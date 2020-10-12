Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 октября

Опера «Любовный напиток», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Любовному напитку» Доницетти в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Доминго Хиндоян. В ролях — Притти Йенде, Мэтью Поленцани, Давиде Лучано и Ильдебрандо д’Арканджело.

Спектакль «Раскольников», «Коляда-Театр» (фестиваль «Балтийский дом»)

19:00

В четверг театр Николая Коляды покажет на фестивале «Балтийский дом» инсценировку романа Достоевского «Преступление и наказание», в которой все строится на желании Раскольникова хайпануть — совершить убийство ради славы в СМИ и соцсетях. Всех персонажей книги играют три молодых актера — Константин Итунин, Игорь Баркарь, Владислав Мелихов.

Концерт «Петля пристрастия»

19:00

Белорусская группа «Петля пристрастия» выступит в Петербурге в четверг в клубе Opera. Это первый офлайн-концерт музыкантов в этому году. Будут и проверенные песни, и новые — так, в апреле группа представила сингл «Норма».

Спектакль «Деревня канатоходцев», театр «Открытое Пространство» (на малой сцене БДТ)

20:00

Спектакль-лауреат «Золотой маски», основанный на легендах Дагестана, покажут на малой сцене БДТ. Постановка Яны Туминой подходит как детям, так и взрослым.

Фестиваль «Арт-проспект»

Каждые два года в Петербург массированно приходит паблик-арт — кураторы международного фестиваля предлагают художникам «освоить» новую территорию с помощью арт-интервенций и перформансов. В этом году точкой сборки должен был стать район вокруг Кировского завода, а центральной площадкой — ДК «Газа». Пандемия внесла коррективы: старый дом культуры наполнили работами в дополненной реальности, которые вы видите с помощью специального приложения — формат полностью соответствует теме «Поиск сокровищ». Кроме того, 13 реальных объектов раскиданы по городу и области — они рассказывают о взаимоотношениях художников и их личного пространства.

С 15 по 18 октября

Фильм «Ночной портье»

Виртуозный триллер Майкла Кристофера («Джиа») про портье с расстройством аутического спектра (его играет Тай Шеридан из «Джо» и «Первому игроку приготовиться»), которого подозревают в убийстве одной из постоялиц гостиницы.

С 15 октября

Фильм «Лето'85»

В новом фильме Франсуа Озон уже по традиции выступает не только режиссером, но и продюсером (он должен был представлять картину в России лично, но коронавирус поменял планы). В картине смешались эстетика 1980-х, песни The Cure и юные (но совсем не выполнимые) клятвы в вечной дружбе, которым не суждено выдержать даже одно лето.

С 15 октября

Фильм «Гипноз»

Триллер Валерия Тодоровского по его совместному с Любовью Мульменко («Еще один год», «Красные браслеты») сценарию, в котором подростка Мишу (Сергей Гиро) доктор Волков (Максим Суханов) пытается лечить от лунатизма, погружая в гипнотическое состояние.

С 15 октября

Фильм «Шесть минут до полуночи»

Местами историческая (фильм основан не реальных событиях) драма с Джуди Денч от режиссера сериала «Аббатство Даунтон» Энди Годдарда. Учитель английского языка в Союзе немецких девушек Томас Миллер высказывается против политики Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает ему сбежать.

С 15 октября

Фильм «Маржела»

Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнерах — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле. Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.

С 15 октября

Сериал «Территория»

Роуд-муви с элементами хоррора, фольклорными мотивами, юными и прекрасными Глебом Калюжным и Асей Чистяковой, а также с Андреем Мерзликиным. 19-летний Егор вместе со своим дядей-патологоанатомом отправляется искать родителей тинейджера — те этнографы и пропали во время экспедиции по Пермскому краю.

С 15 октября

Сериал «Беспринципные»

Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина теперь воплощены не только в книге, на сцене и короткометражках, но и в сериале. Снял его режиссер дилогии «Духless» Роман Прыгунов, в касте — сплошь российские звезды от Павла Деревянко, Ингеборги Дапкунайте и Оксаны Акиньшиной до Юрия Колокольникова, Павла Табакова и Аглаи Тарасовой.

С 15 октября