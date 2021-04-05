Чем заняться в Петербурге с 5 по 11 апреля

Выставка Григорий Гринберга «Сквозь времена»

В МИСП со вторника открывается выставка живописи и графики Григория Гринберга — брата художника Владимира Гринберга. Архитектор по образованию он руководил реставрацией Михайловского дворца и Монплезира, но, оказывается, картины всю жизнь тоже писал. Экспозиция будет первой его полной ретроспективой.

С 6 апреля по 2 мая

Лекция «Стресс. Надо ли с ним бороться?»

19:30

В Новой Голландии в рамках лектория от университета ИТМО биолог Елена Рыбникова расскажет, что такое на самом деле стресс, насколько он опасен и стоит ли с ним вообще бороться. Вход свободный, но по регистрации.

Лекция «Земфира: рок-музыка и ритмическая геометрия»

19:30

На Новой сцене Александринского театра в рамках цикла лекций «Как слушать музыку сегодня» популяризатор классики Анна Виленская расскажет, как с годами менялся стиль Земфиры, какой она использует ритм, аккорды, лады и почему именно их.

Балет «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана»

20:00

Театр Бориса Эйфмана покажет на сцене Александринского театра премьеру балета «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это второе обращение хореографа к биографии автора «Тартюфа» и «Школы жен». В основе — музыка Моцарта и Берлиоза.

Сериал «Хемингуэй»

Документальный сериал Кена Бёрнса и Линн Новик об Эрнесте Хемингуэе — американском писателе по-настоящему любившем Париж, и чей портрет висел чуть ли не в каждом интеллигентом советском доме. Проект озвучили Джефф Дэниэлс, Мэрил Стрип, Кери Рассел, Мэри-Луиз Паркер и Патриша Кларксон.

С 6 апреля, PBS

Опера «Фауст», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Шарля Гуно «Фауст» в постановке Деза Макануффа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Йонас Кауфман, Марина Поплавская и Рене Папе.