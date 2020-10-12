«Собака.ru» составила программу, что смотреть и чему учиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: старт кинофестиваля Beat Weekend, «Тотальный диктант» в Эрмитаже и не только и новые фильмы Франсуа Озона и Валерия Тодоровского в прокате.
Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 октября
Понедельник, 12 октября
Опера «Парсифаль», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа будет доступна запись оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в постановке Франсуа Жирара, дирижер — Даниэле Гатти. В ролях — Йонас Кауфман, Катарина Далайман, Петер Маттеи, Евгений Никитин и Рене Папе.
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Это состояние время от времени нарушается вторжением то алкоголя, то влюбленных или уставших от его выкрутасов женщин, то коллег по работе. Меж тем мысль героя дрейфует от раздумий об охоте к размышлениям о самоубийстве. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль Роман Кочержевский.
Опера «Похищение из сераля», Венская опера
21:00
Трансляция оперы Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Ханса Нойенфельса, дирижер — Антонелло Манакорда. Запись доступна бесплатно после регистрации на сайте.
Pop-up «Маркет у Моря»
Проект теперь работает на территории Василеостровского рынка и будет открыт до 8 ноября. Резиденты дизайн-маркета будут каждую неделю сменять друг друга.
Еврейский кинофестиваль
Кинофестиваль стартует в понедельник (и продлится до субботы), пройдет сразу на трех площадках (Новая Голландия, «Англетер» и Дом кино) и покажет, как художественное, так и документальное кино. В программе — драма про розыски нацистского преступника «Переводчик» (в касте чешский классик Иржи Менцель), картины об Одессе и Дине Рубиной. Подробнее здесь.
С 12 по 17 октября
Сериал «Испанская принцесса»
Продолжение исторического мини-сериала об отношениях Екатерины Арагонской (Шарлотта Хоуп из «Игры престолов») и Генриха VIII Тюдора (Руаири О’Коннор). Геополитический брак срабатывает и монаршая пара укрепляет позиции Англии как самой могущественной державы XVI века.
С 12 октября
Вторник, 13 октября
Опера «Лючия ди Ламмермур», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часа будет доступна запись оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур», дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Мариуш Квечень, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Петр Бечала.
Спектакль «Мама», Центр драматургии и режиссуры (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Режиссер Владимир Панков поставил пьесу Аси Волошиной о взрослении потерявшей мать девушки. Тут ее историю (в разных возрастах) рассказывают четыре актрисы: Елена Яковлева, Людмила Гаврилова, Анастасия Сычева, Николь Плиева / Майя Бурыгина. Тем интереснее сравнить спектакль, который покажут на фестивале «Балтийский дом», с версией режиссера Юрия Бутусова, который единолично прочитывал монолог от лица главной героини.
Спецпоказ фильма «Лето'85»
19:00
За два дня до старта проката новую ностальгическую картину Франсуа Озона смотрим на премьере в «Авроре» (и тихо прощаемся, утомленные солнцем, с летом).
Паблик-ток «Перформативный театр и театральный перформанс»
19:30
Центр Вознесенского проведет паблик-ток о том, как на современный театр повлияли перфомансы и причем тут Марина Абрамович. В дискуссии участвуют перформансистка Мила Бредихина и критик актуального театра Ольга Тараканова. Модератор дискуссии — куратор Юлия Гирба. Трансляция доступна после регистрации.
Спектакль «No woman, no cry», «Невидимый театр» (на сцене Karlsson Haus)
20:00
«Невидимый театр» покажет премьеру в режиме work & progress. Режиссер Алессандра Джунтини рассуждает в ней о феминизме, домашнем насилии, виктимблейнинге и свободе.
Сериал «Эмили в Париже»
Драмеди с Лили Коллинз об американке Эмили, которая переезжает из США в Париж. Без хруста французских булок, берета и прочих стереотипов, конечно, не обойдется. Автором проекта выступил Даррен Стар — создатель культового «Секса в большом городе».
Со 2 октября, вышел полностью
Сериал «Воин»
Второй сезон экшн-проекта про соперничающие китайские группировки в Сан-Франциско XIX века. Концепцию сериала еще в 1970-е придумал Брюс Ли, а спустя годы воплотила как сопродюсер его дочь Шеннон.
С 3 октября
Среда, 14 октября
Опера «Дочь полка», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Дочь полка» Доницетти в постановке Лорана Пелли, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Натали Дессе, Хуан Диего Флорес, Фелисити Палмер и Алессандро Корбелли.
Фестиваль Beat Weekend
С 14 октября в «Авроре» стартует кинофестиваль Beat Weekend. Программа, как и всегда впечатляет. Это и документальные биографии «В погоне за Бэнкси» и «Говорит Трумен Капоте», и культурологическое исследование о лягушонке Пепе «Ништяк, браток», и картина-признание «Любовь моя, Colette» о культовом парижском модном магазине, и многое другое. Подробности здесь.
С 14 по 21 октября
Фестиваль «Мир знаний»
С 14 по 18 октября в «Родине», «Порядке слов», на «Лендоке» и «Ленфильме» будет проходить фестиваль научпопа «Мир знаний». В программе как кино (например, картина о Грете Тунберг), так и лекции о сексе женщин при социализме (спойлер: он лучше), старении и многом другом.
С 14 по 18 октября
Фестиваль «Бумфест»
В Петербурге продолжается ежегодный фестиваль комиксов «Бумфест». Так, до 31 октября можно посетить экспозицию по мотивам «Войны Алана» Эмманюэля Гибера, «Араба будущего» Риада Саттуфа и «Полуночной земли» Юлии Никитиной. Это выставка художников Данилы Корогодского, Алины Исмаиловой и Льва Васильева. Кураторы — Мария Слоева и Артем Томилов. Вход свободный по регистрации.
Выставка Matiush First «Formation / Образование», Name gallery
Матиуш Первый, или Matiush First, — маленький король из сказки Януша Корчака, а еще псевдоним студентки кафедры графики Валерии Кузнецовой. Первый персональный проект в Петербурге после вереницы успешных в Москве — сложносочиненное повествование о взгляде, изображении и структуре, где графика сочетается с мягкими розовыми многоликими объектами. Посещение только по предварительной регистрации.
До 28 ноября
Спектакль «Оптимистическая трагедия», «Коляда-Театр» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Екатеринбургский театр Николая Коляды привезет на фестиваль «Балтийский дом» свой вариант прочтения полузабытого и, казалось бы, устаревшего текста Всеволода Вишневского. В отличие от спектакля Рыжакова, который идет в Александринке, это не фантасмагория, в которой герои советских времен рифмуются с персонажами Marvel и DC, а высказывание о высоких идеях и их преломлении в современности.
Спецпоказ фильма «Выживут только любовники»
21:00
В среду невероятно красивый фильм Джим Джармуша с Тильдой Суинтон и Томом Хиддлстоном вновь покажут на большом экране — в «Родине». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами.
Сериал «Земля монстров»
Шоураннер Мэри Лоус («Неоновый демон», «Наследники») выпускает хоррор про чудовищ в прямом и переносном смысле. Сериал решен как антология — разнообразны как штаты Северной Америки, где происходит действие, так и беспощадные монстры, с которыми предстоит сразиться.
С 3 октября
Сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Спин-офф «Ходячих мертвецов» — действие сериала стартует через десять лет после начала зомби-апокалипсиса и сфокусировано на первом поколении, взрослеющем в новых условиях. Проект должен был выйти еще весной, но премьеру перенесли из-за коронавируса.
С 4 октября
Четверг, 15 октября
Опера «Любовный напиток», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Любовному напитку» Доницетти в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Доминго Хиндоян. В ролях — Притти Йенде, Мэтью Поленцани, Давиде Лучано и Ильдебрандо д’Арканджело.
Спектакль «Раскольников», «Коляда-Театр» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
В четверг театр Николая Коляды покажет на фестивале «Балтийский дом» инсценировку романа Достоевского «Преступление и наказание», в которой все строится на желании Раскольникова хайпануть — совершить убийство ради славы в СМИ и соцсетях. Всех персонажей книги играют три молодых актера — Константин Итунин, Игорь Баркарь, Владислав Мелихов.
Концерт «Петля пристрастия»
19:00
Белорусская группа «Петля пристрастия» выступит в Петербурге в четверг в клубе Opera. Это первый офлайн-концерт музыкантов в этому году. Будут и проверенные песни, и новые — так, в апреле группа представила сингл «Норма».
Спектакль «Деревня канатоходцев», театр «Открытое Пространство» (на малой сцене БДТ)
20:00
Спектакль-лауреат «Золотой маски», основанный на легендах Дагестана, покажут на малой сцене БДТ. Постановка Яны Туминой подходит как детям, так и взрослым.
Фестиваль «Арт-проспект»
Каждые два года в Петербург массированно приходит паблик-арт — кураторы международного фестиваля предлагают художникам «освоить» новую территорию с помощью арт-интервенций и перформансов. В этом году точкой сборки должен был стать район вокруг Кировского завода, а центральной площадкой — ДК «Газа». Пандемия внесла коррективы: старый дом культуры наполнили работами в дополненной реальности, которые вы видите с помощью специального приложения — формат полностью соответствует теме «Поиск сокровищ». Кроме того, 13 реальных объектов раскиданы по городу и области — они рассказывают о взаимоотношениях художников и их личного пространства.
С 15 по 18 октября
Фильм «Ночной портье»
Виртуозный триллер Майкла Кристофера («Джиа») про портье с расстройством аутического спектра (его играет Тай Шеридан из «Джо» и «Первому игроку приготовиться»), которого подозревают в убийстве одной из постоялиц гостиницы.
С 15 октября
Фильм «Лето'85»
В новом фильме Франсуа Озон уже по традиции выступает не только режиссером, но и продюсером (он должен был представлять картину в России лично, но коронавирус поменял планы). В картине смешались эстетика 1980-х, песни The Cure и юные (но совсем не выполнимые) клятвы в вечной дружбе, которым не суждено выдержать даже одно лето.
С 15 октября
Фильм «Гипноз»
Триллер Валерия Тодоровского по его совместному с Любовью Мульменко («Еще один год», «Красные браслеты») сценарию, в котором подростка Мишу (Сергей Гиро) доктор Волков (Максим Суханов) пытается лечить от лунатизма, погружая в гипнотическое состояние.
С 15 октября
Фильм «Шесть минут до полуночи»
Местами историческая (фильм основан не реальных событиях) драма с Джуди Денч от режиссера сериала «Аббатство Даунтон» Энди Годдарда. Учитель английского языка в Союзе немецких девушек Томас Миллер высказывается против политики Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает ему сбежать.
С 15 октября
Фильм «Маржела»
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнерах — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.
С 15 октября
Сериал «Территория»
Роуд-муви с элементами хоррора, фольклорными мотивами, юными и прекрасными Глебом Калюжным и Асей Чистяковой, а также с Андреем Мерзликиным. 19-летний Егор вместе со своим дядей-патологоанатомом отправляется искать родителей тинейджера — те этнографы и пропали во время экспедиции по Пермскому краю.
С 15 октября
Сериал «Беспринципные»
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина теперь воплощены не только в книге, на сцене и короткометражках, но и в сериале. Снял его режиссер дилогии «Духless» Роман Прыгунов, в касте — сплошь российские звезды от Павла Деревянко, Ингеборги Дапкунайте и Оксаны Акиньшиной до Юрия Колокольникова, Павла Табакова и Аглаи Тарасовой.
С 15 октября
Пятница, 16 октября
Опера «Анна Болейн», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Гаэтано Доницетти «Анна Болейн» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Стивен Костелло и Екатерина Губанова.
Спектакль «Три», Театр Поколений
19:30
Один из создателей проекта ТЕАТР.НАВЫНОС Максим Карнаухов покажет в Театре Поколений премьеру — спектакль «Три». Постановку сопровождает уточнение «Лекция о времени в пьесе А. П. Чехова «Три сестры», прозрачно намекающее, что Антон Палыч тут всего лишь отправная точка.
Опера «Covid fan tutte», Финская национальная опера
20:30
На портале OperaVision откроется доступ к спектаклю «Covid fan tutte». Это сатирическое переосмысление оперы Моцарта «Так поступают все женщины» через призму коронавируса в Финляндии. Режиссер — Юсси Никкиля, дирижер — Эса-Пекка Салонен.
Аудиоспектакль «Сад»
Вышел аудиоспектакль Дениса Азарова «Сад» с Юлией Ауг в главной роли. В основу постановки легла пьеса Алексея Шипенко о событиях средневековой Португалии: жизнь и любовь инфанта Педро I и его тайной супруги Инес де Кастро.
Выставка «Африка», Библиотека книжной графики
Живописные заметки-путешествия художниц Катерины Уплисовой и Насти Сергеевой по Руанде, Кении, Гане и Эфиопии. Главная задача выставки – показать человека таким, какой он есть и в контексте культуры. Самое интересное, что работы удивительно напоминают произведения сверхновой арт-знаменитости и звезды аукционом Amoako Boafo, художника родом из Ганы, а сейчас живущего в Вене, цены на которого колеблются от 52 до 872 тысяч долларов.
До 18 ноября
Сериал «Хелстром»
Супергеройский хоррор про брата и сестру — Дэймона и Ану Хелстром. Пытаясь разобраться с чудовищным прошлым родителей и своим происхождением, они путешествуют по миру и попутно уничтожают плохих людей.
С 16 октября
Суббота, 17 октября
Опера «Мария Стюарт», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Марии Стюарт» Доницетти в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Джойс ДиДонато, Эльза ван ден Хевер, Мэтью Поленцани и Мэтью Роуз.
«Тотальный диктант»
14:00
В этом году Петербург стал столицей «Тотального диктанта». Главной площадкой акции станет Главный штаб Эрмитажа, там текст диктанта зачитает его автор — писатель Андрей Геласимов. В числе «диктаторов» — музыкант Светлана Сурганова, актер дубляжа Андрей Зайцев, актриса и депутат Анастасия Мельникова, знатоки «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов и Михаил Мун, прозаик Сергей Носов и другие. Про офлайн-площадки подробнее здесь.
Онлайн-конференция «Без пиджаков: психология и качество жизни»
В выходные пройдет бесплатная онлайн-конференция «Без пиджаков: психология и качество жизни». Обсудят как работу с семьями и детьми, так и психотерапию зависимостей, а также новые подходы к консультированию.
С 16 по 17 октября
Спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», «Сатирикон» им. Аркадия Райкина (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Знакомая широкому зрителю по фильму «Дорогая Елена Сергеевна» одноименная пьеса Людмилы Разумовской впервые была поставлена как раз на сцене «Балтийского дома». Тем интереснее узнать, как ее увидел ученик Камы Гинкаса Владимир Жуков. Роль учительницы играет Наталья Вдовина.
Спецпоказ фильма «Касабланка»
19:30
Фильм о невозможной любви и начале большой дружбы покажут в субботу в кинотеатре «Москве». Сеанс будет на английском языке с русскими субтитрами.
Вечеринка «Two Blank Years»
23:00
Клуб Blank отметит свое двухлетие вечеринкой в эти выходные. Подробности и лайн-ап обещают чуть позже, но билеты уже есть в продаже.
Сериал «Птица доброго Господа»
В экранизации одноименного романа Джеймса Макбрайда Итан Хоук играет аболициониста, который во время гражданской войны между американскими Севером и Югом читает проповеди о свободе, ценности каждой жизни и любви к людям.
С 5 октября
Сериал «Следующий»
Ловко миксующий фантастику, драму и криминал проект про мир недалекого будущего, в котором искусственный интеллект становится реальной угрозой для людей. Шоураннером сериала выступил сценарист и продюсер «Декстера» Мэнни Кото.
С 6 октября
Воскресенье, 18 октября
Опера «Роберто Девере», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Доницетти «Роберто Девере» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Сондра Радвановски, Элина Гаранча, Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень.
Спектакль «Три», Театр Поколений
19:00
Один из создателей проекта ТЕАТР.НАВЫНОС Максим Карнаухов покажет в Театре Поколений премьеру — спектакль «Три». Постановку сопровождает уточнение «Лекция о времени в пьесе А. П. Чехова «Три сестры», прозрачно намекающее, что Антон Палыч тут всего лишь отправная точка.
«Вечер молодых хореографов»
20:00
В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva, который посвящен в этом году Пине Бауш, в воскресенье пройдет «Вечер молодых хореографов». Это финал конкурса молодых хореографов, который проходит на танцевальном смотре. В первой части вечера представят свои работы молодые хореографы.Во второй — Павел Глухов, обладатель Приза зрительских симпатий Конкурса молодых хореографов Context. Diana Vishneva-2016, покажет постановку, созданную совместно с Челябинским театром современного танца. А Кирилл Радев, победитель 2019 года, представит работу, созданную в условиях изоляции.
Концерт групп «Пасош» и «Увула»
20:00
В воскресенье в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» пройдет презентация совместного альбома москвичей «Пасош» и петербуржцев «Увула» «Снова возвращаюсь домой».
Сериал «Призраки поместья Блай»
Строго говоря, «Призраки поместья Блай» — это вторая часть проекта «Призраки дома на холме» от профессионала хорроров Майка Флэнагана, но сериал решен как антология. Новый сезон основан на повести Генри Джеймса «Поворот винта» и расскажет историю молодой гувернантки, которой предстоит присматривать за маленьким лордом в доме с привидениями.
С 9 октября, вышел полностью
Сериал «Парни что надо»
Сериал про бесстрашных летчиков-испытателей основан на одноименном романе Тома Вулфа (есть еще фильм 1983 года со Скоттом Гленном и Эдом Харрисом). По сюжету Джон Гленн (Патрик Джей Адамс) и еще несколько славных парней в составе экипажа «Меркурий 7» должны стать одними из первых астронавтов США, совершивших орбитальный космический полет.
C 9 октября
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