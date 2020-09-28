«Собака.ru» составила программу, что смотреть и чему учиться на этой неделе (онлайн тоже есть!). Только маст-хэвы: старт театрального фестиваля «Балтийский дом», презентация новой книги Евгений Водолазкина, а также концерты хора musicAeterna Теодора Курентзиса, «Аукцыона» и Optimystica Orchestra.
Чем заняться в Петербурге с 28 сентября по 4 октября
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Дмитрий Быков
Понедельник, 28 сентября
Опера «Богема», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Джакомо Пуччини «Богема» в постановке Франко Дзеффирелли. Партии исполняют Рамон Варгас, Анжела Георгиу, Людовик Тезье, Айноа Артета и Орен Градус.
Онлайн-лекция Дмитрия Быкова
19:30
В понедельник писатель и литературовед Дмитрий Быков расскажет, как брак и семейные ценности описывали русские писатели. Про несчастливые по-своему семьи, конечно, тоже будет, но речь пойдет не только о Толстом.
Спектакль «Через час», Александринский театр
20:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет документальный спектакль о подростках «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
Спектакль «Рейв над городом», Александринский театр
21:00
В рамках программы «Другая сцена» начнется онлайн-импровизация композитора и диджея Даниила Коронкевича. Зрители-участники (нужна регистрация) создадут из привычных звуков музыкальную партитуру, которая будет сопровождать полудокументальные истории героев. Режиссер — Антон Оконешников, драматург — Алина Шклярская, видеохудожник — Мария Варахалина.
Вторник, 29 сентября
Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Так поступают все женщины» Моцарта в постановке Лесли Кенинг, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сюзанна Филлипс, Изабель Леонард, Даниэль де Низ, Мэтью Поленцани, Родион Погосов и Маурицио Мураро.
Спектакль «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева
19:00
Пьесой «Мещане» Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютирует с горьковской драмой на большой тюзовской сцене. Дом зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова полон многочисленных обитателей – близких и дальних домочадцев, а также постояльцев и нахлебников. Но гостеприимным он выглядит лишь внешне, в действительности оказываясь местом недружелюбным и мрачным.
Спектакль «Как тебе такой тятр, Илон Маск?», ТЮЗ им. А.А. Брянцева
19:00
Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям. Режиссер постановки — Олег Христолюбский.
Презентация книги Евгения Водолазкина «Сестра четырех»
19:00
Книги Евгения Германовича умудрялись ставить в театре даже когда речь шла о романах. Видимо, чтобы облегчить задачу режиссерам, писатель создал абсурдистскую пьесу в четырех частях. Контекст тоже актуален — ее персонажи заперты в больничной палате во время пандемии опасного вируса. Лично Водолазкин представит книгу во вторник в Доме книги.
Концерт МАСМ
19:30
На Новой сцене Александринского театра во вторник солисты МАСМ исполнят программу Charme из ярких произведений современных композиторов от Зеленки и Ланга до Гризе и Сильвестрова. В концерте прозвучат и две российские премьеры — сочинения Пелециса и Невского.
Дуодрама «Ариадна на Наксосе», фестиваль EARLYMUSIC
20:00
Международный фестиваль EARLYMUSIC откроется онлайн-премьерой виртуальной постановки дуодрамы (так ее назвал композитор) Георга Антона Бенды «Ариадна на Наксосе» в режиссуре Андрея Пенюгина.
Онлайн-спектакль «Через час», Александринский театр
20:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет документальный спектакль о подростках «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
Спектакль «Синяя борода», Александринский театр
21:00
Интерактивный онлайн-квест в Instagram — зрители в режиме реального времени смогут управлять действиями седьмой жены Синей бороды. Режиссеры — Михаил Смирнов и Ярослав Морозов. В ролях — Алиса Шидловская, Мария Лопатина, Александр Лушин.
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«Мечтатели»
Среда, 30 сентября
Опера «Милосердие Тита», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть запись оперы Моцарта «Милосердие Тита» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер — Гарри Бикет. В ролях — Барбара Фриттоли, Элина Гаранча, Джузеппе Фильяноти, Кейт Линдси и Люси Кроу.
Спектакль «Несолнечный город», БДТ им. Товстоногова
19:00
Премьера на малой сцене БДТ — постановка писателя и ученого Романа Михайлова по его же тексту. Рассказчики в этой постановке — Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алёна Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова.
Спектакль «Я нанял убийцу», Городской драматический театр Шарыпово
19:00
III Международный фестиваль камерных спектаклей «ОКНА» покажет в онлайне спектакль Городского драматического театра Шарыпово «Я нанял убийцу» в постановке Галины Зальцман. Он основан на одноименном фильме и тексте Аки Каурисмяки.
Спецпоказ фильма «Мечтатели»
20:00
Утопическую картину Бертолуччи о студенческих и любовных волнениях в Париже 1968-го можно вновь увидеть на большом экране — в кинолофте «Москва».
Онлайн-спектакль «Через час», Александринский театр
20:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет документальный спектакль о подростках «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
Концерт Opera North
21:00
На портале OperaVision пройдет прямая трансляция концерта Opera North, которым английский театр отмечает возвращение к живым выступлениям. В программе — Пуччини, Дворжак и другие.
Четверг, 1 октября
Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Голда Шульц, Кэтрин Льюик, Чарльз Кастроново, Маркус Верба, Кристиан ван Хорн и Рене Папе.
Спектакль «Онегин-Блюз», «Балтийский дом»
19:00
С четверга стартует ежегодный театральный фестиваль в «Балтийском доме». Начнут с ироничной адаптации поэмы Пушкина. Актер (и кинопродюсер) Алексей Гуськов предложил джазмену Игорю Бутману и режиссеру Михаилу Цитриняку зарифмовать персонаж Евгения Онегина с саксофоном — вышло музыкально, экспрессивно и атмосферно.
Лекция-презентация книги «Ведьмы из Варбойс»
19:00
В четверг в книжном магазине «Во весь голос» переводчик Денис Хрусталев и редактор Евгений Волковыский представят книгу «Ведьмы из Варбойс». Это хроника судебного процесса 1593 года, когда целую семью из четырех человек казнили из-за беспочвенных подозрений и мракобесия.
Концерт хора musicAeterna Теодора Курентзиса
20:00
Хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит в Капелле Альфреда Шнитке — Концерт для хора на стихи средневекового поэта Григора Нарекаци. Уже по традиции пользование мобильными телефонами запрещено.
Фильм «Капоне. Лицо со шрамом»
В фильме Джоша Транка Том Харди виртуозно играет теряющего разум, а когда-то всесильного гангстера Аль Капоне. Весной драматический байопик показывали на американских стриминг-сервисах, а теперь его можно увидеть и на больших киноэкранах.
С 1 октября
Фильм «Хандра»
Обаятельная комедия Алексея Камынина с удивительно похожим на Райана Гослинга Данилой Якушевым, Михаилом Тройником, Екатериной Агеевой и Кириллом Ковбасом попала в кино прямиком с недавно закончившегося «Кинотавра». По сюжету трое друзей — безработный, диджей и режиссер — пытаются разобраться каждый со своими проблемами: от съемки арт-хауса под видом рекламы кондиционеров до поиска пропавшей арендной платы за квартиру в Москве.
С 1 октября
Пятница, 2 октября
Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть трансляцию «Дон Жуана» в постановке Майкла Грандаджа, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Мариуш Квечень, Марина Ребека, Барбара Фриттоли, Рамон Варгас, Мойца Эрдман и Лука Пизарони.
Спектакль «Скрипач на крыше», «Балтийский дом»
19:00
На своем поле (вернее, сцене) театр-фестиваль «Балтийский дом» сыграет версию бродвейского мюзикла про шекспировские страсти в семье еврейского молочника-Тевье в постановке Льва Рахлина. Петь и танцевать в ней будут Игорь Скляр и Дарья Юргенс. А сценография этого «Скрипача на крыше» не хуже одноименной картины Шагала, по которой и назван мюзикл.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал.
Спектакль «Маузер», Александринский театр
19:00
Александринский театра покажет в офлайне спектакль Теодора Терзопулоса «Маузера». Весной премьеру этой постановки (впервые в России!) провели онлайн без зрителей. Теперь ее можно увидеть так, как она задумывалась.
Спектакль «Несолнечный город», БДТ им. Товстоногова
19:00
Премьера на малой сцене БДТ — постановка писателя и ученого Романа Михайлова по его же тексту. Рассказчики в этой постановке — Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алёна Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова.
Гала-концерты балетного фестиваля Benois de la Danse
19:00
Фестиваль мирового балета продолжит транслировать фрагменты архивных записей своих гала-концертов, прошедших на Исторической сцене Большого театра. Например, дуэт из «Ромео и Джульетты» в хореографии Кеннета Макмиллана (исполняют солисты Национального балета Уругвая) или «Тюрьму» из балета Штрауса «Летучая мышь» в хореографии Ролана Пети (исполняют солисты Берлинского государственного балета.
Спектакль «Монологи тишины», Мено Фортас (на сцене «Балтийского дома»)
20:00
Театр Эймунтаса Някрошюса в память о своем руководителе (его не стало два года назад) собрал спектакль-дайджест, состоящий из монологов героев его постановок: «Гамлета», «Макбета», «Отелло», «Фауста», «Песни Песней», «Божественной комедии», «Рая», «Мастеров голода» и «Книги Иова». Автор композиции – Вайдас Вилюс, режиссер – Кястутис Якштас. На малой сцене «Балтийского дома» будет онлайн-трансляция в рамках театрального фестиваля.
Концерт «Аукцыон»
20:00
В пятницу группа Леонида Федорова представит в клубе «Морзе» новый альбом «Мечты». Одиннадцатый студийник музыкантов вышел в конце апреля, но из-за карантина полноценную презентацию немного отложили.
Концерт Скриптонита
20:00
В пятницу в клубе «А2» с большим сольным концертом выступит Скриптонит. В основном, встреча будет посвящена презентации пятого студийного альбома «2004», но проверенные хиты Адиль тоже исполнит.
Концерт Zero People
20:00
В пятницу в «Космонавте» сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина сыграет трогательный концерт в честь презентации пятого студийного альбома Zero People «Конец равновесия».
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«Как тебе такой тятр, Илон Маск?»,
Суббота, 3 октября
Опера «Женитьба Фигаро», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Свадьбе Фигаро» Моцарта в постановке Джонатана Миллера, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Рене Флеминг, Дуэйн Крофт, Брин Тервель, Чечилия Бартоли и Сюзанна Ментцер.
Онлайн-фестиваль Comic Con Russia
Фестиваль комиксов, косплея и кино Comic Con Russia проходит в этом году 3 и 4 октября и в онлайн-формате. Выступят актер и режиссер Дэйв Франко, актриса Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол. У. С. Андерсон. Кроме того, художник-комиксист Далибор Талайиче расскажет про российского супергероя Майора Грома, фильм о котором должен выйти в следующем году.
Спектакль «Как тебе такой тятр, Илон Маск?», ТЮЗ им. А.А. Брянцева
19:00
Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям. Режиссер постановки — Олег Христолюбский.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал.
Концерт Elektromonteur
20:00
В «Мачтах» в субботу выступит столичный дуэт Elektromonteur. Это первый большой сольный концерт музыкантов в этом году.
«Ленинградский ГаражCейл»
20:00
Гаражная распродажа пройдет в клубе «Морзе» в эту субботу. Выделено всего три часа, но разнообразие организаторы обещают «как на Уделке» в лучшие годы.
Сериал «Воин»
Второй сезон экшн-проекта про соперничающие китайские группировки в Сан-Франциско XIX века. Концепцию сериала еще в 1970-е придумал Брюс Ли, а спустя годы воплотила как сопродюсер его дочь Шеннон.
С 3 октября
Сериал «Земля монстров»
Проект Hulu решен как антология — каждый эпизод сериала показывает современный американский город с новым главным героем, сражающимся с монстрами.
С 3 октября
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Марина Абрамович
Воскресенье, 4 октября
Опера «Идоменей», Метрополитен-опера
2:30
В течении 23 часов можно посмотреть оперу Моцарта «Идоменей» в постановке Жана-Пьера Поннеля, дирижер 1 Джеймс Ливайн. Партии исполняют — Надин Сьерра, Эльза ван ден Хевер, Элис Кут, Мэтью Поленцани и Алан Опье.
Концерт Optimystica Orchestra
20:00
Проект лидера лидера группы Tequilajazzz Евгения Федорова выступит в воскресенье в клубе «Морзе». Будут необычные аранжировки, знаменитая «ленинградская манера» и песни в диапазоне от босса-новы до регги.
Опера «Семь смертей Марии Каллас», Баварская опера
Баварская опера показывает до 7 октября премьеру постановки художницы Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас». Она доступна с немецкими, английскими, французскими, итальянскими и польскими субтитрами.
Онлайн-игра «А где помреж?»
Студия МАМТ запустила онлайн-игру, где участники должны координировать работу артистов, оркестра и технических служб, чтобы поставить «Лебединое озеро».
Опера-балет «Галантная Индия», Баварская опера
На OperaVision появится видеозапись оперы-балета Жана-Филиппа Рамо «Галантна Индия» в постановке Сиди Ларби Шеркауи. Ее можно будет увидеть до 1 января 2021 года.
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