«Собака.ru» составила программу, что смотреть и кому подпевать на этой неделе (онлайн тоже есть!). Только маст-хэвы: полномасштабный старт театрального сезона, офлайн-концерты групп IOWA, «Сплин» и «Пикник» (а еще Хаски и Тимы Белорусских!), а также вечеринка в честь пятилетия TEST FM.
Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 сентября
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«Утиная охота»
Понедельник, 21 сентября
Выставка «Режимы доступа», Арт-резиденция AIR
Уже два года в ИТМО обучают современных художников, работающих в области Art&science — на стыке искусства и науки. «Отчетный концерт» первого выпуска магистратуры (которой руководит Дмитрий Озерков) представляют в новой Арт-резиденции AIR (Биржевой переулок, 16) — одновременно галерее и мастерской: зрителей ждет коммуникация с растениями на «Чудо-поляне», погружение в землянку и другие открытия.
До 10 октября
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Офлайн-премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета откроет 87-й сезон. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский.
Спектакль «Анна в тропика», Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
19:00
В понедельник в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской — премьера спектакля Александра Баргмана «Анна в тропиках» по пьесе кубинского драматурга Нила Круза (за нее он даже получил Пулитцеровскую премию!).
Онлайн-лекция «Психология любовных отношений и новая реальность»
19:30
В понедельник в лектории «Прямая речь» психолог Александр Психолог Колмановский расскажет о том, как романтические и семейные отношения поменялись в условиях новой пандемической реальности.
Спектакль «Карьера Артуро Уи», Берлинер Ансамбль
Берлинер Ансамбль до 24 сентября показывает свой архивный спектакль «Карьера Артуро Уи» по пьесе Брехта. Это постановка Манфреда Векверта и Петера Палича 1959 года.
Опера «Норма», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов доступна запись оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Карло Рицци, в ролях — Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея и Мэтью Роуз.
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Семен Александровский
Вторник, 22 сентября
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Офлайн-премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета откроет 87-й сезон. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский.
Выставка «В тылу врага. Партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны», Музей политической истории
С 22 по 30 сентября в Музее политической истории покажут артефакты партизанского движения времен Великой Отечественной и расскажут о методах войны в тылу. Среди экспонатов – графика, в том числе художников-блокадников и скульптура «Мать» Всеволода Лишева.
Спектакль «Зачем»
Режиссер Семен Александровский выпустил в Pop-up театре спектакль «Зачем», который разыгрывается в голове зрителя и меняет его восприятие действительности благодаря новой оптике. Чтобы стать участником, надо подписаться на Instagram проекта.
Опера «Ласточка», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно увидеть в онлайне оперу Джакомо Пуччини «Ласточка» в постановке Николя Жоэля, дирижер — Марко Армильято.
Среда, 23 сентября
Встреча с Яковом Гординым
18:00
В Центральной библиотеке имени Лермонтова главный редактор журнала «Звезда», историк и публицист Яков Аркадьевич Гордин поделится своими воспоминаниями о дружбе с Иосифом Бродским, длившейся почти сорок лет. Вход свободный.
Презентация книги «Власть и тело»
19:00
В независимом книжном «Все свободны» пройдет презентация книги «Власть и тело» философа Марии Рахманиновой. Издание выпустили благодаря краудфандингу. В его поддержку высказались философы Александр Погребняк и Алла Митрофанова, а также публицист Петр Рябов.
Лекция Николая Дроздова «Есть ли жизнь на Марсе?»
20:00
На сцене студии «Лендок» пройдет творческий вечер Николая Николаевича Дроздова. На встрече ведущий программы «В мире животных» и профессором МГУ расскажет об устройстве мира, жизни и ее законах, а также о том, почему важно беречь планету и стремиться к развитию на протяжении всей жизни.
Творческий вечер Петра Мамонова
20:00
Актер и музыкант Петр Мамонов проведет в клубе «Морзе» «творческий вечер в свободном формат». Обещают поэзию, моноспектакль и, конечно, музыку.
Опера «Девушка с Запада», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Девушки с Запада» в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Никола Луизотти.
Фильм «Энола Холмс»
Своеобразный спин-офф Шерлока Холмса — фильм про приключения его сестры-подростка 14-летней Энолы Холмс. Отлично владеющую методом дедукции Энолу играет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун.
С 23 сентября, Netflix
Четверг, 24 сентября
«Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета
19:00
Офлайн-премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета откроет 87-й сезон. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский.
Спектакль «Русская классика», «Приют комедианта»
19:00
Режиссер Дмитрий Волкострелов, без которого все это время не обходилась ни одна «Золотая маска», обращается к феномену русской классики. В спектакле обещают говорить об авторах первого литературного ряда XIX века: Тургеневе, Гончарове, Лескове. В фокусе внимания постановщиков окажутся и Пушкин с Достоевским и Толстым. Сценографию придумывает постоянный соавтор Волкострелова – Ксения Перетрухина, костюмы – Алексея Лобанова.
Онлайн-презентация книги «Все ничего»
18:00
Врачи Евгений Пинелис написал этим летом книгу о жизни Нью-Йорка во время эпидемии COVID-19. В аккаунте «Буквоеда» в Instagram в четверг он выйдет в эфир, чтобы рассказать о ней подробнее.
Спектакль «Сектор Газа», театр «ЦЕХЪ»
19:30
24 сентября театр «ЦЕХЪ» откроется после пандемии офлайн-премьерой документального спектакля «Сектор Газа» Анатолия Праудина. Режиссер и актеры для его подготовки несколько месяцев провели в зоне вооруженного конфликта.
Концерт Хаски
20:00
В четверг в пространстве Roof Place на Кожевенной линии с долгожданным сольным концертом выступит поэт-философ, рэпер и оппозиционер Хаски.
Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера
2:30
В четверг смотрим запись оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Фабио Луизи. В главной партии — Кристина Ополайс. Запись останется в сети на 23 часа.
Фильм «Ундина»
Классик немецкого кино Кристиан Петцольд переосмыслил историю Русалочки в реалиях современного Берлина. Итог — «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль для рыжеволосой Паулы Беры.
С 24 сентября, кинотеатры
Фильм «Пока мы молоды»
Драмеди Ноа Баумбака («Брачная история», «Милая Фрэнсис») 2014 года о старении и дружбе супружеских пар разных поколений выходит в онлайне. Помимо Адама Драйвера, актера-талисмана режиссера, в касте — Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Аманда Сейфрид. По словам Баумбака, фильм родился из его мечты сделать что-то в традициях «взрослых комедий» Сидни Поллака, Вуди Аллена, Джима Брукс и Майка Николса.
С 24 сентября, онлайн-кинотеатры
Фильм «Стрельцов»
Байопик Ильи Учителя про обвиненного в изнасиловании футболиста Стрельцова с Петровым в заглавной роли должен был выйти весной, но получил дату релиза в конце сентября. И может, если ему повезет, стать новым «Движением вверх» и «Легендой №17».
С 24 сентября, кинотеатры
Фильм «Сделано в Италии»
Отличная альтернатива путешествиям по Италии во времена пандемии — драмеди с Лиамом Нисоном про лондонского художника, который приезжает в Тоскану вместе с сыном, чтобы отремонтировать старый дом и давно испорченные после смерти жены отношения.
С 24 сентября, кинотеатры
Фильм «Гнездо»
Участвовавшая в основной программе «Сандэнса» драма с Джудом Лоу про то, как сложно американцам обосноваться в снобистской Англии. Кому, как ни британцу Лоу, об этом знать.
С 24 сентября, кинотеатры
Сериал «Просто представь, что мы знаем»
Мини-сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Последний министр», «Холодной фронт») про журналистику в 2020-х: создательницы популярного Telegram-канала «ППЧМЗ» Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) вынуждены по условиям инвестора принять в команду некогда популярного Евгения Малышева (Евгений Стычкин). По словам режиссера, журналист Малышев — собирательный образ, у которого есть несколько прототипов в жизни. Каких — не так сложно догадаться.
С 24 сентября
Пятница, 25 сентября
Выставка «Любимые ученики Петрова-Водкина. Александр Лаппо-Данилевский и Бенита Эссен», KGallery
Трагическая и прекрасная история двух учеников Кузьмы Петрова-Водкина, мужа и жены Александра Лаппо-Данилевского (сына известного историка) и Бениты Эссен. Александр умер от сыпного тифа в начале 1920-х возрасте 21 года, а Бенита прожила долгую творческую жизнь, сохранив блестящие театральные эскизы супруга.
С 25 сентября по 8 ноября
Проект-выставка «Цветы лучше пуль», «Бертгольд Центр»
Проект-выставка «Цветы лучше пуль» — жест в поддержку художницы и активистки Юлии Цветковой, которой было предъявлено обвинение в распространении порнографии. Главная цель проекта — показать, что обнаженное тело может быть искусством без сексуальной объективации и порнографического подтекста: это доказывают художницы, скульпторы и фотографы из разных городов России, например, участница Триеннале современного искусства в музее «Гараж» Алиса Горшенина. С лекциями в рамках выставки выступят Дарья Серенко, Леля Нордик, Борис Конаков и Лиза Светлова.
С 25 по 27 сентября
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
В офлайн-спектакле мать (Юлия Ауг) начинает вести аккаунт несуществующей девушки, чтобы понять, что творится с ее сыном (Илья Якубовский). Виртуальная и настоящая реальность сплетаются так тесно, что ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля. Впрочем, начавшись со смерти отца героя, этот сюжет вряд ли способен закончиться счастливо.
«Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Презентация книги «Все сначала!»
19:00
Певица Светлана Сурганова представит в пятницу в Доме книги свою автобиографию, основанную на дневниках, которые она ведет более 30 лет.
Концерт Тимы Белорусских
20:00
В «Севкабель порту» в пятницу — «Мокрые кроссы», «Незабудка» и другие хиты Тимы Белорусских. Кстати, для детей до 7 лет вход свободный, но лишь в сопровождении взрослых.
Предпрокатный показ «Бегущий по лезвию»
20:30
Фильм Ридли Скотта покажут в эталонной версии The Final Cut. Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К. Представит фильм в пятницу в «Авроре» кинокритик Никита Смирнов.
Спектакль «Запрещенный концерт. Перестройка»
21:00
В пятницу Social Club откроется после пандемии спектаклем-концертом режиссера Семена Серзина. Перестроечные хиты и важные треки конца 1980-х — начала 1990-х исполнят группы Ploho, OQJAV, «Сансара», «Комсомольск», актеры московских и петербургских театров, объединенные в сообщество «Бомба-Октябрь», певица Муся Тотибадзе и поэт Ваня Пинженин.
Опера «Мадам Баттерфляй», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Энтони Мингеллы, дирижер — Патрик Саммерс.
Сериал «Утопия»
Американская версии британского сериала о фанатах комикса, который содержит разнообразные теории заговора. Изначально проект создавался с Дэвидом Финчером для HBO. Но в 2018 году права на экранизацию выкупила онлайн-платформа Amazon Prime Video. Тут работой руководила автор «Исчезнувшей» Гиллиан Флинн,
С 25 сентября
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Стас Каливасин
Суббота, 26 сентября
Концерт «Сплин»
19:00
Петербургская группа «Сплин» в субботу выступит в «Севкабель порту». Музыканты презентуют новый альбом «Тайком» — спустя почти 9 месяцев после релиза.
Концерт «Касты»
20:00
В субботу на крыше Roof Place ростовчане «Каста» обещают исполнить все главные хиты за 20-летнюю историю группы — да, «На порядок выше» и «Сочиняй мечты» тоже будут.
Интервью с Даниэле Финци Паска
Чеховский фестиваль выложил видеозапись интервью с режиссером Даниэле Финци Паска, автором невероятно красочных спектаклей, миксующих цирк и театр.
Спектакль «Мы уже здесь», Мастерская Брусникина
Мастерская Брусникина выпустила видео-спектакль в игре The Sims 4 «Мы уже здесь» по пьесе Павла Пряжко. Режиссер постановки — Эмилия Кивелевич, художник — Елена Микулинская. Роли озвучили Даниил Газизуллин, Марина Калецкая, Алексей Мартынов и Игорь Титов.
Вечеринка в честь 5-летия TEST FM
23:00
Формация TEST FM проведет грандиозную вечеринку в честь своего 5-летия в клубе Stackenschneider. В лай-апе (в алфавитном порядке): Anit Levan, Blain, De Kat Memwa, DJ Cat, Errortica ,Ershov, Foam, G Depot, Kalivas, Kid Cope, Krayeved, Less Distress, Ninel, Primitive b2b Rwanda, Sinusoidal, Theo, Tsyo, Vollok, Zakharov.
Воскресенье, 27 сентября
Концерт «Пикник»
18:00
В субботу Эдмунду Шклярскому исполнится 65 лет, а на следующий день его группа «Пикник» выйдет на сцену в «Севкабель порту». Музыканты, помимо прочего, сыграют новую песню «Колдун».
Спектакль «Сирано де Бержерак», Александринский театр
19:00
«Золотая Маска online» проведет прямую трансляцию спектакля Николая Рощина «Сирано де Бержерак». Она будет вестись на портале «Рамблер».
Концерт «Хлеб»
20:00
В воскресенье группа «Хлеб» обещает в петербургском клубе «А2» все хиты, презентацию альбома «Звезды» и (да-да) «возможно, глотание шпаг».
Концерт IOWA
20:00
На крыше Roof Place в воскресенье группа IOWA даст большой и красочный концерт. Как и всегда на выступлениях Кати Иванчиковой, Леонида Терещенко, Александра Гаврилова и Василия Буланова, будет диско, танцы, бит и радость.
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Турандот» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Янник Незе-Сеген. В главной партии — Кристин Герке.
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