Чем заняться в Петербурге с 28 сентября по 4 октября

Опера «Так поступают все женщины», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Так поступают все женщины» Моцарта в постановке Лесли Кенинг, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сюзанна Филлипс, Изабель Леонард, Даниэль де Низ, Мэтью Поленцани, Родион Погосов и Маурицио Мураро.

Спектакль «Мещане», ТЮЗ им. А.А. Брянцева

19:00

Пьесой «Мещане» Максим Горький дебютировал как драматург. Режиссер Елизавета Бондарь дебютирует с горьковской драмой на большой тюзовской сцене. Дом зажиточного мещанина Василия Васильевича Бессеменова полон многочисленных обитателей – близких и дальних домочадцев, а также постояльцев и нахлебников. Но гостеприимным он выглядит лишь внешне, в действительности оказываясь местом недружелюбным и мрачным.

Спектакль «Как тебе такой тятр, Илон Маск?», ТЮЗ им. А.А. Брянцева

19:00

Главные герои пьесы Маши Всё-таки и Полины Коротыч «Говорение» – девятиклассники одной из школ микрорайона Мурино. Среди прочих испытаний, которые приготовила им школьная жизнь, грядет экзамен ОГЭ, одна из частей которого имеет загадочное название «Говорение». Подростки не понимают, чего от них хотят взрослые и каким образом возможно остаться собой, если для получения необходимой оценки следует действовать согласно однажды прописанным инструкциям. Режиссер постановки — Олег Христолюбский.

Презентация книги Евгения Водолазкина «Сестра четырех»

19:00

Книги Евгения Германовича умудрялись ставить в театре даже когда речь шла о романах. Видимо, чтобы облегчить задачу режиссерам, писатель создал абсурдистскую пьесу в четырех частях. Контекст тоже актуален — ее персонажи заперты в больничной палате во время пандемии опасного вируса. Лично Водолазкин представит книгу во вторник в Доме книги.

Концерт МАСМ

19:30

На Новой сцене Александринского театра во вторник солисты МАСМ исполнят программу Charme из ярких произведений современных композиторов от Зеленки и Ланга до Гризе и Сильвестрова. В концерте прозвучат и две российские премьеры — сочинения Пелециса и Невского.

Дуодрама «Ариадна на Наксосе», фестиваль EARLYMUSIC

20:00

Международный фестиваль EARLYMUSIC откроется онлайн-премьерой виртуальной постановки дуодрамы (так ее назвал композитор) Георга Антона Бенды «Ариадна на Наксосе» в режиссуре Андрея Пенюгина.

Онлайн-спектакль «Через час», Александринский театр

20:30

В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет документальный спектакль о подростках «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.

Спектакль «Синяя борода», Александринский театр

21:00

Интерактивный онлайн-квест в Instagram — зрители в режиме реального времени смогут управлять действиями седьмой жены Синей бороды. Режиссеры — Михаил Смирнов и Ярослав Морозов. В ролях — Алиса Шидловская, Мария Лопатина, Александр Лушин.