Чем заняться в Петербурге с 29 марта по 4 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фестиваль Виталия Манского «Артдокфест», новая выставка в Музее стрит-арта «Убежище: welcome to the paradise» и первый российский кинокомикс «Майор Гром» в прокате.