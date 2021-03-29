Чем заняться в Петербурге с 29 марта по 4 апреля

Опера «Роберто Девере», Метрополитен-опера

3:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Доницетти «Роберто Девере» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень.

Спектакль «Двое на качелях», Театр им. Ленсовета

19:00

«Двое на качелях» — пьеса, принесшая славу, известность и популярность Уильяму Гибсону, была написана в 1948 году. Все приобретенное американский драматург закрепил год спустя «Сотворившей чудо», позднее затмившей его остальные произведения. Режиссер Евгения Богинская взялась за сюжет семядесятилетней выдержки, написала собственную сценическую версию, а на роли танцовщицы Гитель Моска и адвоката Джерри Райана собрала аж целых три актерских дуэта. Лаура Пицхелаури, Ася Прохорова, Виктория Волохова и Илья Дель, Кирилл Нагиев, Максим Ханжов поочередно будут разыгрывать историю отношений людей, чьи абсолютно разные миры однажды все-таки пересеклись.

Концерт Семена Альтова

19:00

Во Дворце искусств Ленинградской области (экс-ДК Горького) 1 апреля выступит писатель-сатирик Семен Альтов. Творческий вечер получил название, с которым сложно поспорить — «Мир уцелел, потому что смеялся».

Спектакль «Уроды», Большой театр кукол

19:00

Большой театр кукол на онлайн-фестивале «БТК. Generation» в четверг покажет спектакль Максима Морозова «Уроды» по произведению Елены Кучеренко «Жизнь и смерть двух уродов». Трансляция сохранится до 23:59.

Лекция «Метафизика и эпистемология в феминистской теории»

19:30

В четверг в Павильоне Новой Голландии куратор Татьяна Левина расскажет про эпистемологию феминизма, появившуюся в 1980-х. Речь пойдет про непростые термины и явления, поэтому рекомендуется тем, кто разбирается в философии (иначе будет мало что понятно).

Концерт Алексея Айги и «Ансамбля 4’33’’»

20:00

В Aurora concert hall в четверг свой новый альбом Alcohol представит композитор Алексей Айги — поклонники ждали его девять лет (дольше, чем новую пластинку Земфиры). Но, конечно, другие его сочинения тоже будут. Айги — автор музыки к фильмам «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Испытание» Александра Котта, «Орда» Андрея Прошкина, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили и «Белый снег» Николая Хомерики.

Фильм «Вспомнить все»

Фильм Пола Верховена по роману Филипа К. Дика выходит в повторный прокат — в отреставрированной 4-К -версии и на языке оригинала. А значит попытки героя Арнольда Шварценеггера выяснить, кто он такой и почему даже жена хочет его убить, теперь можно увидеть на большом экране и в хорошем качестве.

С 1 апреля

Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»

Первая полноценная попытка российской киноиндустрии зайти на территорию кинокомиксов. «Майор Гром» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.

С 1 апреля

Фильм «Маша»

Картина сценаристки фильма «Большой» Валерия Тодоровского Анастасии Пальчиковой стала лучшим дебютом на прошлогоднем «Кинотавре». Это история взросления в 1990-е девочки Маши (блистательная юная актриса Полина Гухман) — она смотрит на мир сквозь розовые очки, но реальность то и дело вторгается в этот бережно оберегаемый микрокосмос счастливого детства.

С 1 апреля

Фильм «Розовое облако»

Феминистская притча бразильянки Юли Жербази снималась еще в 2019 году, но внезапно стала чуть ли не пророческой. По сюжету только познакомившиеся Джованна и Яго хотят провести вместе ночь, но слишком пьяны для секса. На следующий день на Землю надвигается огромное смертельно опасное розовое облако, и они оказываются заперты в одном доме и обречены друг на друга.

С 1 апреля

Сериал Happy End

В этом году должно выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, первая в этой череде — драмеди выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиева и продюсеров «Психа». Это история молодой пары, вынужденной пойти в порно. Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте— Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок.

С 1 апреля, more.tv