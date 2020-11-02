Чем заняться в Петербурге со 2 по 8 ноября

Фестиваль «Послание к человеку»

Ежегодный международный кинофестиваль категории «А» переехал из-за пандемии с сентября на ноябрь, но его программа по-прежнему очень насыщенна: от премьерных показов в России фильмов «Земля кочевников» и «Вечный свет» и конкурсных картин смотра до ретроспективы Феллини и экспериментальных лент. Подробнее здесь.

С 3 по 8 ноября

Опера «Роделинда», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно увидеть оперу Георга Фридриха Генделя «Роделинда» в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Рене Флеминг, Андреас Шолль, Стефани Блайт, Джозеф Кайзер, Шэнь Ян и Йестин Дэвис.

Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова

19:00

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.

Спектакль «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева

19:00

Пьесой «Мещане» Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютирует с горьковской драмой на большой тюзовской сцене. Дом зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова полон многочисленных обитателей – близких и дальних домочадцев, а также постояльцев и нахлебников. Но гостеприимным он выглядит лишь внешне, в действительности оказываясь местом недружелюбным и мрачным.

Спектакль «Как тебе такой тятр, Илон Маск?», ТЮЗ им. А.А. Брянцева

19:00

Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям. Режиссер постановки — Олег Христолюбский.

Перфоманс «Сеанс одновременной игры», «Балет Москва»

20:30

Театр «Балет Москва» покажет проект, созданный на основе перформанса Анны Абалихиной «Сеанс одновременной игры». Трансляция пройдет на странице театра во «ВКонтакте».

Опера «Евгений Онегин», Венская опера

22:00

Венская опера покажет трансляцию оперы «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер — Томаш Ханус. В ролях: Хелена Шнайдерман, Николь Кар, Анна Горячова, Андре Шуэн и Богдан Волков. Запись будет доступна еще 72 часа.