Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 марта

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: концерт группы «СБПЧ», выставка русской классической скульптуры в «Манеже», спектакль-перфоманс «Ноябрь» Олега Нестерова и сериал с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы».
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Соня Йончева
Понедельник, 15 марта
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа открыт доступ к опере Пуччини «Тоска» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Эммануэль Вийом. Партии исполняют Соня Йончева, Витторио Григоло, Желько Лучич и Патрик Карфицци.
Международная неделя мозга
С 15 по 21 марта в онлайне проходит Международная неделя мозга, тема этого года — «Нейрогенетика». Десятки ученых расскажут, что можно и нельзя унаследовать и есть ли вообще ген интеллекта. Подробнее здесь.
Презентация книги Андрея Рубанова «Человек из красного дерева»
19:00
В магазине «Во весь голос» в понедельник свой новый роман «Человек из красного дерева» представит лауреат «Нацбеста» за «Финиста — ясного сокола» Андрей Рубанов. Вход на встречу свободный, но лучше заранее зарегистрироваться.
Презентация книги Олега Гаркуши «Баба-Яга»
19:30
Музыкант Олег Гаркуша представит в магазине «Порядок слов» книгу стихов и историй «Баба-Яга» с иллюстрациями художника Гавриила Лубнина. Места в офлайне уже закончились, но предусмотрена трансляция.
Спектакль «Суд над Раскольниковым», Александринский театр
19:45
Александринский театр покажет онлайн-спектакль в жанре судебного детектива, в котором зрители трансляции выносят вердикт, виновен или нет Родион Раскольников. Пьесу про героев Достоевского написал Саша Филипенко.
Вторник, 16 марта
Опера «Сказки Гофмана», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Анна Нетребко, Джозеф Каллея, Кэтлин Ким, Екатерина Губанова, Алан Хельд и Кейт Линдси.
Концерт Альберта Кувезина и группы Yat-Kha
19:00
Во вторник на сцене культурного центра «Сердце» вместе со своей группой Yat-Kha выступит мастер тувинского горлового пения Альберт Кувезин. Музыканты играют самобытный этно-рок, где одинаково важны и форма, и содержание, и связь с традициями.
Сериал «Американские боги»
Мрачное фэнтези по мотивам романов Нила Геймана заходит уже на третий сезон. В нем неизменный Тень (Рики Уиттл) на этот раз в идиллическом снежном городке Лейксайд будет изучать вопрос своей природы с раскольниковским размахом — бог ли он, жаждущий почитания, или же человек, служащий великим.
С 16 марта, «Амедиатека»
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Гузель Яхина
Среда, 17 марта
Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера в среду показывает «Девушку с Запада» Джакомо Пуччини в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер этой версии — Марко Армильято. В ролях — Эва-Мария Вестбрук, Йонас Кауфман, Карло Бози, Желько Лучич, Майкл Тодд Симпсон, Мэтью Роуз и Орен Градус.
Онлайн-презентация книги «Эшелон на Самарканд»
19:00
Автор пронзительного бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в среду расскажет про свою новую книгу «Эшелон на Самарканд». Презентация романа будет транслироваться в аккаунте магазина «Буквоед» во «ВКонтакте».
Презентация работы OMORFOI Веры Мартынов и Эндрю Грэма
19:00
На Новой сцене Александринского театра художник и перформер Вера Мартынов и хореограф Эндрю Грэм покажут видеозапись своей совместной работы OMORFOI. После сеанса пройдет паблик-ток. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Легенды и были Ленинградского рок-клуба. Часть вторая»
19:00
В Шереметевском дворце продолжается серия лекций, приуроченных к проходящей там выставке в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба. В среду о нем расскажет писатель, журналист и музыкант Владимир Рекшан. Вход по билету в музей и по регистрации.
Курс «Творческое предпринимательство: тренды и предчувствия»
Центр развития и поддержки предпринимательства совместно с Гете-институтом запускает с 17 марта образовательную программу про творчество и бизнес. Среди спикеров — главный рекрутер страны Алена Владимирская, финский урбанист Арто Сивонен, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант и многие другие. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
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«Вампиры средней полосы»
Четверг, 18 марта
Опера «Анна Болейн», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа откроется доступ к опере Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло и Екатерина Губанова.
Концерт Глеб Самойлов и The Matrixx
19:00
Глеб Самойлов и его группа The Matrixx на радость фанатам «Агаты Кристи» поют и ее хиты. В БКЗ «Октябрьский» это будет в сопровождении симфонического оркестра.
Фестиваль анимации LIAF
19:30
На Лендоке покажут анимационные короткометражки, участвовавшие в программе LIAF (London international film festival) этого года. Магистральная тема — переживание людьми и не только травмирующего опыта и его сублимация во что-то важное.
Концерт Motorama
20:00
Ростовские постпанки из-за коронавирусных ограничений вынуждены были перенести концерт из клуба «Космонавт» в Opera.Что не помешает хором подпевать их англоязычным хитам и песням с нового альбома Before The Road.
Фильм «Никто»
Бодрый боевик Ильи Найшуллера («Хардкор») с Бобом Оденкерком. Его герой, защищая женщину, избивает брата влиятельного бандита, который (сюрприз) решает отомстить. В касте также Алексей Серебряков и Александр Паль в роли (еще один сюрприз) гопника.
С 18 марта
Фильм «Идиоты»
В кинотеатрах России продолжают выпускать в повторный прокат фильмы Ларса фон Триера. Очередь дошла до отвязной драмеди 1998 года «Идиоты» — программной картины объединения «Догма 95» (его послесловием можно считать недавний хит «Еще по одной»).
С 18 марта
Фильм «Европа»
Ре-релиз будет и у «Европы» Ларса фон Триера — финала его первой трилогии. Другие две ее части — это фильмы «Элемент преступления» (1984) и «Эпидемия» (1987). Молодой немец Леопольд возвращается в Германию в 1945 году, считая, что война закончилась.
С 18 марта
Фильм «Снега больше не будет»
Польскую режиссерку Малгожату Шумовску многие помнят по драмеди «Лицо», которая взяла гран-при на Берлинале в 2018 году. В новом фильме она вновь рассказывает, как просто люди готовы поверить во что угодно. Например, в сверхспособности массажиста Жени, бывшего в Чернобыле во время аварии
С 18 марта
Фильм «Игры шпионов»
Британский триллер о реально существовавшем разведчике Олеге Пеньковском с Бенедиктом Камбербэтчем и Мерабом Нинидзе. Судебный процесс над шпионом впервые в послесталинскую эпоху широко освещался по телевидению, радио и в советских газетах.
С 18 марта
Фильм «Мой брат — супергерой!»
Трогательная комедийная мелодрама о Джеке, который долго мечтал о брате. Тот появляется, и это ребенок с особенностями развития, настоящая суперспособность которого — удивительная доброта.
С 18 марта
Сериал «Вампиры средней полосы»
Комедийный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — к ним направляются «хранители порядка» и (неизвестно что страшнее) следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.
С 18 марта, START
Сериал «Чикатило»
Сериал Сарика Андреасяна по мотивам биографии одного из самых известных маньяков России — как его долгие годы не могли найти правоохранители. Создатели проекта не раскрывают, кто его сыграет. В остальных ролях — Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин.
С 18 марта, Okko
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Кирилл Иванов ("СБПЧ")
Пятница, 19 марта
Опера «Эхнатон», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Филипа Гласса «Эхнатон» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Карен Каменсек. В ролях — Энтони Рот Костанцо, Дизелла Ларусдоттир, Дженай Бриджес, Аарон Блэйк и Закари Джеймс.
Концерт «СБПЧ»
20:00
Петербургская группа прошла эволюцию от «Пожалуйста, не танцуйте» до «Эти песня нужна, чтобы вы танцевали» – музыканты недавно выпустили ЕР «Со слов дерева записано верно», но на концерте представят пластинку «Все равно», на которой смешались беззаботный африканский бит и незыблемая русская хандра.
Специальный показ фильма «Июльский дождь»
19:00
За неделю до старта повторного проката один из лучших советских фильмов 1960-х покажут в «Авроре». Перед специальным сеансом картину представит журнала «Искусство кино» Виктория Смирнова.
Спектакль-концерт «Ноябрь»
19:30
Группа «Мегаполис» и Олег Нестеров покажут на Новой сцене Александринского театра спектакль-презентацию недавнего альбома «Ноябрь» — это импровизационное музыкальное рассуждение по мотивам текстов поэтов ХХ века: от Михаила Кузьмина, Осипа Мандельштама и Жака Превера до Андрея Вознесенского и Георгия Иванова. Режиссер постановки — Борис Павлович.
Концерт Владимира Мартынова
19:00
В пятницу в Social Club выступит недавно отметивший 75-летие композитор и философ Владимир Мартынов. В программе обещают «Переписку Пелецис-Мартынов», «Памяти Любимова», а также некоторые сочинения для фильмов. Выбор, к слову, огромный — музыка Владимира Мартынова звучит и в «Острове» Павла Лунгина, и в «Великой красоте» Паоло Соррентино.
Лекция «Формы тела и тело без формы»
20:00
На Новой сцене Александринского театра ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Ирина Сироткина расскажет, что такое кинестетика и как она различается в балете, гимнастике и борьбе. Вход свободный по регистрации.
Концерт французской камерной музыки
21:00
В Доме радио в пятницу и субботу представят новую камерную программу — логичное продолжение февральских концертов. На этот раз играют все ту же «Гробницу Куперена» Равеля, но в оригинальном фортепианном варианте, а также музыку самого Франсуа Куперена, Пьера Гедрона и Марена Маре. В концерте участвуют Валерия Коркка (лютня), Карлос Наварро (виолон), Екатерина Бязрова (клавесин), Владислав Песин (скрипка), Александр Прозоров (виола да гамба), Николай Мажара (фортепиано).
Выставка «После всего / После всех. Часть 1. После стула», ЦСИ им. Курехина
Один из основателей объединения «Непокоренные», художник Иван Плющ покажет в ЦСИ им. Курехина тотальную разномедийную инсталляцию из живописи, видео и графики. Главный фокус его внимания на этот раз — исследовать, как взаимодействуют искусственное и автор: часть объектов были созданы совместно с нейронной сетью.
С 19 марта по 17 апреля
Вечеринки в честь открытие K-30 Lobby
23:00
Сразу три дня (19, 20 и 21 марта) проект К-30 от объединения Roots United будет праздновать открытие компактного лобби-клуба по все тому же адресу Кожевенная, 30. Обещают, что он просуществует (как минимум) до старта работы музыкального двора, который намечен на конец мая — июнь. Среди участников Tsyo первых вечеринок — Timofey, Cable Toy, Полиритм, XAN, Tsyo и другие.
Сериал «Сокол и Зимний Солдат»
После ситкома «Ванда/Вижн» киновселенная Marvel возвращается к более привычным жанрам: многофигурному боевику про супергероя Сокола (Энтони Маки) — именно ему достался щит Капитана Америки и его помощник и старый друг Баки Барнс (Себастиан Стэн). Все эпизоды сняла режиссер «Ходячих мертвецов» Кари Скогланд.
С 19 марта, Disney+
Сериал «Красный дерматин» / Sky Rojo, премьера (Netflix)
Проект Алекса Пина («Бумажный дом») еще не успел выйти, а его уже продлили на второй сезон. Тематически он перекликается с «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы.
С 19 марта, Netflix
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Спектакль-концерт «Ноябрь»
Суббота, 20 марта
Опера «Севильский цирюльник», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа откроется доступ к опере Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Петер Маттеи, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло и Джон Релья.
Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева», «Манеж»
Пожалуй, самое интересное в экспозиции — как обыграет скульптуры второй половины XVIII-начала XX веков режиссер Василий Бархатов, именно он работал над художественным решением выставки. Впрочем, спойлеры уже есть: это будет попытка представить все как оперу в императорском театре, один из многочисленных партнеров проекта — Мариинка.
С 20 марта по 16 мая
Спектакль «Урок», ТЮЗ им. А. А. Брянцева
19:00
В небольшом провинциальном городе живет Учитель. На жизнь он зарабатывает репетиторством, занимаясь с разновозрастными девицами у себя на дому. Эжен Ионеско написал эту короткую комедийную пьесу в июле 1950-го. Режиссер Борис Бирман выпускает спектакль по ней в марте 2021-го. Казалось бы, за семь десятилетий актуальность происходящего могла бы и утратиться, исчезнув во времени и пространства. Но в том-то и штука, что чем дальше мы продвигаемся в ХХI век, тем острее становятся вопросы и проблемы, артикулированные драматургами-абсурдистами в прошлом столетии.
Спектакль-перфоманс DJ NIKISSA
19:00
В субботу в музее театрального и музыкального искусства режиссер Никита Славич покажет спектакль-вечеринку DJ NIKISSA. Постановка – попытка переосмыслить наше общее музыкальное и не только прошлое, сформированное на наивных хитах 1990-х и нулевых. Поэтому взломать его можно только с помощью всенародно любимого развлечения – караоке. Зрители смогут не только подпеть диджею NIKISSA, но и прокомментировать все происходящее в общем чате в Telegram. Подробности здесь.
Спецпоказ «Достучаться до небес»
19:00
В субботу в «Родине» покажут культовую немецкую мелодраму с Тилем Швайгером и Яном Йозефом Лиферсом на большом экране. Смертельно больные герои-антиподы Мартин и Руди напоследок хотят увидеть море, потому что на небе только о нем и говорят.
Спектакль-концерт «Ноябрь»
19:30
Группа «Мегаполис» и Олег Нестеров покажут на Новой сцене Александринского театра спектакль-презентацию недавнего альбома «Ноябрь» — это импровизационное музыкальное рассуждение по мотивам текстов поэтов ХХ века: от Михаила Кузьмина, Осипа Мандельштама и Жака Превера до Андрея Вознесенского и Георгия Иванова. Режиссер постановки — Борис Павлович.
Концерт Oligarkh
20:00
Группа Oligarkh, миксующая православные молитвы, народные песни, Чайковского и русский рэп в едином EDM, представит в клубе VNVNC свой недавний совместный EP с девичьим трио Folkbeat.
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Валерий Гергиев
Воскресенье, 21 марта
Опере «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа открыла запись оперы Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Роберта Карсена, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Дмитрий Хворостовский, Рене Флеминг, Елена Заремба, Рамон Варгас и Сергей Алексашкин.
Лекция «Как слушать музыку сегодня»
19:30
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра популяризатор классики Анна Виленская расскажет, что такое метамодерн и постмодерн в музыке и как отличить одно от другого.
Спектакль «Похороны Сталина», «Гоголь-центр»
«Гоголь-центр» выложил в открытый доступ запись спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.
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