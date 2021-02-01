Чем заняться в Петербурге с 1 по 7 февраля

Опера «Макбет», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Верди в постановке Эдриана Ноубла, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Мария Гулегина, Желько Лучич, Джон Релья и Димитрий Питтас.

Онлайн-лекция «Лингвистические итоги 2020 года»

20:00

В лектории «Архэ» продолжают провожать 2020-ый. На этот раз итоги подведет лауреат премии «Просветитель», филолог Александр Пиперски. Он не только расскажет про слово года (угадайте, какое), но и о том, как мировые события меняют язык и нашу способы коммуникации.

Сериал «Леди и "Дэйл"»

Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.

С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»

Сериал «Отпуск»

Ситком об отпуске на русском юге (со всеми атрибутами вроде шашлыков и горячей кукурузы на пляже) с комиком и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом и звездой TikTok Валей Карнавал. В касте также Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан.

С 1 февраля, ТНТ

Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото

В Росфото закрывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.

До 7 февраля