Чем заняться в Петербурге с 19 по 25 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: концерты Дельфина и Zoloto, сериал с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна», фестиваль TAG-NACHT и благотворительный «Забег тут рядом».
Понедельник, 19 апреля
Выставка «Колдовская страна! По следам Абиссинской экспедиции Николая Гумилева»
Во дворах двух музеев — Кунсткамеры и в Фонтанном доме — показывают снимки из экспедиции Николая Гумилева в Африку в 1913 году. Знаменитый поэт Серебряного века был еще и известным этнографом. Кстати, спустя почти столетие сотрудники МАЭ РАН повторили его маршрут — и постарались сделать похожие фото со сходных ракурсов. Они тоже в экспозиции. Вход свободный.
До 26 августа
Выставка «Город теней»
В Росфото проходит пресональная выставка ленинградского фотографа Алексея Титаренко. Впрочем, в экспозиции его видение не только родного города, но Венеции, Гаваны и Нью-Йорка. Всего 61 работа.
По 13 июня
Лекция «Как устроен петербургский доходный дом»
19:30
В «Павильоне» Новой Голландии лекционную неделю начнут с рассказа историка и культуролога Анны Север про устройства доходных домов в Петербурге — как они появились, развивались и превращались в коммуналки. Вход свободный по регистрации.
Цикл « Учителя»
19:30
На Новой сцене Александринского театра продолжаются встречи из цикла «Учителя». На этот раз поговорят об Аркадии Иосифовиче Кацмане воспитавшему целую плеяду артистов и режиссеров. Его будут вспоминать Петр Семак, Геннадий Тростянецкий, Вениамин Фильштинский и другие. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Мейр из Исттауна»
Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — убийство юной девушки в небольшом городе в Пенсильвании.
С 19 апреля, HBO Max, «Амедиатека»
Сериал «Крестный отец Гарлема»
Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).
С 19 апреля, Epix
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«Наш класс»
Вторник, 20 апреля
Спектакль «Наш класс», Fulcro
19:00
«Наш класс» по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека выпустили в 2019 году на сцене Учебного театра «На Моховой» как дипломный спектакль актерского курса Вениамина Фильштинского. И именно этот спектакль получил в 2020 году премию «Золотой софит» — впервые в ее истории награду вручили студенческому проекту. После выпуска актеры решили не расставаться и создали на заводе «Степан Разин» театральную компанию Fulcro (как именно это было, подробнее читайте здесь).
Лекция «Как группа «Кино» повлияла на современную музыкальную культуру»
19:30
В Медиацентре на Новой сцене Александринского театра популяризатор классики Анна Виленская расскажет про группу «Кино» — как та повлияла вообще на все, что происходит в русской музыке сегодня.
Лекция «Когда эпидемиология перестала быть наукой об эпидемиях»
19:30
Во вторник лекционную программу Новой Голландии продолжит онкоэпидемиолог Антон Барчук. Он расскажет, как эпидемиология из науки, описывающей распространение болезней, превратилась в методологическую основу современной доказательной медицины. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Вещественные доказательства», «Karlsson Haus»
20:00
Постановка Бориса Павловича, хотя ее и играют в детском театре «Karlsson Haus», предназначена для взрослых. Это истории о том, как самые обычные предметы становятся свидетелями опыта людей — и тем самым работают как триггер. Художник спектакля — Ксения Перетрухина.
Концерт Synergy Orchestra
20:00
Свой юбилей (10 лет!) петербургский независимый оркестр Synergy Orchestra отпразднует на на Новой сцене Александринского театра. Его идейные вдохновители – виолончелист Илья Тен, скрипачи Дима Саетович, Сеня Гуревич и Маша Тен и контрабасист Олег Кобельский. Приглашенные артисты и солисты: меццо-сопрано Олеся Петрова, баянист Владимир Розанов, сопрано Елизавета Свешникова, тромбонист Антон Боярских.
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Борис Павлович
Среда, 21 апреля
Спектакль «Наш класс», Fulcro
19:00
«Наш класс» по мотивам пьесы Тадеуша Слободзянека выпустили в 2019 году на сцене Учебного театра «На Моховой» как дипломный спектакль актерского курса Вениамина Фильштинского. И именно этот спектакль получил в 2020 году премию «Золотой софит» — впервые в ее истории награду вручили студенческому проекту. После выпуска актеры решили не расставаться и создали на заводе «Степан Разин» театральную компанию Fulcro (как именно это было, подробнее читайте здесь).
Концерт Саши Алмазовой и Non Cadenza
19:30
В среду в Social Club джаз- и соул-дива Саша Алмазова и ее группа Non Cadenza выступят в камерном формате квартирника. По мнению музыкантов, это позволит создать атмосферу настоящей близости и откровенности.
Спектакль «Вещественные доказательства», «Karlsson Haus»
20:00
Постановка Бориса Павловича, хотя ее и играют в детском театре «Karlsson Haus», предназначена для взрослых. Это истории о том, как самые обычные предметы становятся свидетелями опыта людей — и тем самым работают как триггер. Художник спектакля — Ксения Перетрухина.
Фестиваль «Подростковый Weekend», БТК
В Большом театре кукол с 21 по 25 апреля проходит проект для подростков. Им не только покажут спектакли (например, ресайкл-ораторию«Пакетик, который хотел быть нужным»), но и расскажут, как выглядит современный театр и почему именно так. За кулисы, кстати, тоже пустят.
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Диана Вишнева
Четверг, 22 апреля
Презентация книги «Читай не хочу»
19:00
Учительница русского языка и литературы и автор образовательного портала «Мел» Римма Раппопорт в четверг представит в «Буквоеде» на Невском, 46 свою книгу «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги». Издание не только и не столько о воспитании — это скорее пособие, как по-настоящему полюбить литературу (или смириться, что чувства так и не возникнут). Вход свободный, но количество мест ограничено.
Лекция «Женская эмансипация: как российские императорские театры работали социальным лифтом»
19:30
В четверг в Новой Голландии историк балета и танц-критик Сергей Конаев расскажет, как театры в Российской империи работали как социальный лифт и помогали актрисам, танцовщицам и женщинам-хореографам иметь независимый доход. Вход свободный по регистрации.
Балет «Кармен-сюита», Мариинский театр
19:30
На этой неделе в Мариинском театре проходит мини-фестиваль в честь Родиона Щедрина. В присутствии композитора покажут оперы «Очарованный странник», «Левша», «Боярыня Морозова» и балеты «Конек-Горбунок» и «Кармен-сюита». В последнем в заглавной партии на сцену выйдет прима Диана Вишнева.
Концерт Меги Гогитидзе
20:00
Грузинская певица в Петербурге выступает впервые, но сразу попробует собрать достаточно большую площадку — клуб «Космонавт». В своих песнях Меги Гогитидзе миксует рок, джаз, дрим-поп и рэп.
Фильм «Властелин колец: Две крепости»
Вторая часть «Властелина колец» Питера Джексона из 2021 года смотрится не менее трогательно, чем «Братство кольца». Показывать обещают отреставрированную версию на языке оригинала и с субтитрами.
С 22 апреля
Фильм «Гнев человеческий»
Особенно любимый в России режиссер Гай Риччи выпускает новый фильм. Как и всегда, это криминальная история про белого мужчину со своим кодексом чести. На этот раз это Эйч (Джейсон Стейтем из его же «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша»), который ищет заказчиков серии ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
С 22 апреля
Фильм «Великий»
Джонни Депп виртуозно вживается в роль фотографа Юджина Смита, снявшего поразивший мир докрепортаж об экологической катастрофе в японском городе Минимата. Фильм должен был выйти в ноябре 2020-го, но его перенесли на этот год, попутно сменив локализованное название на абстрактное «Великий».
С 22 апреля
Фильм «Порочная связь»
Мелодрама одного из режиссеров «Моей гениальной подруги» с Альбой Рорвахер (ее сестра Аличе Рорвахер, кстати, тоже снимала этот сериал). Она играет женщину, чей муж заводит роман на стороне, но его связь с семьей оказывается прочнее, чем он думал.
С 22 апреля
Фильм «Поколение Вояджер»
Отроки во Вселенной во главе со вполне взрослым Колином Фарреллом в этом фильме профессионала янг-эдалта Нила Бергера («Дивергент») отправятся покорять далеки звезды. Среди путешественников, например, Лили Роуз Депп.
С 22 апреля
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Стефано Бомбардьери. Сидящая горилла, 2019
Пятница, 23 апреля
Выставка «Стефано Бомбардьери. Мальчик и слон»
Итальянский скульптор и художник Стефано Бомбардьери тяготеет к крупным формам, анимализму и гиперреалистичности — в Эрарте покажут его гигантских носорогов, слонов и горилл.
С 23 апреля по 22 августа
Лекция Анастасии Ярмош «Космос как deep media»
17:00
В рамках выставки ULTIMUM ASTRUM искусствовед, куратор проектов и эксперт в области Art&Science Анастасия Ярмош расскажет, как современные художники трактуют космос. Спойлер: не только как источник вдохновения и образов, но и объектности (как раз deep media).
Спектакль «Уроки литературы. Хрестоматия», «Ленинград-центр»
20:00
Популярный жанр актерских чтений стихов в «Ленинград-центре» превратили в шоу с инсталляциями и участием Дарьи Мороз, Сабины Ахмедовой, Агнии Кузнецовой, Катерины Шпицы, Алины Астровской и Антона Лаврентьева. Тексты будут поэтов оттепели и Серебряного века.
Спецпоказ фильма «Догвилль»
20:00
Одну из самых известных картин Ларса фон Триера покажут в пятницу на большом экране — на языке оригинала с субтитрами. Это история жестокости в театрально условном пространстве. Главную роль в фильма сыграла Николь Кидман.
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Дельфин
Суббота, 24 апреля
Выставка «Искусство русского офорта. Вторая половина XIX – начало XX века»
В Эрмитаже с субботы стартует выставка графики второй половины XIX – начала XX века. Это был период расцвета этого вида печати. Покажут 170 эстампов — это как работы офортистов Матэ, Боброва, Краснушкиной и Рундальцова, так и более знакомых широкой публике художников от Репина и Крамского до Шишкина и Серова.
С 24 апреля по 25 июля
Фестиваль TAG-NACHT
17:00
В субботу в «Севкабель Порту» пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки и медиаискусства. Это одно из главных событий Года Германии в России. Программа разделена на две части — вечернюю и ночную. Среди хедлайнеров — ÄTNA, Still In The Woods, «Электрофорез», Byetone, Frank Bretschneider и объединение m_division. Подробности и билеты здесь.
Концерт Дельфина
20:00
На большом сольном концерте в клубе «Морзе» Дельфин представит обновленную электрическую программу. В ее основе — песни с относительно недавних альбомов «КРАЙ» и «442», но все любимые песни от «Весны» до «Серебра» тоже будут.
Сериал «Тень и кость»
Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары.
С 24 апреля, Netflix
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Zoloto
Воскресенье, 25 апреля
«Забег тут рядом»
11:00
В воскресенье в пользу помогающего людям с аутизмом фонда «Антон тут рядом» пройдет благотворительный забег в Приморском парке Победы. Дистанции подходят даже неопытным спортсменам — это всего один или три километра.
Концерт Zoloto
20:00
Фронтмен Zoloto Владимир Золотухин пишет трогательные треки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». А недавно у группы вышел новый альбом «Все вернется» с отличным кавером на одноименный поп-хит Шуры. Все это слушаем в воскресенье на концерте в ДК им. Ленсовета — и в акустических версиях: Zoloto привезут специальную программу.
Концерт Игоря Растеряева
20:00
Выступление музыканта и актера театра «БУФФ» Игоря Растеряева в «Космонавте» посвящено новой концертной пластинке «10 лет на комбайне» — материал для нее был записан на его лайвах. По мнению Игоря, вживую песни звучат ярче, а эмоции откровеннее.
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