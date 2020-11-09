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Чем заняться в Петербурге со 9 по 15 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: сериал «Корона», фильмы «Дорогие товарищи!» и «Опасный элемент», а также концерт Shortparis  и выставка южнокорейской художницы Ли Бул.

Пн 9 ноября Вт 10 ноября Ср 11 ноября Чт 12 ноября Пт 13 ноября Сб 14 ноября Вс 15 ноября

  • Спектакль «Эффект Пигмалиона», Фото: Наталья Воронова, предоставлено пресс-службой

Понедельник, 9 ноября

Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа открыт доступ к опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в постановке Отто Шенка, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Анетте Даш, Карен Каргилл, Йохан Бота, Пол Эпплби, Михаэль Фолле, Йоханнес Мартин Крэнцле, Ханс-Петер Кёниг и Мэтью Роуз.

Презентация романа Алексея Поляринова «Риф»

19:00

Переводчик «Бесконечной шутки» Алексей Поляринов проведет в понедельник Доме книге, а во вторник в магазине «Все свободны» презентацию своего нового романа  «Риф».

Спектакль «Дети солнца», «Красный факел»

19:00

Фестиваль  «Золотая маска» покажет спектакль Тимофея Кулябина «Дети солнца» по пьесе Максима Горького. Это постановка для Новосибирского театра «Красный факел».

Гала-концерт премии «Онегин»

В Большом зале Филармонии в рамках премии «Онегин» на сцену выйдут  солисты Большого Театра России и Мариинского театра — Юлия Маточкина и Владислав Сулимский, Анна Аглатова, Алексей Тихомиров.

Спектакль «Эффект Пигмалиона», Театр балета Бориса Эйфмана

20:00

На сцене Александринского театра театр балета Бориса Эйфмана покажет премьеру прошлого года — «Эффект Пигмалиона». Это будет первое выступление труппы в Петербурге с феврале, следующий показ — только в декабре.

Выставка Виталия Пушницкого «Амперсанд», Marina Gisich Gallery

В Marina Gisich Gallery показывают новый проект Виталия Пушницкого — серию работ, выполненных в технике масляной живописи и коллажа. Название выставки отсылает к знаку амперсанд («&»), в котором художника интересует и его форма, и содержание.

До 15 ноября

Опера «Тоска», Венская опера

22:00  

В течение 72 часов можно посмотреть «Тоску» Пуччини в постановке Маргарет Вальман, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Петр Бечала, Сондра Равановски, Томас Хэмпстон, Райан Спидо Грин.

  •  «Индустрия»

Вторник, 10 ноября

Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна 23 часа.

Выставка «Зеркала и зазеркалье», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

Большой проект, посвященный теме зеркала в искусстве, о котором пока мало что известно. Кажется, нас ожидает сборная солянка из живописи, скульптуры, объектов, инсталляций и видеоарта. Обещают работы блестящего иллюстратора Юрия Васнецова, некрореалиста Владимира Кустов, петербургской художницы из поколения «Непокоренных» Ирины Дрозд и с десяток малоизвестных имен зарубежных художников.

С 10 ноября по 31 января

Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета

19:00

Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Это состояние время от времени нарушается вторжением то алкоголя, то влюбленных или уставших от его выкрутасов женщин, то коллег по работе. Меж тем мысль героя дрейфует от раздумий об охоте к размышлениям о самоубийстве. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль Роман Кочержевский.

Спецпоказ фильма «На игле»

19:30

Культовую картину Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором и Джонни Ли Миллером во вторник вновь покажут на большом экране. Сеанс в «Родине» будет на языке оригинала с субтитрами.   

Опера «Три сестры», Венская опера

21:00

Венская опера покажет трансляцию оперы Петера Этвеша «Три сестры» в постановке Юваля Шарона, дирижеры — Петер Этвиш и Джонатан Стокхаммер. В ролях — Аида Гарифуллина, Маргарита Грицкова и Ильсияр Хайруллова. Запись доступна 72 часа.

Сериал «Индустрия»

Шоураннер и главная звезда «Девочек» Лина Данэм стала исполнительным продюсером истории про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. Волчата, кстати, будут не с Уолл-стрит, а из Сити – действие драматического сериала происходит в Лондоне.  

С 10 ноября

Сериал «Дэш и Лили»

Успех «Эмили в Париже» доказал, как зрители соскучились по незатейливым ромкомам, в которых бывает все на все хорошо. Для депрессивного ноября Netflix приготовили историю про Нью-Йорк: циничный Дэш и наивная Лили общаются через блокнот, который она оставила на полке книжного магазина.

С 10 ноября (все серии)

Сериал «Учитель»

Мини-сериал о запретных чувствах школьной учительницы и ее ученика основан на одноименном фильме. С его адаптацией помогала режиссер оригинальной картины Ханна Фидель.

С 10 ноября (все серии)

Концерт-спектакль «Переворот», «Практика»

В интернете в честь дня юбилея Дмитрия Пригова выложили запись концерта Юрия Муравицкого и Мастерской Дмитрия Брусникина «Переворот» по его текстам.

  • Игорь Меерсон

Среда, 11 ноября

Выступление Игоря Меерсона

19:00

Лицо российского юмора за рубежом, комик Игорь Меерсон выступит в среду на Новой сцене Александринки. Он расскажет про основы стенд-апа и не только. Вход свободный, но по регистрации.

Лекция «Как и где искать информацию о петербургских домах?»

19:00

Краевед из объединения «Гэнгъ» и сотрудник библиотеки им. Маяковского Алексей Шишкин расскажет в среду в пространстве «Линии», где искать информацию о петербургских домах. Лекцию можно будет послушать как лично, так и онлайн.

Спектакль «Solo for Maria», Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА»

19:00

III Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА» покажет спектакль из Мозамбика «Solo for Maria» в постановке хореографа Панаибры Канда. В ней танцовщица с инвалидностью Мария Тембе рассказывает, как в стране живется женщинам.

Концерт Sirotkin

20:00

Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят в среду в клубе «Космонавт». Кстати, в марте у музыкантов вышел еще отличный EP «И сном и духом».

Концерт musicAeterna 4

21:00

В среду вокальный ансамбль musicAeterna 4 выступит с программой Καιρός αγάπης, Καιρός ειρήνης («Время любви, время мира») в Доме радио. В ней песнопения монахини Хильдегарды Бингенской сочетаются с композициями на стихи Цветаевой, Блока и фольклором разных народов мира.  

Сериал «Освободитель»

Анимационный сериал от автора спецэффектов к «Городу грехов» поляка Гжегожа Йонкайтыса основан на документальном романе об освобождении узников концлагеря Дахау американским офицером. 

С 11 ноября (все серии)

Лекции «Театр как модель Вселенной»

На платформе Okko запустился образовательный проект из 12 лекций Ивана Вырыпаева. Цикл называется «Театр как модель Вселенной». В нем драматург и режиссер побеседует с приглашенными спикерами о сути театра.

  • Фильм «Цой»

Четверг, 12 ноября

Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Девушки с Запада» в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Никола Луизотти.

Фильм «8 с половиной» / 8½

Пожалуй, лучший фильм про то, из какого сора растет кино можно увидеть на большом экране. Великую картину Федерико Феллини будут показывать на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.

С 12 ноября

Фильм «Опасный элемент»

Байопик Пьера и Марии Кюри с Сэмом Райли и Розамунд Пайк сняла знаменитая художница-комиксистка Маржан Сатрапи. Ее главную книгу «Персеполис», кстати, можно купить в отличном петербургском издательстве графических романов «Бумкнига».  

С 12 ноября

Фильм «Цой»

Фильм Алексея Учителя по мотивам биографии Виктора Цоя стал скандальным задолго до выхода. Тем интереснее увидеть, что же получилось в итоге. Напомним, в центре сюжета — история водителя автобуса, который был участником смертельного для лидера «Кино» ДТП. В главных ролях — Евгений Цыганов и Паулина Андреева. Также в картине используются документальные съемки Виктора Цоя (то есть его самого никто не играет).   

С 12 ноября

Фильм «Еще по одной»

Друг и товарищ Ларса фон Триера Томас Винтерберг снял своего любимца Мадса Миккельсена в фильме-агитке про вред алкоголя. И ведь и не поспоришь.   

С 12 ноября

Фильм «Дорогие товарищи!»

Главный претендент на выдвижение на «Оскар» от России — драма Андрея Кончаловского про расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м. За рифмы с современностью (и не только за них) картина получила спецприз жюри на Веницианском кинофестивале.

С 12 ноября

Спектакль «Нана», Новая сцена Александринского театра

19:30

Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится.

Концерт «Увула»

20:00

В четверг в Aurora concert hall сыграют петербуржцы «Увула». Музыканты мечтают о полноценном сольном концерте, которого в 2020-м пока так и не было. 

Онлайн-курс «Путеводитель по шкале времен»

20:00

С четверга в «Архэ» стартует онлайн-цикл о понимании времени с точки зрения физики. Первую лекцию прочтет Игорь Иванов — кандидат физико-математический наук и специалист по физике элементарных частиц.

Опера «Сельская честь / Паяцы», Венская опера

21:00

Венская опера покажет трансляцию опер Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло «Сельская честь / Паяцы» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Эва-Мария Вестбрук, Брайан Ягде, Амброджо Маэстри, Александра Куржак, Андреа Джованнини. Запись доступна 72 часа.

  • Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная»

Пятница, 13 ноября

Опера «Лулу», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере «Лулу» Альбана Берга в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Лотар Кенигс. В ролях — Марлис Петерсен, Сюзан Грэм, Даниэль Бренна, Пол Гроувз, Йохан Ройтер и Франц Грюндхебер. Запись останется в доступе на 23 часа.

Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная», «Манеж»

В пятницу в ЦВЗ «Манеж» откроется долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда.

С 13 ноября по 31 января

Презентация фильма «Человек из Подольска»

20:00

На Новой сцене Александринского театра в пятницу покажут (за две недели до релиза!) фильм «Человек из Подольска». После сеанса пройдет встреча с режиссером Семеном Серзиным и драматургом Дмитрием Даниловым. Именно его хитовая пьеса стала основой для сценария.

Вручение премии «Онегин»

В пятницу лауреаты получат премию «Онегин» в Михайловском театре, но концерт тоже будет. На сцену выйдут сопрано Венера Гимадиева, теноры Богдан Волков и Антон Росицкий, бас Дмитрий Ульянов. Почетными гостями церемонии станут баритон Василий Ладюк и мальтийский певец Джозеф Каллея.

Концерт Zdob si Zdub

20:00

В пятницу, 13-е, несуеверная группа из Молдовы Zdob si Zdub сыграет концерт в честь 20-летия их кавера на песню «Кино» «Видели ночь» в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту».  

Опера «Борис Годунов», Цюрихская опера

20:00

Цюрихская опера покажет оперу «Борис Годунов» в постановке Барри Коски, дирижер  — Кирилл Карабиц. В ролях — Михаэль Волле, Лина Дамбраускайте, Джон Дашак, Константин Шушаков, Оксана Волкова, Эдгарас Монтвидас. Видеозапись доступна до  15 ноября.

  • Shortparis

Суббота, 14 ноября

Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к записи оперы Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. Главные партии у Энтони Дин Гриффи, Патришам Расетт и Энтони Майклс-Мура.

Концерт Shortparis

20:00

Каждое выступление Shortparis — по-своему неповторимый арт-перфоманс. Тем интереснее, что группа придумала для концерта в петербургском «А2» в эту субботу.

Концерт группы «Кровосток»

20:00

Пародийный гангста-рэп в исполнении трех московских интеллигентов (Шило известен как художник и поэт, а Фельдман – писатель и участник арт-группы «Фенсо») прозвучит в субботу в клубе «Космонавт».

Концерт On-The-Go

20:00

Инди-поп группа On-The-Go в субботу в клубе «Морзе» впервые исполнит все песни с нового альбома «Unsaid». Для команды важно представить пластинку именно целиком, по  словам музыкантов, «им давно не терпится начать их играть». 

Концерт Artik & Asti

20:00

Украинский дуэт Artik & Asti, авторы хита про «Грустный дэнс» (не путать с песнями Луны и Гнойного), 14 ноября выступят в спорткомплексе «Юбилейный». 

  • Сериал  «Корона»

Воскресенье, 15 ноября

Опера «Эхнатон», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Филипа Гласса «Эхнатон» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Карен Каменсек. В ролях — Энтони Рот Костанцо, Дизелла Ларусдоттир, Дженай Бриджес, Аарон Блэйк и Закари Джеймс.

Сериал  «Корона»

Один из самых ожидаемых сезонов «Короны» — и не только потому, что Оливия Колман вернется к роли Елизаветы II. Во-первых, Джиллиан Андерсон сыграет в нем Маргарет Тэтчер, во-вторых, история охватывает и конец 1980-х, поэтому при королевском дворе появится Диана Спенсер (Эмма Коррин).

С 15 ноября (все серии)

Сериал «Голос перемен»

Антология Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд») из пяти фильмов. Первый из них — «Мангровая девятка» — рассказывает про случай, когда британский суд признал наличие расовой предубежденности у полицейских. Режиссер посвятил проект погибшему в США Джорджу Флойду и другим афроамериканцам. 

С 15 ноября

Фестиваль «Маятник Фуко»

19:00

Перенесенный с весны на позднюю осень рэп-фестиваль должен все же пройти в это воскресенье. В лайн-апе — GONE.Fludd, Obladaet, Моргенштерн и другие. 

Авторский вечер Леонида Десятникова

20:00

В воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет российская премьера вокального цикла Леонида Десятникова «Идиш». Пятичастную композицию для сопрано и струнного квартета исполнят Ольга Кульчинская и артисты оркестра musicAeterna. В программе концерта также пятидольным танго для фортепианного квартета «По канве Астора», секстет «Возвращение», «Две русские песни на стихи Рильке» и музыка из кино в исполнении Алексея Гориболя. 

Концерт Валерия Сюткина

20:00

Певец и музыкант Валерий Сюткин (и его «Рок-н-ролл Бэнд») выступит в воскресенье в «Космонавте». Проверенные временем хиты «7000 над землей» и «То, что надо» точно будут. 

Концерт «Дайте танк (!)»

20:00

В воскресенье «Дайте танк (!)» устроят грандиозную презентацию их недавнего альбома «Человеко-часы». Это первая в истории группы работа, которая вышла на виниле.

Концерт ssshhhiiittt!

20:00

Группа ssshhhiiittt! за несколько лет прошла путь от сырых домашних записей до концертов. Свою эволюцию музыканты докажут в воскресенье в клубе Opera.

Опера «Ариадна на Наксосе», Венская опера

21:00

Венская опера покажет трансляцию оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер — Кристиан Тилеманн. В ролях — Сойле Исокоски, Йохан Бота, Петер Матич, Йохен Шмекенбехер и Софи Кох. Запись будет в  доступе в течение 72 часов.

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