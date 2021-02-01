Чем заняться в Петербурге с 1 по 7 февраля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фильм Ренаты Литвиновой с музыкой Земфиры «Северный ветер» в прокате, трогательный сериал «Улица светлячков» с Сарой Чок из «Клиники» и концерт Optimystica Orchestra Евгения Федорова.
Понедельник, 1 февраля
Опера «Макбет», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Верди в постановке Эдриана Ноубла, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Мария Гулегина, Желько Лучич, Джон Релья и Димитрий Питтас.
Онлайн-лекция «Лингвистические итоги 2020 года»
20:00
В лектории «Архэ» продолжают провожать 2020-ый. На этот раз итоги подведет лауреат премии «Просветитель», филолог Александр Пиперски. Он не только расскажет про слово года (угадайте, какое), но и о том, как мировые события меняют язык и нашу способы коммуникации.
Сериал «Леди и "Дэйл"»
Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.
С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
Сериал «Отпуск»
Ситком об отпуске на русском юге (со всеми атрибутами вроде шашлыков и горячей кукурузы на пляже) с комиком и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом и звездой TikTok Валей Карнавал. В касте также Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан.
С 1 февраля, ТНТ
Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото
В Росфото закрывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.
До 7 февраля
Вторник, 2 февраля
Опера «Порги и Бесс», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна запись джазовой оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» в постановке Джеймса Робинсона, дирижер — Дэвид Робертсон. В главных ролях — Эрик Оуэнс и Энджел Блю, а также — Денис Грейвз, Голда Шульц и Латония Мур.
Спектакль «Джульетта», БДТ им. Товстоногова
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.
Онлайн-лекции «Основы противовирусного иммунитета»
19:30
Лекторий «Архэ» запускает цикл «Основы противовирусного иммунитета». На первой встрече доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет о коронавирусе и разнице между врожденным и приобретенным иммунитетом. https://arhe.msk.ru/?p=97384
Выставка «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею», Строгановский дворец
40-летие Ленинградского рок-клуба де юре наступит 7 марта, но в Русском музее отмечать начали заранее. На выставке покажут снимки Андрея Вилли Усова, делавшего культовые обложки альбомов «Аквариума» и «Зоопарка», Валентина Барановского, художественно осмыслявшего концертную жизнь рок-клуба, атмосферные фото Дмитрия Конрадта, Наташи Васильевой-Халл и Владимира Быстрова и других. В экспозиции также концертные афиши, мемориальные предметы и архивные документы.
До 10 мая
Выставка «Линия Рафаэля», Эрмитаж
Рафаэль — не только хедлайнер Высокого Возрождения, но и один из самых сложных для экспонирования художников. Ренессансный блокбастер года стартовал в Николаевском, Концертном и Аванзале Зимнего Дворца с 10 декабря. Любовь к «принцу искусства» — одна из главных скреп Эрмитажа, и в этот раз он подошел к делу максимально смело: «Мадонна с Младенцем и святым Иоанном» из Лувра выставлена вместе с совершенно разными художниками, от Пармиджанино до Пикассо и «Галы, моей Сикстинской Мадонны» Дали. Подробнее о выставке здесь.
До 28 марта
Опера «Семела», Комише опера
Берлинская Комише опера открыла до 3 февраля доступ к опере Генделя «Семела» в постановке Барри Коски, дирижер — Конрад Юнггенель. В ролях — Филипп Мейерхефер и Николь Шевалье.
Среда, 3 февраля
Опера «Сила судьбы», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди в постановке Джона Декстера дирижер —Джеймс Ливайн. В ролях — Леонтина Прайс, Джузеппе Джакомини, Лео Нуччи и Бональдо Джайотти.
Спектакль «Я сижу на берегу», Театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
Премьера спектакля Романа Кагановича прошла почти год назад, но играли ее в режиме онлайн. В феврале его впервые и наконец-таки покажут так, как и полагается: очно. В основе постановки — два автобиографических романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего: «Белое на черном» и «Я сижу на берегу». Событий, произошедших с будущим писателем, хватило бы не на одну жизнь. Парализованного с рождения мальчика отправили в советский детский дом для инвалидов, а юной матери – дочери генсека компартии народов Испании и студентке филфака МГУ – сказали, что ребенок умер. Рубен меж тем сумел не только выжить в среде, куда его отправили мудрые взрослые люди, но и получить образование, а затем и вовсе уехать в Европу.
Онлайн-лекция «Черчилль, Тэтчер и их предшественники»
19:30
В лектории «Прямая речь» историк Тамара Эйдельман расскажет, что в сериале «Корона» соответствует действительности, а что — выдумки сценаристов.
Сериал «Улица светлячков»
Мини-сериал Netflix на основе одноименного бестселлера Кристин Ханны. Две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстояния не перестают дружить и поддерживать друг друга.
С 3 февраля, Netflix
Выставка «К 150-летию Александра Бенуа», Михайловский замок Русского музея
Главный маст си Русского музея в этом сезоне — выставка мирискусника и теоретика искусства Александра Бенуа в Михайловском замке. Привозных работ нет — из-за коронавирусных ограничений обошлись собственной коллекцией, благо она у Русского музея впечатляющая. Это и живопись, и редкие акварели, и эскизы к балетам с книжными иллюстрациями.
До 9 марта
Четверг, 4 февраля
Опера «Диалоги кармелиток», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в постановке Джона Декстера, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Изабель Леонард, Адриана Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Карита Маттила, Давид Портилло и Жан-Франсуа Лапуант.
Фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
В экранизации мемуаров Карины Добротворской ее играют Анна Чиповская и Викторя Исакова, культового киноведа Сергея Добротворского (в фильме его почему-то зовут по-другому) — Александр Горчилин. Получилось ли у режиссера Ангелины Никоновой воссоздать атмосферу богемного Ленинграда 1990-х (нам вот кажется, что не очень), каждый зритель решает сам.
С 4 февраля
Фильм «Заступник»
Криминальный боевик с Лиамом Нисаном про ветераны войны-посттравматика, который ввязывается в борьбу с мексиканским наркокартелем, спасая маленького мальчика и его мать. Режиссер проекта — автор «Таинственной реки» Роберт Лоренц.
С 4 февраля
Фильм «Снега больше не будет»
Польскую режиссера Малгожату Шумовску многие помнят по драмеди «Лицо», победившей на Берлинале в 2018 году. Она вновь рассказывает, как просто люди готовы поверить во что угодно. Например, в сверхспособности массажиста Жени, бывшего в Чернобыле во время аварии.
С 4 февраля
Фильм «Мьюзик»
Певица и композитор Sia дебютирует в режиссуре в полном метре трогательной историей про аутичного подростка Мьюзик, опекуном которой становится ее взбалмошная сводная сестра. Ее, кстати, играет Кейт Хадсон.
С 4 февраля
Выставка «Маэстро Филип Трейси», Эрарта
Сорок шесть работ дизайнера Филипа Трейси — почти полную ретроспективу творчества главного шляпника планеты — показывают в честь десятилетия Эрарты. Его выставка несколько лет назад стала одной из самых посещаемых за всю историю музея. В новой версии она дополнена моделями, никогда не выставлявшимися в России. Это почти все: и фантастические головные уборы для дома Alexander McQueen, и гигантский корабль для Изабеллы Блоу, и работы из недавних клипов Леди Гаги Mаrry The Night и Stupid Love.
До 21 марта
Пятница, 5 февраля
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа доступна опера Джоаккино Россини «Золушка» в постановке Чезаре Льеви, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Элина Гаранча, Лоуренс Браунли, Алессандро Корбелли и Симоне Альбергини.
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра
19:00
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями.
Концерт Optimystica Orchestra
20:00
В клубе «Время N» Евгений Федоров и его Optimystica Orchestra дадут первый концерт в этом году. Бэнд состоит из маститых петербургских музыкантов из нескольких коллективов, которые играют джаз, регги, босса-нову и лаунж.
Концерт Доры
20:00
Принцесса кьют-рока (что бы это ни значило) и любимица миллениалов Дора выступит в пятницу в клубе «Морзе». Ее концерты — это новая искренность, как она есть: наивные песни про расставания, влюбленности и переживания.
Выставка «Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запускают цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начали с поиска общих интонаций в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
До 15 февраля
Подкаст «В своем репертуаре»
Студия «Либо/либо» запустила театральный подкаст «В своем репертуаре». Это беседы с Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.
Суббота, 6 февраля
Опера «Свадьба Фигаро», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Моцарта «Свадьба Фигаро» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Руджеро Раймонди, Томас Аллен, Кэрол Ванесс, Кэтлин Бэттл и Фредерика фон Стаде.
Гараж-сейл
10:00
В эти выходные в «Севкабель Порту» пройдет первая в этом году гаражная распродажа. Отличная идея запустить ее именно сейчас: перед грядущими праздниками — 14, 23 февраля и 8 марта.
Фильм «Северный ветер»
Запредельно красивая зимняя сказка Ренаты Литвиновой про женщин северного клана с ней самой, Софьей Эрнст, Светланой Ходченковой, Ульяной Добровольской и много кем еще в касте. Бонус — музыка Земфиры.
С 6 февраля
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра
19:00
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями.
Спектакль «Мещане», Театр им. Ленсовета
19:00
Горький написал пьесу в 1901 году, дебютировав ею как драматург. Режиссер Василий Сенин, работающий над постановкой на большой сцене Театр им. Ленсовета, увидел в горьковском тексте, написанным 120 лет назад, «историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство и пытаются соответствовать новой реальности». В случае же неблагоприятного исхода виноватой оказывается только жизнь.
Спектакль «Синяя птица», Большой театр кукол
Метерлинковский мир, в котором мальчик Тильтиль и девочка Митиль отправляются на поиски Синей птицы, художник Марина Завьялова наполнила классическими и штоковыми марионетками, тростевыми и перчаточными куклами, а также дюжиной тантамаресок – у которой голова актера, а тело – кукольное. «Синяя птица» — вторая часть задуманной Русланом Кудашовым семейной трилогии. Сюжет, придуманный бельгийским драматургом Метерлинком, станет поводом порассуждать о нематериальных вещах, которые делают человека счастливым и о законах мироустройства, которые мы способны формировать сами.
Спектакль «Шатуны», театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
Спектакль Романа Муромцева выпускается в рамках проекта учеников Анатолия Праудина «Экспериментальная сцена. Плюс». Главный герой «Шатунов» Федор Соннов двигается к цели, совершая жестокие и поначалу кажущиеся бессмысленными убийства. По мере развития сюжета, насыщенного многочисленными культурными аллюзиями и реминисценциями, сонновские устремления проступают четче: оказывается убийца познает тайну смерти чувственным и опытным путем. Режиссер Муромцев считает, что писатель Мамлеев изобретает новых «раскольниковых», поскольку прежние выдохлись, а их идеи порядком поистаскались.
Онлайн-лекция «Пандемия: варианты вируса, варианты вакцин, варианты будущего»
19:00
Биолог Илья Колмановский опробовал на себе российскую вакцину и расскажет в субботу в лектории «Прямая речь», какие есть риски и к чему стоит готовиться.
Спектакль-концерт «Я шагаю по Москве»
19:30
В Social club в субботу покажут спектакль режиссера Семена Серзина, основанный на дневниках главного трагического героя советских 1960-х — поэта и сценариста Геннадия Шпаликова.
Воскресенье, 7 февраля
Опера «Ариадна на Наксосе», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарада Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке Бодо Игеша, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Джесси Норман, Кэтлин Бэттл, Татьяна Троянос, Джеймс Кинг и Франц Фердинанд Нентвиг.
Спектакль «Синяя птица», Большой театр кукол
Метерлинковский мир, в котором мальчик Тильтиль и девочка Митиль отправляются на поиски Синей птицы, художник Марина Завьялова наполнила классическими и штоковыми марионетками, тростевыми и перчаточными куклами, а также дюжиной тантамаресок – у которой голова актера, а тело – кукольное. «Синяя птица» — вторая часть задуманной Русланом Кудашовым семейной трилогии. Сюжет, придуманный бельгийским драматургом Метерлинком, станет поводом порассуждать о нематериальных вещах, которые делают человека счастливым и о законах мироустройства, которые мы способны формировать сами.
Спектакль «Мещане», Театр им. Ленсовета
19:00
Горький написал пьесу в 1901 году, дебютировав ею как драматург. Режиссер Василий Сенин, работающий над постановкой на большой сцене Театр им. Ленсовета, увидел в горьковском тексте, написанным 120 лет назад, «историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство и пытаются соответствовать новой реальности». В случае же неблагоприятного исхода виноватой оказывается только жизнь.
Спектакль «Шатуны», театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
Спектакль Романа Муромцева выпускается в рамках проекта учеников Анатолия Праудина «Экспериментальная сцена. Плюс». Главный герой «Шатунов» Федор Соннов двигается к цели, совершая жестокие и поначалу кажущиеся бессмысленными убийства. По мере развития сюжета, насыщенного многочисленными культурными аллюзиями и реминисценциями, сонновские устремления проступают четче: оказывается убийца познает тайну смерти чувственным и опытным путем. Режиссер Муромцев считает, что писатель Мамлеев изобретает новых «раскольниковых», поскольку прежние выдохлись, а их идеи порядком поистаскались.
Спецпоказ якутского фильма «Черный снег»
19:20
На «Ленфильм» во воскресенте пройдет петербургская премьера фильма «Хара Хааг» («Черный снег»), получившего в этом году гран-при кинофестиваля «Окно в Европу». Картину представит ее режиссер Степан Бурнашев и оператор Семен Аманатов.
Сериал «Великий уравнитель»
Новая адаптация телесериала 1980-х — истории о борце за справедливость, которую многие, скорее всего, помнят по переосмысленной дилогии нулевых, в которой протагониста играл Дензел Вашингтон. В этой версии главный герой поменял пол — спасать тех, кому нужна помощь, будет Куин Латифа. Время женщин, как он есть.
С 7 февраля
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