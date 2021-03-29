Чем заняться в Петербурге с 29 марта по 4 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фестиваль Виталия Манского «Артдокфест», новая выставка в Музее стрит-арта «Убежище: welcome to the paradise» и первый российский кинокомикс «Майор Гром» в прокате.
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Сериал «Город на холме»
Понедельник, 29 марта
Выставка Влада Кулькова «Гидроморфы»
Петербургский филиал ГЦСИ открыл в «Кронштадтской крепости» выставку скульптур Влада Кулькова. Это отлитые в бронзе работы, похожие на морских обитателей. Их основой стал застывший в воде воск. Термин «Гидроморфы», кстати, придумал Дмитрий Озерков.
До 25 апреля
Опера «Летучий голландец», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Франц-Йозеф Зелиг, Аня Кампе, Евгений Никитин, Михоко Фудзимура, Сергей Скороходов и Давид Портилло.
Спектакль «Родькин чердак», Большой театр кукол
19:00
На онлайн-фестивале фестивале «БТК. Generation» Большой театр кукол покажет спектакль Владислава Тутака «Родькин чердак» по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского. Видео будет в доступе до 23:59.
Опера «Валькирия», Венская опера
22:00
Венская опера показывает запись оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» в постановке Свена Эрика Бехтольфа, дирижер этой версии — Адам Фишер. Партии исполняют Кристофер Вентрис, Айн Ангер, Вальтрауд Майер, Линда Уотсон и Томаш Конечный. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
Сериал «Город на холме»
Спродюсированный Беном Аффлеком проект про преступность Бостона. Уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) будет на этот раз помогать Грейс Кэмпбелл (Пернелл Уолкер) бороться с криминальными бандами в районе Роксбери.
С 29 марта, «Амедиатека»
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Ксения Малич
Вторник, 30 марта
Опера «Норма», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов доступна запись оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Карло Рицци, в ролях — Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея и Мэтью Роуз.
Спецпоказ фильма «Книга моря»
19:00
На «Лендоке» во вторник покажут документально-анимационную картину Алексея Вахрушева про его родную Чукотку. Это эстетская притча — признание в любви краю детства. На презентации выступит сам режиссер, оператор Вячеслав Макарьев, этнический ансамбль «Кочевник» и исполнительницы фольклорных песен на чукотском языке Олит Тевлянаут.
Спектакль «Один в океане», Большой театр кукол
19:00
Большой театр кукол во вторник продолжит онлайн-фестиваль «БТК. Generation». Покажут пластический спектакль Стефании Гараевой-Жученко «Один в океане» по автобиографической книге океанографа Станислава Курилова, в 1974 году вплавь совершившего побег из СССР. Трансляция сохранится до 23:59.
Лекция «„Искусство вернулось!“ Питер Кук и его студенты»
19:30
Во вторник в Павильоне Новой Голландии искусствовед и куратор Ксения Малич расскажет про знаменитого британского архитектора Питера Кука — как тот перевернул представления, что здания должны быть непременно рациональными.
Концерт музыкантов musicAeterna
20:00
В Яани кирик во вторник музыканты musicAeterna скрипач Дмитрий Бородин и пианист Николай Мажара исполнят сочинения Альфреда Шнитке — «A Paganini», сонату номер один, сюиту в старинном стиле, рондо, «Тихую ночь» и мадригал.
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Спектакль «Похороните меня за плинтусом». Фото: Андрей Суханов, предоставлено театром
Среда, 31 марта
Опера «Каприччо», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Каприччо» в постановке Джона Кокса, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии исполняют Рене Флеминг, Сара Коннолли, Джозеф Кайзер, Мортен Фрэнк Ларсен, Расселл Браун и Питер Роуз.
Онлайн-семинар «Спиритизм и русская культура»
17:30
Европейский университет в Петербурге проведет научный семинар о моде на спиритизм в Европе XIX века и том, в каком виде она существовала в России. Встреча будет в Zoom.
Видеоарт-клуб
19:00
В среду в ЦСИ им. Курехина кураторы Наталья Тихонова и Наташа Трембовецкая покажут видеоарт, который они отобрали специально для цикла встреч в центре (эта — уже восьмая!). Также они объясняет, почему их заинтересовали те или иные работы.
Спектакль «Похороните меня за плинтусом», Большой театр кукол
19:00
В среду на онлайн-фестивале «БТК. Generation» покажут моноспектакль Романа Бокланова «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева. Трансляция сохранится до 23:59.
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Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»
Четверг, 1 апреля
Опера «Роберто Девере», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Доницетти «Роберто Девере» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень.
Спектакль «Двое на качелях», Театр им. Ленсовета
19:00
«Двое на качелях» — пьеса, принесшая славу, известность и популярность Уильяму Гибсону, была написана в 1948 году. Все приобретенное американский драматург закрепил год спустя «Сотворившей чудо», позднее затмившей его остальные произведения. Режиссер Евгения Богинская взялась за сюжет семядесятилетней выдержки, написала собственную сценическую версию, а на роли танцовщицы Гитель Моска и адвоката Джерри Райана собрала аж целых три актерских дуэта. Лаура Пицхелаури, Ася Прохорова, Виктория Волохова и Илья Дель, Кирилл Нагиев, Максим Ханжов поочередно будут разыгрывать историю отношений людей, чьи абсолютно разные миры однажды все-таки пересеклись.
Концерт Семена Альтова
19:00
Во Дворце искусств Ленинградской области (экс-ДК Горького) 1 апреля выступит писатель-сатирик Семен Альтов. Творческий вечер получил название, с которым сложно поспорить — «Мир уцелел, потому что смеялся».
Спектакль «Уроды», Большой театр кукол
19:00
Большой театр кукол на онлайн-фестивале «БТК. Generation» в четверг покажет спектакль Максима Морозова «Уроды» по произведению Елены Кучеренко «Жизнь и смерть двух уродов». Трансляция сохранится до 23:59.
Лекция «Метафизика и эпистемология в феминистской теории»
19:30
В четверг в Павильоне Новой Голландии куратор Татьяна Левина расскажет про эпистемологию феминизма, появившуюся в 1980-х. Речь пойдет про непростые термины и явления, поэтому рекомендуется тем, кто разбирается в философии (иначе будет мало что понятно).
Концерт Алексея Айги и «Ансамбля 4’33’’»
20:00
В Aurora concert hall в четверг свой новый альбом Alcohol представит композитор Алексей Айги — поклонники ждали его девять лет (дольше, чем новую пластинку Земфиры). Но, конечно, другие его сочинения тоже будут. Айги — автор музыки к фильмам «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Испытание» Александра Котта, «Орда» Андрея Прошкина, «Дикое поле» Михаила Калатозишвили и «Белый снег» Николая Хомерики.
Фильм «Вспомнить все»
Фильм Пола Верховена по роману Филипа К. Дика выходит в повторный прокат — в отреставрированной 4-К -версии и на языке оригинала. А значит попытки героя Арнольда Шварценеггера выяснить, кто он такой и почему даже жена хочет его убить, теперь можно увидеть на большом экране и в хорошем качестве.
С 1 апреля
Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»
Первая полноценная попытка российской киноиндустрии зайти на территорию кинокомиксов. «Майор Гром» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.
С 1 апреля
Фильм «Маша»
Картина сценаристки фильма «Большой» Валерия Тодоровского Анастасии Пальчиковой стала лучшим дебютом на прошлогоднем «Кинотавре». Это история взросления в 1990-е девочки Маши (блистательная юная актриса Полина Гухман) — она смотрит на мир сквозь розовые очки, но реальность то и дело вторгается в этот бережно оберегаемый микрокосмос счастливого детства.
С 1 апреля
Фильм «Розовое облако»
Феминистская притча бразильянки Юли Жербази снималась еще в 2019 году, но внезапно стала чуть ли не пророческой. По сюжету только познакомившиеся Джованна и Яго хотят провести вместе ночь, но слишком пьяны для секса. На следующий день на Землю надвигается огромное смертельно опасное розовое облако, и они оказываются заперты в одном доме и обречены друг на друга.
С 1 апреля
Сериал Happy End
В этом году должно выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, первая в этой череде — драмеди выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиева и продюсеров «Психа». Это история молодой пары, вынужденной пойти в порно. Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте— Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок.
С 1 апреля, more.tv
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Лаура Пицхелаури
Пятница, 2 апреля
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Трубадуру» в постановке Фабрицио Мелано, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Эва Мартон, Долора Заджик, Лучано Паваротти, Шерил Милнз и Джеффри Уэллс.
Выставка «Освобожденная Европа»
В «Росфото» показывают снимки известных и не очень фронтовых корреспондентов — работы, снятые во время освобождения стран Европы от немецкой оккупации во Вторую мировую войну. Это в том числе фото со знаменитой встречи союзных войск на Эльбе.
Со 2 апреля по 23 мая
Спектакль «Двое на качелях», Театр им. Ленсовета
19:00
«Двое на качелях» — пьеса, принесшая славу, известность и популярность Уильяму Гибсону, была написана в 1948 году. Все приобретенное американский драматург закрепил год спустя «Сотворившей чудо», позднее затмившей его остальные произведения. Режиссер Евгения Богинская взялась за сюжет семядесятилетней выдержки, написала собственную сценическую версию, а на роли танцовщицы Гитель Моска и адвоката Джерри Райана собрала аж целых три актерских дуэта. Лаура Пицхелаури, Ася Прохорова, Виктория Волохова и Илья Дель, Кирилл Нагиев, Максим Ханжов поочередно будут разыгрывать историю отношений людей, чьи абсолютно разные миры однажды все-таки пересеклись.
Спектакль «Звездные дневники Ийона Тихого», Большой театр кукол
19:00
Большой театр кукол на онлайн-фестивале «БТК. Generation» в пятницу покажет оперу Алекся Егорова «Звездные дневники Ийона Тихого» о путешествии по галактике и о поиске лучшего мира по мотивам рассказов Станислава Лема. Трансляция сохранится до 23:59.
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Выставка «Убежище: welcome to the paradise»
Суббота, 3 апреля
«Артдокфест»
В этом году главный документальный фестиваль России пройдет в петербургской версии на двух площадках — Доме кино и на «Лендок». В программе, например, картина Евгении Останиной «Расторгуев» про погибшего в ЦАР режиссера и новый фильм Виталия Манского «Горбачев. Рай» — он представит его лично. Подробнее здесь.
С 3 по 10 апреля
Выставка «Убежище: welcome to the paradise»
В Музее стрит-арта открывают весенний сезон выставкой-послесловием пандемии: кураторы Александра Гиппиус и Ваня Наумов предложили художникам порассуждать об убежище от реальности. В жанре тотальной инсталляции молодые авторы переосмыслили три этажа котельной на территории экс-завода, превратив навигацию в каком-то смысле в игру-квест. Особенно рекомендуется не пропускать открытие в субботу — обещают баню на колесах от Курила Что, радио от театральной компании Перфобуфет, лекцию о киберведьмах от Насти Wuse и нойз-сет саунд-художников ℭ𝔬𝔩𝔬𝔲𝔯 0 и Маяны Насыбулловой.
С 3 апреля по 23 мая
Выставочный проект «Апрель»
Центр Современного Искусства в Выборге открывает в субботу новый проект «Апрель» из «семи новелл, посвященных весне». Это, например, настенная роспись Марины Колдобской, аудио-инсталляция Дмитрия Шубина, видеоарт Людмилы Беловой и работы фотографа Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца.
С 3 по 25 апреля
Опера «Вертер», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа открыт доступ к опере Жюля Массне «Вертер» в постановке Ричарда Эйра. Дирижер — Ален Альтиноглу. Партии исполняют Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош, Давид Бизич и Джонатан Саммерс.
Спектакль «Сны Пиросмани», «Упсала-цирк»
18:00
Постановку Ларисы Афанасьевой по мотивам экспедиции «хулиганов» «Упсала-цирка» в Грузии играют не так часто, а жаль. Инклюзивный спектакль в духе картин Нико Пиросмани — настоящая жемчужина в репертуаре театра.
Онлайн-лекция «Многозадачность: мифы и реальность»
19:00
В субботу в лектории «Прямая речь» доктор психологических наук Мария Фаликман расскажет, что такое на самом деле многозадачность, полезна ли она для мозга и как воздействует на детей и подростков.
Спектакль «Сюзанна», Большой театр кукол
19:00
В БТК офлайн-премьера — постановка молодого режиссера Ирины Криворуковой по мотивам пьесы Юна Фоссе. Тот посвятил ее жене другого известного норвежского драматурга — Генрика Ибсена. Сюзанна все ждет, когда же ее супруг придет на обед
Спектакль «Смерть Тарелкина», Большой театр кукол
19:00
Большой театр кукол на онлайн-фестивале «БТК. Generation» в субботу покажет «Смерть Тарелкина» по пьесе Сухово-Кобылина в постановке Дмитрия Скрябина. Трансляция сохранится до 23:59.
Концерт Горана Бреговича и Wedding & Funeral band
20:00
В «Морзе» в субботу выступит композитор фильмов Эмира Кустурицы Горан Брегович со своим Wedding & Funeral band, а значит наступит настоящее время цыган и реализация аризонской (и любой другой мечт).
Концерт Ishome
20:00
В субботу в Opera выступит Ishome. Мирабелла Карьянова, стоящая за проектом, сочиняет электронную музыку, которая соединяет меланхолию гэрриджа, гипнотичность техно и эмбиент. Среди поклонников Ishome – диджей Нина Кравиц и композитор Игорь Вдовин.
Вечеринка Three BLANK Years
23:59
Клуб BLANK празднует трехлетие с размахом — большой вечеринкой с участием друзей и резидентов. А это Bliss Inc, Chronic Preview, El, holkin, PTU, Shaw Cuts, Рома Пташенко и многие другие. Обещают также суперсекретного и звездного гостя, чтобы это ни значило.
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Анна Нетребко
Воскресенье, 4 апреля
Дни Стравинского в Мариинском театре
На всех сценах Мариинского театра в воскресенье пройдут события памяти Игоря Стравинского — 6 апреля исполняется 50 лет со дня его смерти. Это, например, опера-оратория «Царь Эдип» с участием Екатерины Семенчук, Александра Михайлова и Сергея Мигицко (он рассказчик). Кроме того, прозвучит Каприччио для фортепиано с оркестром, солист — Денис Мацуев. Подробнее здесь.
Опера «Любовный напиток», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Анна Нетребко, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень и Амброджо Маэстри.
Спектакль «Сны Пиросмани», «Упсала-цирк»
18:00
Постановку Ларисы Афанасьевой по мотивам экспедиции «хулиганов» «Упсала-цирка» в Грузии играют не так часто, а жаль. Инклюзивный спектакль в духе картин Нико Пиросмани — настоящая жемчужина в репертуаре театра.
Спецпоказ фильма «Привидение»
18:30
В «Родине» в воскресенье покажут мелодраму с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг про бессмертие настоящей любви. Сеанс будет на английском языке и с субтитрами.
Спектакль «Сюзанна», Большой театр кукол
19:00
В БТК офлайн-премьера — постановка молодого режиссера Ирины Криворуковой по мотивам пьесы Юна Фоссе. Тот посвятил ее жене другого известного норвежского драматурга — Генрика Ибсена. Сюзанна все ждет, когда же ее супруг придет на обед
Спектакль «Его женский род», Большой театр кукол
19:00
В воскресенье на онлайн-фестивале «БТК. Generation» покажут спектакль Дарьи Левингер о женской доле — «Его женский род», где истории четырех женщин из Ветхого Завета переосмысляются через призму кабаре. Трансляция сохранится до 23:59.
Концерт Optimystica Orchestra
20:00
Рок-музыканты из групп Markscheider Kunst, «Мумий Тролль», ДДТ, «Сплин», St. Petersburg Ska-Jazz Review во главе с фронтменом Евгением Федоровым из Tequilajazzz переоделись в строгие костюмы и начали исполнять качественную эстрадную музыку в диапазоне от босса-новы до регги. Концерт будет на этот раз в камерном клубе «Время N».
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