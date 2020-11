Чем заняться в Петербурге со 2 по 8 ноября

Опера Глюка «Орфей и Эвридика», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Орфею и Эвридике» Глюка в постановке Марка Морриса, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Стефани Блайт, Даниэль де Низ и Хейди Грант Мерфи.

Спектакль «I don’t want to see this» («Я не хочу это видеть»)

17:00

В рамках Красноярской ярмарки книжной культуры покажут шоу-тренинг Федора Елютина «I don’t want to see this» («Я не хочу это видеть»). Он основан на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook, опубликованной в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году.

Спектакль «CLOUDME»

19:00

В рамках Красноярской ярмарки книжной культуры пройдет онлайн-перформанс CLOUDME в постановке Марии Пацюк при участии Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.

Спектакль «Транссиб», спектакль театра «Практика» и Мастерской Брусникина

19:00

III Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА» покажет спектакль театра «Практика» и Мастерской Брусникина «Транссиб» в постановке Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина. В его основе вербатимы, обработанным Андреем Стадниковым, Сергеем Давыдовым, Александрой Лебедевой и Еленой Шабалиной.

Концерт Монеточки

20:00

Апологет новой искренности Монеточка (ее песню оценил даже Александр Сокуров!) выступит в Петербурге в клубе «Морзе» с большим сольным концертом в честь презентации альбома «Декоративно-прикладное искусство».

Фильм «Выбивая долги»

Криминальный боевик с Шайа ЛаБафом про противостояние жестоких коллекторов и босса наркокартеля, практикующего шаманизм. Снял фильм режиссер «Отряда самоубийц» и «Ярости» Дэвид Эйр.

С 4 ноября

Фильм «Подольские курсанты»

Попытка повторить коммерческий успех военных проектов и мифологизаций (вроде «Т-34») с патриотическим посылом, Сергеем Безруковым и средствами Минкульта и Фонда кино в основе бюджета.

С 4 ноября

Фильм «Кольская сверхглубокая»

Русский хоррор с позднесоветским акцентом. В основе как реальная история скважины «Кольская» (самое глубокое вторжение в земную кору – на 12 км), так и фантазийная — о монстрах, в ней обитающих.

С 4 ноября

Фильм «Побочный эффект»

Сценарист «Горько» и «Самого лучшего дня» Алексей Казаков дебютирует в режиссуре гипнотическим триллером про то, как опасно стирать что-то из своей памяти с Александрой Ревенко, Мариной Васильевой и Семеном Серзиным в касте.

С 4 ноября