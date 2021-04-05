Чем заняться в Петербурге с 5 по 11 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: спецпоказ картины с участием Дианы Вишневой «Слепок», концерты Mgzavrebi, Tequilajazzz и Intelligency, а также спектакль «Похороните меня за плинтусом» в Большом театре кукол и проект «Тотальный диктант».
Понедельник, 5 апреля
Сериал «Жуки»
Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется со вторым сезоном. Столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) продолжат под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывать дейтинг-приложение. К тому же к ним приедет инвестор — герой Игоря Верника.
С 5 апреля, ТНТ, Premier
Перфоманс «Дальше мы сами»
19:00
В понедельник на Новой сцене Александринского театра покажут минималистичный перформанс по роману Ирады Берг. Сценографию для него создал лауреат «Золотой маски» Тимофей Рябушинский, поставила его ученица Сергея Соловьева Стася Венкова. Главную роль играет Анатолий Белый. Постановка — часть проекта «Чтения со смыслом».
Опера «Тристан и Изольда», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет «Тристана и Изольду» Вагнера в постановке Мариуша Трелиньского, дирижер — Саймон Рэттл. Партии исполняют Нина Стемме, Стюарт Скелтон, Евгений Никитин, Екатерина Губанова, Рене Папе. Запись доступна 23 часа.
Вторник, 6 апреля
Выставка Григорий Гринберга «Сквозь времена»
В МИСП со вторника открывается выставка живописи и графики Григория Гринберга — брата художника Владимира Гринберга. Архитектор по образованию он руководил реставрацией Михайловского дворца и Монплезира, но, оказывается, картины всю жизнь тоже писал. Экспозиция будет первой его полной ретроспективой.
С 6 апреля по 2 мая
Лекция «Стресс. Надо ли с ним бороться?»
19:30
В Новой Голландии в рамках лектория от университета ИТМО биолог Елена Рыбникова расскажет, что такое на самом деле стресс, насколько он опасен и стоит ли с ним вообще бороться. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Земфира: рок-музыка и ритмическая геометрия»
19:30
На Новой сцене Александринского театра в рамках цикла лекций «Как слушать музыку сегодня» популяризатор классики Анна Виленская расскажет, как с годами менялся стиль Земфиры, какой она использует ритм, аккорды, лады и почему именно их.
Балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»
20:00
Театр Бориса Эйфмана покажет на сцене Александринского театра премьеру балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это второе обращение хореографа к биографии автора «Тартюфа» и «Школы жен». В основе — музыка Моцарта и Берлиоза.
Сериал «Хемингуэй»
Документальный сериал Кена Бёрнса и Линн Новик об Эрнесте Хемингуэе — американском писателе по-настоящему любившем Париж, и чей портрет висел чуть ли не в каждом интеллигентом советском доме. Проект озвучили Джефф Дэниэлс, Мэрил Стрип, Кери Рассел, Мэри-Луиз Паркер и Патриша Кларксон.
С 6 апреля, PBS
Опера «Фауст», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Шарля Гуно «Фауст» в постановке Деза Макануффа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Йонас Кауфман, Марина Поплавская и Рене Папе.
Среда, 7 апреля
Спецпоказ фильма «Слепок»
19:00
В декабре прошлого года в закрытом Пушкинском музее режиссер Андрей Сильвестров снял картину «Слепок» — хореографическое путешествие примы Дианы Вишневой по разным эпохам в истории искусства и залам ГМИИ. Музыку написали современные композиторы-академисты, в том числе Алексей Ретинский. Номера поставили финалисты конкурса Context. Diana Vishneva разных лет — это Константин Семенов, Андрей Короленко, Анна Щеклеина, Александр Фролов и Лилия Буридинская. Картину представит лично Диана Вишнева. Если билетов на спецпоказ не хватит, не расстраивайтесь — «Слепок» выходит и в ограниченный прокат.
Лекция Николая Дроздова «О чем говорят попугаи?»
19:00
В среду на сцене «Колизей-арены» пройдет творческий вечер Николая Николаевича Дроздова. На встрече ведущий программы «В мире животных» и профессором МГУ расскажет, как коммуницируют между собой животные, могут ли в это общение вступать люди и если да, то в какой форме.
Концерт группы Mgzavrebi
20:00
Солнечный грузины Mgzavrebi сыграют в «Космонавте» два дня подряд (7 и 8 апреля) все свои главные песни за 14 лет в рамках программы «Хронология». Ею они прощаются со старыми песнями (их больше исполнять не будут), чтобы выпустить осенью альбом и сосредоточиться на новом репертуаре.
Балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»
20:00
Театр Бориса Эйфмана покажет на сцене Александринского театра премьеру балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это второе обращение хореографа к биографии автора «Тартюфа» и «Школы жен». В основе — музыка Моцарта и Берлиоза.
Сериал «Чад»
Иранско-американская актриса Насим Педрад (звезда Saturday Night Live) придумала ситком про 14-летнего подростка Чада — и сыграла в нем главную роль. Помимо пубертатных проблем, здесь также важны поиски персонажем своей национальной идентичности — это, наравне с нетривиальным кастингом, роднит проект с сериалом «4лен».
С 7 апреля, TBS
Опера «Риголетто», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Риголетто» Верди. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях: Кристиана Эда-Пьер, Изола Джонс, Лучано Паваротти, Луи Килико и Ара Бербериан.
Четверг, 8 апреля
Выставка Кирилла Челкушина «Образ жизни»
В Marina Gisich Gallery с четверга открывается персональная выставка Кирилла Челкушина — графика художника из двух серий: «Про пространства» и давшая название всему проекту «Образ жизни». Это размышления о разных способах проживания.
С 8 апреля по 25 мая
Спецпоказ фильмов Игоря Алейникова
19:00
В рамках проекта «Кинолаборатория» в Доме радио покажут три андеграундных картины Игоря Алейникова — «Верхняя точка», «Аттракцион», «Филателист» и другие.Режиссер-экспериментатор создавал один и вместе с братом Глебом Алейниковым так называемое параллельное кино — на узкой пленке. Сеанс пройдет под живую музыку импровизатора и композитора Кирилла Широкова.
Презентация книги «Бог тревоги»
19:30
В магазине «Во весь голос» свою книгу «Бог тревоги» представит номинант «Нацбеста» этого года, писатель Антон Секисов. Среди героев его романа — лидер «ПТВП» Леха Никонов, рэперы Евгений Алехин, а также писатели Валерий Айрапетян и Кирилл Рябов. Вход свободный.
Фильм «Мортал Комбат»
Современная экранизация знаменитой компьютерной игры получила прокатный рейтинг «R» — гарантия того, что схватки будут действительно смертельными, а не для семейного просмотра выходного дня. Боец смешанных единоборств Коул Янг, поддающийся за деньги, вдруг почему-то оказывается в опале у императора Внешнего Мира Шану Цзуну, тот посылает за ним своего лучшего воина Саб-Зиро.
С 8 апреля
Фильм «Уроки фарси»
Сделанная в копродукции картина Вадима Перельмана («Измены») была выдвинута на «Оскар» от Беларуси, но, как и «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, в финальную номинацию не попала. Это история бельгийского еврея Жиля, который вынужден в концлагере притвориться персом, чтобы выжить.
С 8 апреля
Фильм «Минари»
Обладатель «Золотого глобуса» и гран-при «Сандэнса» претендует сразу на шесть статуэток «Оскара». «Минари» Ли Айзек Чуна — трогательный рассказ о молодой корейской семье, которая пытается построить ферму мечты и стать своей в американской глубинке.
С 8 апреля
Фильм «Порочная связь»
Мелодрама одного из режиссеров «Моей гениальной подруги» с Альбой Рорвахер (ее сестра Аличе Рорвахер, кстати, тоже снимала этот сериал). Она играет женщину, чей муж заводит роман на стороне, но его связь с семьей оказывается прочнее, чем он думал.
С 8 апреля
Фильм «Будь моим Кириллом»
Ромком о неуверенной в себе девушке Саше, которая врет родственникам, что встречается с тренером по бегу Кириллом (на самом деле она даже боится к нему подойти). Конечно же, на самом деле это история о любви к самому себе.
С 8 апреля
Сериал «Уничтожьте всех дикарей»
Документальный сериал номинанта «Оскара» Рауля Пека (за фильм «Я вам не негр») про историю колониализма — с анимацией и Джошом Хартнеттом. В четырех частях в нем делается попытка максимально полно исследовать геноцид коренных американцев и рабство.
С 8 апреля, HBO Max, «Амедиатека», «КиноПоиск»
Сериал «Кунг-Фу»
Современная адаптация сериала 1970-х, главной героиней которого стала молодая американка китайского происхождения Ники (ее играет Оливия Лианг). Та отправляется в уединенный шаолиньский монастырь изучать боевые искусства, чтобы применять полученные навыки в борьбе с преступностью в Сан-Франциско.
С 8 апреля, The CW
Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет оперу Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Деборы Уорнер, дирижер — Валерий Гергиев. Главные роли исполняют Анна Нетребко, Алексей Долгов, Елена Максимова, Петер Маттеи и Штефан Коцан. Запись будет доступна еще 23 часа.
Пятница, 9 апреля
Спектакль «Кентервильское привидение», Karlsson Haus
12:00 и 14:30
В пятницу в Karlsson Haus премьера — работа Дениса Полевикова в рамках проекта SOLO. Его суть в том что, актеры театра одновременно являются авторами идеи, режиссерами и исполнителями. Готическая сказка по мотивам сочинения Оскара Уайльда подходит для детей от 8 лет.
Моноспектакль «Похороните меня за плинтусом», БТК
В Большом театре кукол — премьерные показы монопостановки Романа Бокланова по мотивам романа Павла Санаева о его несчастливом детстве. Впервые ее показали на фестивале выпускников Руслана Кудашова, но она оказаласть настолько удачной, что ее решили оставить и в основном репертуара. Главную (и единственную) роль мальчика Саши Савельева играет Максим Морозов, остальные персонажи обозначены разными предметами: от флакона духов до гитары.
Концерт группы «Курара»
19:00
Екатеринбургская группа во главе с актером «Коляда-театра» Олегом Ягодиным в пятницу сыграет в клубе «Ласточка» в Транспортном переулке. Обещают привезти, помимо хитов, два новых сингла: «Чума и Вирт» и «СРБ .
Благотворительный вечер в поддержку «Ночлежки»
19:30
В честь Дня солидарности с бездомным человеком на Новой сцене Александринского театра пройдет благотворительный вечер в поддержку фонда «Ночлежка». На нем покажут спектакль «Мы» по мотивам романа Евгения Замятина режиссера Дарины Козиновой.
Концерт Tequilajazzz
20:00
Группа Евгения Федорова сыграет в клубе «Космонавт» песни со своего самого прославленного альбома «Целлулоид» — это в него входят «Зимнее солнце», «Кроме звезд», «Авиация и артиллерия» и «Наливайю». Заодно можно будет лично поинтересоваться у музыкантов, когда же новый номерной альбом, которого все мы (очень!) ждем.
Концерт Intelligency
20:00
В «Морзе» в пятницу приедут авторы хита August, собиравшего больше полугода призовые места в чартах Apple Music и Boom и невероятно популярного в TikTok. Белорусы Intelligency докажут, что они не сочинители лишь одного бойкого бэнгера, а по-настоящему вдумчивые музыканты.
Опера «Франческа да Римини», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Риккардо Дзандонаи «Франческа да Римини» в постановке Пьеро Фаджони, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Рената Скотто, Пласидо Доминго и Корнелл Макнил.
Суббота, 10 апреля
«Тотальный диктант»
14:00
В Петербурге в этом году «Тотальный диктант» пишут в трех форматах: на площадках (с соблюдением санитарных норм), онлайн на сайте totaldict.ru и в гибридном формате #пишемдома (оценок при таком варианте не будет). Автор текста в этом году писатель Дмитрий Глуховский.
Гаражная распродажа в «Севкабель Порту»
В субботу и воскресенье в «Севкабель Порту» вновь пройдет распродажа винтажная вещей — от платьев, пластинок, посуды и шляп до антикварной мебели. Все в духе осознанного потребления! Вход свободный.
Выставка ULTIMUM ASTRUM
В пространстве «Вольт» в «Севкабель Порту» в субботу куратор Николай Евдокимов открывает выставку фотографа и художника Дмитрия Сироткина — путешествие сквозь тернии к самым далеким звездам: снимки, ассамбляжи и видео, посвященные размышлению о полете человека в космос.
С 10 апреля по 10 мая
Фестиваль «Кинотанец.Weekend»
В выходные (10 и 11 апреля) на Новой сцене Александринского театра вновь пройдет проект «Кинотанец.Weekend» — он сочетает профессиональную программу с открытыми для публики мастер-классами и кинопоказами. Подробности и программа здесь.
Спецпоказ фильма «Гунда»
18:30
За почти неделю до старта официального проката в кинотеатра «Аврора» покажут удивительно гуманистический черно-белый фильм Виктора Косаковского про жизнь свиньи Гунды. После сеанса режиссер ответит на вопросы зрителей, подключившись через скайп. Исполнительным продюсером картины стал актер и веган Хоакин Феникс.
Спецпоказ фильма «Мой год в Нью-Йорке»
18:30
На «Ленфильме» в субботу покажут картину «Мой год в Нью-Йорке» с Сигурни Уивер, Маргарет Куэлли и Дугласом Бутом — в 2020 году она открывала Брелинале. После показа по Zoom о картине расскажет ее режиссер Филипп Фалардо. Модератор — кинокритик Константин Шавловский.
Концерт группы «Петля пристрастия»
19:00
В субботу белорусы «Петля пристрастия», играющий мрачный постапанк, выступят в клубе «Время N». Упор сделан на проверенные песни, но группа вовсю пишет новый альбом.
Концерт группы «Ундервуд»
20:00
Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в субботу споют в «Космонавте» (космическое совпадения, да). Песни из нового альбома «Дети портвейна», впрочем, тоже будут.
Опера «Нос», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ «Носу» Дмитрия Шостаковича в постановке Уильяма Кентриджа. Дирижер — Павел Смелков. Партии исполняют Паулу Шот, Андрей Попов и Александр Льюис.
Воскресенье, 11 апреля
Дискуссия Виктора Зацепина и Василия Степанова «Время автора боится»
16:00
В рамках киноклуба в Новой Голландии о том, насколько справедлива концепция смерти автора, поговорят два главреда — Виктор Зацепин из Rosebud и Василий Степанов из журнала «Сеанс». Вход свободный, но по регистрации.
Спецпоказ фильма «Дочь рыбака»
19:30
В воскресенье будет еще один шанс увидеть картину Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака», если вы вдруг пропустили ее в прокате. Сказочную фантасмагорию покажут в «Родине», а после сеанса художница и режиссер ответит на все вопросы зрителей.
Концерт «Обе две»
20:00
Новый клуб на Кожевенной, 30 «K-30» продолжает работать и как концертная площадка. В воскресенье его акустические возможности проверит группа Кати Павловой «Обе две» — выступление будет unplagged.
Концерт Alai Oli
20:00
В «Морзе» в воскресенье группа Оли Маркес представит новую пластинку «Человек, который пытается переехать из Петербурга в Москву» — отчасти автобиографическую историю, как мысленно не покидать берега Невы, даже если перебрался в столицу.
Концерт Сергея Бобунца
20:00
Хотя группы «Смысловые галлюцинации» уже не существует, ее лидер Сергей Бобунец на концертах все еще исполняет «Зачем топтать мою любовь», «Разум когда-нибудь победит», «Охотники», «Розовые очки» и «Звезды 3000». Ближайший — уже в это воскресенье в клубе «Космонавт».
Опера «Ромео и Джульетта, Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно увидеть оперу Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» в постановке Ги Йостена. Дирижер — Пласидо Доминго. В ролях — Роберто Аланья, Анна Нетребко, Роберт Ллойд, Изабель Леонард, Натан Ганн, Тони Стивенсон, Марк Хеллер и Луи Отей.
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