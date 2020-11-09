Чем заняться в Петербурге со 9 по 15 ноября

Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна 23 часа.

Выставка «Зеркала и зазеркалье», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

Большой проект, посвященный теме зеркала в искусстве, о котором пока мало что известно. Кажется, нас ожидает сборная солянка из живописи, скульптуры, объектов, инсталляций и видеоарта. Обещают работы блестящего иллюстратора Юрия Васнецова, некрореалиста Владимира Кустов, петербургской художницы из поколения «Непокоренных» Ирины Дрозд и с десяток малоизвестных имен зарубежных художников.

С 10 ноября по 31 января

Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета

19:00

Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Это состояние время от времени нарушается вторжением то алкоголя, то влюбленных или уставших от его выкрутасов женщин, то коллег по работе. Меж тем мысль героя дрейфует от раздумий об охоте к размышлениям о самоубийстве. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль Роман Кочержевский.

Спецпоказ фильма «На игле»

19:30

Культовую картину Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором и Джонни Ли Миллером во вторник вновь покажут на большом экране. Сеанс в «Родине» будет на языке оригинала с субтитрами.

Опера «Три сестры», Венская опера

21:00

Венская опера покажет трансляцию оперы Петера Этвеша «Три сестры» в постановке Юваля Шарона, дирижеры — Петер Этвиш и Джонатан Стокхаммер. В ролях — Аида Гарифуллина, Маргарита Грицкова и Ильсияр Хайруллова. Запись доступна 72 часа.

Сериал «Индустрия»

Шоураннер и главная звезда «Девочек» Лина Данэм стала исполнительным продюсером истории про путь на карьерную вершину молодых амбициозных финансистов. Волчата, кстати, будут не с Уолл-стрит, а из Сити – действие драматического сериала происходит в Лондоне.

С 10 ноября

Сериал «Дэш и Лили»

Успех «Эмили в Париже» доказал, как зрители соскучились по незатейливым ромкомам, в которых бывает все на все хорошо. Для депрессивного ноября Netflix приготовили историю про Нью-Йорк: циничный Дэш и наивная Лили общаются через блокнот, который она оставила на полке книжного магазина.

С 10 ноября (все серии)

Сериал «Учитель»

Мини-сериал о запретных чувствах школьной учительницы и ее ученика основан на одноименном фильме. С его адаптацией помогала режиссер оригинальной картины Ханна Фидель.

С 10 ноября (все серии)

Концерт-спектакль «Переворот», «Практика»

В интернете в честь дня юбилея Дмитрия Пригова выложили запись концерта Юрия Муравицкого и Мастерской Дмитрия Брусникина «Переворот» по его текстам.