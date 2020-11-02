«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: сериалы «Метод 2» и «Псих», концерты Монеточки и группы Tesla boy, а также кинофестиваль «Послание к человеку».
Чем заняться в Петербурге со 2 по 8 ноября
-
Алексей Мирошниченко
Понедельник, 2 ноября
Опера «Сатьяграха», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к «Сатьяграхе» Филипа Гласса в постановке Фелима Макдермотта, дирижер —Данте Андзолини. В ролях — Ричард Крофт, Мария Зифчак, Альфред Уокер, Рашель Деркин и Ким Джозефсон.
Балет «Лебединое озеро», Пермский театр оперы и балета
Пермский театр оперы и балета выложил видеозапись «Лебединого озера» в постановке Алексея Мирошниченко, который соединил канонические фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895), Александра Горского (1920) и Константина Сергеева (1950), дополнив их авторским танцевальным рисунком.
Лекции фестиваля «Территория»
Театральный фестиваль «Территория» выложил в открытом доступе видеозаписи прямых трансляций нескольких лекций: Ольги Кройтер «Искусство перформанса»; Алексея Трегубова «Территория художника» и Юрия Муравицкого «Основы режиссуры».
Аудиоспектакль «Опасные шумы земного происхождения», Мобильный художественный театр
Мобильный художественный театр выпустил музыкальный аудиоспектакль — «Опасные шумы земного происхождения» по пьесе Любови Стрижак в постановке Алексея Киселева. Он не привязан ни к какому маршруту. Посмотреть его можно в приложении.
Лекции «Как устроен балет»
Фестиваль Context. Diana Vishneva и проект Arzamas запустили цикл «Как устроен балет» на примере спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» Алексея Мирошниченко, в котором заглавную партию исполняет Диана Вишнева.
Вторник, 3 ноября
Фестиваль «Послание к человеку»
Ежегодный международный кинофестиваль категории «А» переехал из-за пандемии с сентября на ноябрь, но его программа по-прежнему очень насыщенна: от премьерных показов в России фильмов «Земля кочевников» и «Вечный свет» и конкурсных картин смотра до ретроспективы Феллини и экспериментальных лент. Подробнее здесь.
С 3 по 8 ноября
Опера «Роделинда», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно увидеть оперу Георга Фридриха Генделя «Роделинда» в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.
Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Спектакль «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева
19:00
Пьесой «Мещане» Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютирует с горьковской драмой на большой тюзовской сцене. Дом зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова полон многочисленных обитателей – близких и дальних домочадцев, а также постояльцев и нахлебников. Но гостеприимным он выглядит лишь внешне, в действительности оказываясь местом недружелюбным и мрачным.
Спектакль «Как тебе такой тятр, Илон Маск?», ТЮЗ им. А.А. Брянцева
19:00
Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям. Режиссер постановки — Олег Христолюбский.
Перфоманс «Сеанс одновременной игры», «Балет Москва»
20:30
Театр «Балет Москва» покажет проект, созданный на основе перформанса Анны Абалихиной «Сеанс одновременной игры». Трансляция пройдет на странице театра во «ВКонтакте».
Опера «Евгений Онегин», Венская опера
22:00
Венская опера покажет трансляцию оперы «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер — Томаш Ханус. В ролях: Хелена Шнайдерман, Николь Кар, Анна Горячова, Андре Шуэн и Богдан Волков. Запись будет доступна еще 72 часа.
-
Монеточка
Среда, 4 ноября
Опера Глюка «Орфей и Эвридика», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Орфею и Эвридике» Глюка в постановке Марка Морриса, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Стефани Блайт, Даниэль де Низ и Хейди Грант Мерфи.
Спектакль «I don’t want to see this» («Я не хочу это видеть»)
17:00
В рамках Красноярской ярмарки книжной культуры покажут шоу-тренинг Федора Елютина «I don’t want to see this» («Я не хочу это видеть»). Он основан на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook, опубликованной в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году.
Спектакль «CLOUDME»
19:00
В рамках Красноярской ярмарки книжной культуры пройдет онлайн-перформанс CLOUDME в постановке Марии Пацюк при участии Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Транссиб», спектакль театра «Практика» и Мастерской Брусникина
19:00
III Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА» покажет спектакль театра «Практика» и Мастерской Брусникина «Транссиб» в постановке Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина. В его основе вербатимы, обработанным Андреем Стадниковым, Сергеем Давыдовым, Александрой Лебедевой и Еленой Шабалиной.
Концерт Монеточки
20:00
Апологет новой искренности Монеточка (ее песню оценил даже Александр Сокуров!) выступит в Петербурге в клубе «Морзе» с большим сольным концертом в честь презентации альбома «Декоративно-прикладное искусство».
Фильм «Выбивая долги»
Криминальный боевик с Шайа ЛаБафом про противостояние жестоких коллекторов и босса наркокартеля, практикующего шаманизм. Снял фильм режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр.
С 4 ноября
Фильм «Подольские курсанты»
Попытка повторить коммерческий успех военных проектов и мифологизаций (вроде «Т-34») с патриотическим посылом, Сергеем Безруковым и средствами Минкульта и Фонда кино в основе бюджета.
С 4 ноября
Фильм «Кольская сверхглубокая»
Русский хоррор с позднесоветским акцентом. В основе как реальная история скважины «Кольская» (самое глубокое вторжение в земную кору – на 12 км), так и фантазийная — о монстрах, в ней обитающих.
С 4 ноября
Фильм «Побочный эффект»
Сценарист «Горько» и «Самого лучшего дня» Алексей Казаков дебютирует в режиссуре гипнотическим триллером про то, как опасно стирать что-то из своей памяти с Александрой Ревенко, Мариной Васильевой и Семеном Серзиным в касте.
С 4 ноября
-
Сериал «Псих», Федор Бондарчук на съемках
Четверг, 5 ноября
Опера «Идоменей», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно увидеть оперу Моцарта «Идоменей» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Надин Сьерра, Эльза ван ден Хевер, Элис Кут, Мэтью Поленцани и Алан Опье.
Спецпоказ фильма про Егора Летова «Здорово и вечно»
19:00
Главные герои документального фильма Натальи Чумаковой и Анны Цирлиной — группа «Гражданская оборона» и ее лидер Егор Летов. Картину в Доме радио в четверг представит лично Наталья (вдова Летова). Регистрация здесь.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.
Фильм «Женщина, которая убежала»
В камерной драме о женщине, которая за пять лет брака ни на день не расставалась с мужем (ее играет Ким Мин-хи из «Служанки») кореец Хон Сан-су выступил и сценаристом, и продюсером, но приз на Берлинале получил все же за лучшую режиссеру.
С 5 ноября
Фильм «Откуда ты родом?»
Рэперам положено не забывать свои корни, слышишь — поэтому герой Риза Ахмеда («Стрингер», «Неблагоприятные кварталы»), добившись первых успехов в Нью-Йорке, едет к своей пакистанской родне в Лондон, где начинает видеть галлюцинации из-за аутоиммунного заболевания.
С 5 ноября
Фильм «Сокровенный человек»
Мастер полудокументальных байопиков о литераторах Роман Либеров на этот раз снял картину об Андрее Платонове. Если самого этого факта мало, добавим что в игровых фрагментах участвуют Алина Насибуллина и Тимофей Трибунцев, а в саундтреке поет Николай Комягин из Shortparis.
С 5 ноября
Фильм «Пока мы молоды»
Драмеди Ноа Баумбака («Брачная история», «Милая Фрэнсис») 2014 года о старении и дружбе супружеских пар разных поколений выходит в онлайне. Помимо Адама Драйвера, актера-талисмана режиссера, в касте — Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Аманда Сейфрид. По словам Баумбака, фильм родился из его мечты сделать что-то в традициях «взрослых комедий» Сидни Поллака, Вуди Аллена, Джима Брукс и Майка Николса.
С 5 ноября
Фильм «В чужой шкуре»
Триллер сына создателя «Мухи» и «Порока на экспорт» Дэвида Кроненберга Брэндона рассказывает про новый способ убийств: через внедрение в тело другого человека.
С 5 ноября
Сериал «Псих»
Сериал Федора Бондарчука о сценарию Паулины Андреевой и с Константином Богомоловым в главной роли. Психотерпевт с ОКР страдает галлюцинациями, живет с мамой (Роза Хайруллина) пытается не сойти с ума сам и сохранить клиентов.
С 5 ноября
Проект «Короче: Преступление и наказание»
Платформа Оkko выпускает проект «Короче: Преступление и наказание» — развлекательное шоу в жанре сторителлинга, поставленное и сыгранное Алексеем Розиным и Ильей Барабановым. В нем актеры разбирают известные книги. Руководитель проекта — режиссер и драматург Иван Вырыпаев. С 5 ноября
-
Антон Севидов
Пятница, 6 ноября
Опера «Семирамида», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Семирамиде» Россини в постановке Джона Копли, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Анжела Мид, Элизабет ДеШонг, Хавьер Камарена, Ильдар Абдразаков, Райан Спидо Грин и Сара Шафер.
Спектакль «Антигона», Камерный театр (фестиваль «Золотая маска» в Петербурге)
19:00
На второй сцене БДТ (Каменоостровский театр) воронежский Камерный театр покажет в рамках фестиваля «Золотая маска» в Петербурге «Антигону» в постановке Михаила Бычкова. Это версия пьесы Жана Ануя — повод для разговора об отношениях властей и человека через призму современности.
Спектакль «Вещь», Театр «Суббота»
19:00
«Бесприданницу» Островского, которую готовились показать еще в апреле, переименовали в красноречивую «Вещь», а местом действия сделали аэропорт. Красавица Лариса Огудалова (ее играет ученица Анны Алексахиной, дебютантка Елизавета Шакира) небогата и это обстоятельство превращает ее в легкую добычу для окружающих мужчин – состоятельных и не слишком. Тем более, что любимый человек выбрал финансово более выгодную партию. Но действительно ли в нынешнем мире возможно купить и продать абсолютно все?
Концерт группы «Сансара»
19:00
В пятницу в клубе Opera выступит группы «Сансара». Во-первых, у музыкантов весной вышел сингл «Все хотят обниматься». Во-вторых, мы вечно готовы слушать их лиричные треки про облака, Дэвида Боуи и челку.
Концерт группы Tesla Boy
20:00
Бессменный Антон Севидов и его группа Tesla Boy в пятницу споют в клубе «Морзе» о том, что «Холод уйдет» (пусть так и будет!). Этот трек, как и лиричный «Проспект» из сериала «Содержанки», вошел в первую русскоязычную пластинку в истории бэнда — «Андропов».
Концерт KREC
20:00
Рэп-апологет петербургской нежности выступит в пятницу в Aurora concert hall. Артем Бровков споет о поэзии городских будней: Апраксином дворе, отношениях с органами правопорядка и превратностях любви.
-
ВИА «Биртман»
Суббота, 7 ноября
Опера «Ромео и Джульетта», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» в постановке Ги Йостена, дирижер — Пласидо Доминго. В ролях — Роберто Аланья, Анна Нетребко, Роберт Ллойд, Изабель Леонард, Натан Ганн, Тони Стивенсон, Марк Хеллер и Луи Отей.
Спектакль-игра «Я вышел и вернулся не туда», группа «12:12»
В субботу в Центре Добрососедства «Дом» пройдет спектакль-игра «Я вышел и вернулся не туда» группы «12:12». Все средства от продажи билетов передадут помогающей бездомным организации «Ночлежка». Постановка-игра основана на историях людей, потерявших дом. Зрителям (на каждом показе может быть не более 10 человек) предстоит стать соавторами спектакля — он строится вокруг предметов, без которых невозможен «дом» как понятие.
Спектакль «Перья», «Упсала-цирк»
19:00
Сценографию для спектакля придумывал Ник Хамов (Инженерный театр АХЕ). Постановка – исследование артистами профессиональной труппы «Упсала-цирка», родившимися в 1990-е, индивидуальной и коллективной памяти.
Презентация книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка»
Александр Кушнир в субботу в Доме книги и в воскресенье в магазине «Все свободны» расскажет про свою недавнюю книгу «Майк Науменко. Бегство из зоопарка». В презентации также примут участие звукорежиссеры, записывавшие альбомы Майка и «Зоопарка», музыканты группы, фотографы, оформлявшие альбомы, а также друзья и родственники Науменко.
Шоу «Чудо света»
19:00
В выходные в честь Дня народного единства в Петропавловской крепости пройдет шоу «Чудо света». Мультимедийные спектакли обещают повторять каждые 10-15 минут в течение двух часов. Будет как онлайн-трансляция, так и возможность для части зрителей увидеть шоу вживую (с соблюдением мер безопасности).
С 7 по 8 ноября
Спектакль «Нана», Новая сцена Александринского театра
19:30
Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится.
Спектакль «Вещь», Театр «Суббота»
19:00
«Бесприданницу» Островского, которую готовились показать еще в апреле, переименовали в красноречивую «Вещь», а местом действия сделали аэропорт. Красавица Лариса Огудалова (ее играет ученица Анны Алексахиной, дебютантка Елизавета Шакира) небогата и это обстоятельство превращает ее в легкую добычу для окружающих мужчин – состоятельных и не слишком. Тем более, что любимый человек выбрал финансово более выгодную партию. Но действительно ли в нынешнем мире возможно купить и продать абсолютно все?
Спектакль «Пра Рабле», «Ахе»
20:00
Инженерный театр «Ахе» в пространстве «Похор» покажет маргинальную версию «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. На сцене — Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Гала Самойлова, Анатолий Гущин, Александр Кошкидько, Анна Буданова, Игорь Устинович.
Концерт ВИА «Биртман»
20:00
В честь своего пятилетия ВИА «Биртман» даст большой концерт в клубе «Космонавт». Праздновать день рождения обещают с размахом: с расширенным составом, всеми хитами и сюрпризами.
-
Паулина Андреева
Воскресенье, 8 ноября
Опера «Сила судьбы», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Сила судьбы» Джузеппе Верди в постановке Джона Декстера дирижер —Джеймс Ливайн. В ролях — Леонтина Прайс, Джузеппе Джакомини, Лео Нуччи и Бональдо Джайотти.
Сериал «Метод 2»
Казалось, что этого уже не произойдет, но второй сезон детективного сериала с Паулиной Андреевой, Константином Хабенским и Александром Петровым все же выйдет на Первом канале. Главная интрига по-прежнему — кто же главный маньяк, преследующий Есению.
С 8 ноября
Концерт Алексея Ретинского
19:00
Резидент musicAeterna Теодора Курентзиса, композитор Алексей Ретинский представит программу из своих камерных сочинений. Его фортепианное трио, дуэт для скрипки и фортепиано «Сны птицы» и секстет скрипок «Антифоны птиц» прозучат в исполнении солистов оркестра musicAeterna.
Спектакль «Перья», «Упсала-цирк»
19:00
Сценографию для спектакля придумывал Ник Хамов (Инженерный театр АХЕ). Постановка – исследование артистами профессиональной труппы «Упсала-цирка», родившимися в 1990-е, индивидуальной и коллективной памяти.
Спектакль «Пра Рабле», «Ахе»
20:00
Инженерный театр «Ахе» в пространстве «Похор» покажет маргинальную версию «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле. На сцене — Максим Исаев, Павел Семченко, Ник Хамов, Гала Самойлова, Анатолий Гущин, Александр Кошкидько, Анна Буданова, Игорь Устинович.
Концерт группы «Кирпичи»
20:00
В воскресенье петербургский рок-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие в клубе «Космонавт». Музыканты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и показать альтернативный взгляд на весь материал.
Концерт Саша Алмазова и Non Cadenza
20:00
В воскресенье в «Морзе» выступит фанк и соул-дива Саша Алмазова со своим бэндом Non Cadenza, а значит сережки будут петь от ветра, а все зрители вместе с ней. Концерт посвящен дню рождения группы.
Балет «Щелкунчик», Пермский театр оперы и балета
Пермский театр оперы и балета выложил видеозапись «Щелкунчика» в авторской версии Алексея Мирошниченко по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.