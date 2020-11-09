Чем заняться в Петербурге со 9 по 15 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: сериал «Корона», фильмы «Дорогие товарищи!» и «Опасный элемент», а также концерт Shortparis и выставка южнокорейской художницы Ли Бул.
-
Спектакль «Эффект Пигмалиона», Фото: Наталья Воронова, предоставлено пресс-службой
Понедельник, 9 ноября
Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа открыт доступ к опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в постановке Отто Шенка, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Анетте Даш, Карен Каргилл, Йохан Бота, Пол Эпплби, Михаэль Фолле, Йоханнес Мартин Крэнцле, Ханс-Петер Кёниг и Мэтью Роуз.
Презентация романа Алексея Поляринова «Риф»
19:00
Переводчик «Бесконечной шутки» Алексей Поляринов проведет в понедельник Доме книге, а во вторник в магазине «Все свободны» презентацию своего нового романа «Риф».
Спектакль «Дети солнца», «Красный факел»
19:00
Фестиваль «Золотая маска» покажет спектакль Тимофея Кулябина «Дети солнца» по пьесе Максима Горького. Это постановка для Новосибирского театра «Красный факел».
Гала-концерт премии «Онегин»
В Большом зале Филармонии в рамках премии «Онегин» на сцену выйдут солисты Большого Театра России и Мариинского театра — Юлия Маточкина и Владислав Сулимский, Анна Аглатова, Алексей Тихомиров.
Спектакль «Эффект Пигмалиона», Театр балета Бориса Эйфмана
20:00
На сцене Александринского театра театр балета Бориса Эйфмана покажет премьеру прошлого года — «Эффект Пигмалиона». Это будет первое выступление труппы в Петербурге с феврале, следующий показ — только в декабре.
Выставка Виталия Пушницкого «Амперсанд», Marina Gisich Gallery
В Marina Gisich Gallery показывают новый проект Виталия Пушницкого — серию работ, выполненных в технике масляной живописи и коллажа. Название выставки отсылает к знаку амперсанд («&»), в котором художника интересует и его форма, и содержание.
До 15 ноября
Опера «Тоска», Венская опера
22:00
В течение 72 часов можно посмотреть «Тоску» Пуччини в постановке Маргарет Вальман, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Петр Бечала, Сондра Равановски, Томас Хэмпстон, Райан Спидо Грин.
-
«Индустрия»
Вторник, 10 ноября
Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна 23 часа.
Выставка «Зеркала и зазеркалье», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
Большой проект, посвященный теме зеркала в искусстве, о котором пока мало что известно. Кажется, нас ожидает сборная солянка из живописи, скульптуры, объектов, инсталляций и видеоарта. Обещают работы блестящего иллюстратора Юрия Васнецова, некрореалиста Владимира Кустов, петербургской художницы из поколения «Непокоренных» Ирины Дрозд и с десяток малоизвестных имен зарубежных художников.
С 10 ноября по 31 января
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Это состояние время от времени нарушается вторжением то алкоголя, то влюбленных или уставших от его выкрутасов женщин, то коллег по работе. Меж тем мысль героя дрейфует от раздумий об охоте к размышлениям о самоубийстве. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль Роман Кочержевский.
Спецпоказ фильма «На игле»
19:30
Культовую картину Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором и Джонни Ли Миллером во вторник вновь покажут на большом экране. Сеанс в «Родине» будет на языке оригинала с субтитрами.
Опера «Три сестры», Венская опера
21:00
Венская опера покажет трансляцию оперы Петера Этвеша «Три сестры» в постановке Юваля Шарона, дирижеры — Петер Этвиш и Джонатан Стокхаммер. В ролях — Аида Гарифуллина, Маргарита Грицкова и Ильсияр Хайруллова. Запись доступна 72 часа.
Сериал «Индустрия»
Шоураннер и главная звезда «Девочек» Лина Данэм стала исполнительным продюсером истории про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. Волчата, кстати, будут не с Уолл-стрит, а из Сити – действие драматического сериала происходит в Лондоне.
С 10 ноября
Сериал «Дэш и Лили»
Успех «Эмили в Париже» доказал, как зрители соскучились по незатейливым ромкомам, в которых бывает все на все хорошо. Для депрессивного ноября Netflix приготовили историю про Нью-Йорк: циничный Дэш и наивная Лили общаются через блокнот, который она оставила на полке книжного магазина.
С 10 ноября (все серии)
Сериал «Учитель»
Мини-сериал о запретных чувствах школьной учительницы и ее ученика основан на одноименном фильме. С его адаптацией помогала режиссер оригинальной картины Ханна Фидель.
С 10 ноября (все серии)
Концерт-спектакль «Переворот», «Практика»
В интернете в честь дня юбилея Дмитрия Пригова выложили запись концерта Юрия Муравицкого и Мастерской Дмитрия Брусникина «Переворот» по его текстам.
-
Игорь Меерсон
Среда, 11 ноября
Выступление Игоря Меерсона
19:00
Лицо российского юмора за рубежом, комик Игорь Меерсон выступит в среду на Новой сцене Александринки. Он расскажет про основы стенд-апа и не только. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Как и где искать информацию о петербургских домах?»
19:00
Краевед из объединения «Гэнгъ» и сотрудник библиотеки им. Маяковского Алексей Шишкин расскажет в среду в пространстве «Линии», где искать информацию о петербургских домах. Лекцию можно будет послушать как лично, так и онлайн.
Спектакль «Solo for Maria», Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА»
19:00
III Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА» покажет спектакль из Мозамбика «Solo for Maria» в постановке хореографа Панаибры Канда. В ней танцовщица с инвалидностью Мария Тембе рассказывает, как в стране живется женщинам.
Концерт Sirotkin
20:00
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят в среду в клубе «Космонавт». Кстати, в марте у музыкантов вышел еще отличный EP «И сном и духом».
Концерт musicAeterna 4
21:00
В среду вокальный ансамбль musicAeterna 4 выступит с программой Καιρός αγάπης, Καιρός ειρήνης («Время любви, время мира») в Доме радио. В ней песнопения монахини Хильдегарды Бингенской сочетаются с композициями на стихи Цветаевой, Блока и фольклором разных народов мира.
Сериал «Освободитель»
Анимационный сериал от автора спецэффектов к «Городу грехов» поляка Гжегожа Йонкайтыса основан на документальном романе об освобождении узников концлагеря Дахау американским офицером.
С 11 ноября (все серии)
Лекции «Театр как модель Вселенной»
На платформе Okko запустился образовательный проект из 12 лекций Ивана Вырыпаева. Цикл называется «Театр как модель Вселенной». В нем драматург и режиссер побеседует с приглашенными спикерами о сути театра.
-
Фильм «Цой»
Четверг, 12 ноября
Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Девушки с Запада» в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Никола Луизотти.
Фильм «8 с половиной» / 8½
Пожалуй, лучший фильм про то, из какого сора растет кино можно увидеть на большом экране. Великую картину Федерико Феллини будут показывать на языке оригинала (итальянском) с русскими субтитрами.
С 12 ноября
Фильм «Опасный элемент»
Байопик Пьера и Марии Кюри с Сэмом Райли и Розамунд Пайк сняла знаменитая художница-комиксистка Маржан Сатрапи. Ее главную книгу «Персеполис», кстати, можно купить в отличном петербургском издательстве графических романов «Бумкнига».
С 12 ноября
Фильм «Цой»
Фильм Алексея Учителя по мотивам биографии Виктора Цоя стал скандальным задолго до выхода. Тем интереснее увидеть, что же получилось в итоге. Напомним, в центре сюжета — история водителя автобуса, который был участником смертельного для лидера «Кино» ДТП. В главных ролях — Евгений Цыганов и Паулина Андреева. Также в картине используются документальные съемки Виктора Цоя (то есть его самого никто не играет).
С 12 ноября
Фильм «Еще по одной»
Друг и товарищ Ларса фон Триера Томас Винтерберг снял своего любимца Мадса Миккельсена в фильме-агитке про вред алкоголя. И ведь и не поспоришь.
С 12 ноября
Фильм «Дорогие товарищи!»
Главный претендент на выдвижение на «Оскар» от России — драма Андрея Кончаловского про расстрел мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962-м. За рифмы с современностью (и не только за них) картина получила спецприз жюри на Веницианском кинофестивале.
С 12 ноября
Спектакль «Нана», Новая сцена Александринского театра
19:30
Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится.
Концерт «Увула»
20:00
В четверг в Aurora concert hall сыграют петербуржцы «Увула». Музыканты мечтают о полноценном сольном концерте, которого в 2020-м пока так и не было.
Онлайн-курс «Путеводитель по шкале времен»
20:00
С четверга в «Архэ» стартует онлайн-цикл о понимании времени с точки зрения физики. Первую лекцию прочтет Игорь Иванов — кандидат физико-математический наук и специалист по физике элементарных частиц.
Опера «Сельская честь / Паяцы», Венская опера
21:00
Венская опера покажет трансляцию опер Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло «Сельская честь / Паяцы» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Эва-Мария Вестбрук, Брайан Ягде, Амброджо Маэстри, Александра Куржак, Андреа Джованнини. Запись доступна 72 часа.
-
Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная»
Пятница, 13 ноября
Опера «Лулу», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере «Лулу» Альбана Берга в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Лотар Кенигс. В ролях — Марлис Петерсен, Сюзан Грэм, Даниэль Бренна, Пол Гроувз, Йохан Ройтер и Франц Грюндхебер. Запись останется в доступе на 23 часа.
Выставка Ли Бул «Утопия Спасенная», «Манеж»
В пятницу в ЦВЗ «Манеж» откроется долгожданный блокбастер «Утопия Спасенная» южнокорейской художницы Ли Бул — международной звезды, которая переплавляет идеи Томаса Компанеллы, немецкого модерниста Бруно Таута, русских архитекторов-конструктивистов и собственные размышления об устройстве человеческого общества. В фокус ее проекта для Петербурга — визуализация «диалога» между Ли Бул и представителями русского авангарда.
С 13 ноября по 31 января
Презентация фильма «Человек из Подольска»
20:00
На Новой сцене Александринского театра в пятницу покажут (за две недели до релиза!) фильм «Человек из Подольска». После сеанса пройдет встреча с режиссером Семеном Серзиным и драматургом Дмитрием Даниловым. Именно его хитовая пьеса стала основой для сценария.
Вручение премии «Онегин»
В пятницу лауреаты получат премию «Онегин» в Михайловском театре, но концерт тоже будет. На сцену выйдут сопрано Венера Гимадиева, теноры Богдан Волков и Антон Росицкий, бас Дмитрий Ульянов. Почетными гостями церемонии станут баритон Василий Ладюк и мальтийский певец Джозеф Каллея.
Концерт Zdob si Zdub
20:00
В пятницу, 13-е, несуеверная группа из Молдовы Zdob si Zdub сыграет концерт в честь 20-летия их кавера на песню «Кино» «Видели ночь» в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту».
Опера «Борис Годунов», Цюрихская опера
20:00
Цюрихская опера покажет оперу «Борис Годунов» в постановке Барри Коски, дирижер — Кирилл Карабиц. В ролях — Михаэль Волле, Лина Дамбраускайте, Джон Дашак, Константин Шушаков, Оксана Волкова, Эдгарас Монтвидас. Видеозапись доступна до 15 ноября.
-
Shortparis
Суббота, 14 ноября
Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. Главные партии у Энтони Дин Гриффи, Патришам Расетт и Энтони Майклс-Мура.
Концерт Shortparis
20:00
Каждое выступление Shortparis — по-своему неповторимый арт-перфоманс. Тем интереснее, что группа придумала для концерта в петербургском «А2» в эту субботу.
Концерт группы «Кровосток»
20:00
Пародийный гангста-рэп в исполнении трех московских интеллигентов (Шило известен как художник и поэт, а Фельдман – писатель и участник арт-группы «Фенсо») прозвучит в субботу в клубе «Космонавт».
Концерт On-The-Go
20:00
Инди-поп группа On-The-Go в субботу в клубе «Морзе» впервые исполнит все песни с нового альбома «Unsaid». Для команды важно представить пластинку именно целиком, по словам музыкантов, «им давно не терпится начать их играть».
Концерт Artik & Asti
20:00
Украинский дуэт Artik & Asti, авторы хита про «Грустный дэнс» (не путать с песнями Луны и Гнойного), 14 ноября выступят в спорткомплексе «Юбилейный».
-
Сериал «Корона»
Воскресенье, 15 ноября
Опера «Эхнатон», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Филипа Гласса «Эхнатон» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Карен Каменсек. В ролях — Энтони Рот Костанцо, Дизелла Ларусдоттир, Дженай Бриджес, Аарон Блэйк и Закари Джеймс.
Сериал «Корона»
Один из самых ожидаемых сезонов «Короны» — и не только потому, что Оливия Колман вернется к роли Елизаветы II. Во-первых, Джиллиан Андерсон сыграет в нем Маргарет Тэтчер, во-вторых, история охватывает и конец 1980-х, поэтому при королевском дворе появится Диана Спенсер (Эмма Коррин).
С 15 ноября (все серии)
Сериал «Голос перемен»
Антология Стива МакКуина («12 лет рабства», «Стыд») из пяти фильмов. Первый из них — «Мангровая девятка» — рассказывает про случай, когда британский суд признал наличие расовой предубежденности у полицейских. Режиссер посвятил проект погибшему в США Джорджу Флойду и другим афроамериканцам.
С 15 ноября
Фестиваль «Маятник Фуко»
19:00
Перенесенный с весны на позднюю осень рэп-фестиваль должен все же пройти в это воскресенье. В лайн-апе — GONE.Fludd, Obladaet, Моргенштерн и другие.
Авторский вечер Леонида Десятникова
20:00
В воскресенье на Новой сцене Александринского театра пройдет российская премьера вокального цикла Леонида Десятникова «Идиш». Пятичастную композицию для сопрано и струнного квартета исполнят Ольга Кульчинская и артисты оркестра musicAeterna. В программе концерта также пятидольным танго для фортепианного квартета «По канве Астора», секстет «Возвращение», «Две русские песни на стихи Рильке» и музыка из кино в исполнении Алексея Гориболя.
Концерт Валерия Сюткина
20:00
Певец и музыкант Валерий Сюткин (и его «Рок-н-ролл Бэнд») выступит в воскресенье в «Космонавте». Проверенные временем хиты «7000 над землей» и «То, что надо» точно будут.
Концерт «Дайте танк (!)»
20:00
В воскресенье «Дайте танк (!)» устроят грандиозную презентацию их недавнего альбома «Человеко-часы». Это первая в истории группы работа, которая вышла на виниле.
Концерт ssshhhiiittt!
20:00
Группа ssshhhiiittt! за несколько лет прошла путь от сырых домашних записей до концертов. Свою эволюцию музыканты докажут в воскресенье в клубе Opera.
Опера «Ариадна на Наксосе», Венская опера
21:00
Венская опера покажет трансляцию оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» в постановке Свена-Эрика Бехтольфа, дирижер — Кристиан Тилеманн. В ролях — Сойле Исокоски, Йохан Бота, Петер Матич, Йохен Шмекенбехер и Софи Кох. Запись будет в доступе в течение 72 часов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.