

Выступление музыканта и актера театра «БУФФ» Игоря Растеряева в «Космонавте» посвящено новой концертной пластинке «10 лет на комбайне» — материал для нее был записан на его лайвах. По мнению Игоря, вживую песни звучат ярче, а эмоции откровеннее.

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