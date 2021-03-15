Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 марта

Опера «Анна Болейн», Метрополитен-опера

3:30

На 23 часа откроется доступ к опере Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло и Екатерина Губанова.

Концерт Глеб Самойлов и The Matrixx

19:00

Глеб Самойлов и его группа The Matrixx на радость фанатам «Агаты Кристи» поют и ее хиты. В БКЗ «Октябрьский» это будет в сопровождении симфонического оркестра.

Фестиваль анимации LIAF

19:30

На Лендоке покажут анимационные короткометражки, участвовавшие в программе LIAF (London international film festival) этого года. Магистральная тема — переживание людьми и не только травмирующего опыта и его сублимация во что-то важное.

Концерт Motorama

20:00

Ростовские постпанки из-за коронавирусных ограничений вынуждены были перенести концерт из клуба «Космонавт» в Opera.Что не помешает хором подпевать их англоязычным хитам и песням с нового альбома Before The Road.

Фильм «Никто»

Бодрый боевик Ильи Найшуллера («Хардкор») с Бобом Оденкерком. Его герой, защищая женщину, избивает брата влиятельного бандита, который (сюрприз) решает отомстить. В касте также Алексей Серебряков и Александр Паль в роли (еще один сюрприз) гопника.

С 18 марта

Фильм «Идиоты»

В кинотеатрах России продолжают выпускать в повторный прокат фильмы Ларса фон Триера. Очередь дошла до отвязной драмеди 1998 года «Идиоты» — программной картины объединения «Догма 95» (его послесловием можно считать недавний хит «Еще по одной»).

С 18 марта

Фильм «Европа»

Ре-релиз будет и у «Европы» Ларса фон Триера — финала его первой трилогии. Другие две ее части — это фильмы «Элемент преступления» (1984) и «Эпидемия» (1987). Молодой немец Леопольд возвращается в Германию в 1945 году, считая, что война закончилась.

С 18 марта

Фильм «Снега больше не будет»

Польскую режиссерку Малгожату Шумовску многие помнят по драмеди «Лицо», которая взяла гран-при на Берлинале в 2018 году. В новом фильме она вновь рассказывает, как просто люди готовы поверить во что угодно. Например, в сверхспособности массажиста Жени, бывшего в Чернобыле во время аварии

С 18 марта

Фильм «Игры шпионов»

Британский триллер о реально существовавшем разведчике Олеге Пеньковском с Бенедиктом Камбербэтчем и Мерабом Нинидзе. Судебный процесс над шпионом впервые в послесталинскую эпоху широко освещался по телевидению, радио и в советских газетах.

С 18 марта

Фильм «Мой брат — супергерой!»

Трогательная комедийная мелодрама о Джеке, который долго мечтал о брате. Тот появляется, и это ребенок с особенностями развития, настоящая суперспособность которого — удивительная доброта.

С 18 марта

Сериал «Вампиры средней полосы»

Комедийный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — к ним направляются «хранители порядка» и (неизвестно что страшнее) следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.

С 18 марта, START

Сериал «Чикатило»

Сериал Сарика Андреасяна по мотивам биографии одного из самых известных маньяков России — как его долгие годы не могли найти правоохранители. Создатели проекта не раскрывают, кто его сыграет. В остальных ролях — Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин.

С 18 марта, Okko