Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 сентября

«Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова

19:00

Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.

Спектакль «Утиная охота», Театр им. Ленсовета

19:00

Офлайн-премьерой «Утиной охоты» Театр им. Ленсовета откроет 87-й сезон. В роли Зилова – Виталий Куликов, поставил спектакль ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский.

Спектакль «Русская классика», «Приют комедианта»

19:00

Режиссер Дмитрий Волкострелов, без которого все это время не обходилась ни одна «Золотая маска», обращается к феномену русской классики. В спектакле обещают говорить об авторах первого литературного ряда XIX века: Тургеневе, Гончарове, Лескове. В фокусе внимания постановщиков окажутся и Пушкин с Достоевским и Толстым. Сценографию придумывает постоянный соавтор Волкострелова – Ксения Перетрухина, костюмы – Алексея Лобанова.

Онлайн-презентация книги «Все ничего»

18:00

Врачи Евгений Пинелис написал этим летом книгу о жизни Нью-Йорка во время эпидемии COVID-19. В аккаунте «Буквоеда» в Instagram в четверг он выйдет в эфир, чтобы рассказать о ней подробнее.

Спектакль «Сектор Газа», театр «ЦЕХЪ»

19:30

24 сентября театр «ЦЕХЪ» откроется после пандемии офлайн-премьерой документального спектакля «Сектор Газа» Анатолия Праудина. Режиссер и актеры для его подготовки несколько месяцев провели в зоне вооруженного конфликта.

Концерт Хаски

20:00

В четверг в пространстве Roof Place на Кожевенной линии с долгожданным сольным концертом выступит поэт-философ, рэпер и оппозиционер Хаски.

Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера

2:30

В четверг смотрим запись оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в постановке Ричарда Эйра, дирижер — Фабио Луизи. В главной партии — Кристина Ополайс. Запись останется в сети на 23 часа.

Фильм «Ундина»

Классик немецкого кино Кристиан Петцольд переосмыслил историю Русалочки в реалиях современного Берлина. Итог — «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль для рыжеволосой Паулы Беры.

С 24 сентября, кинотеатры

Фильм «Пока мы молоды»

Драмеди Ноа Баумбака («Брачная история», «Милая Фрэнсис») 2014 года о старении и дружбе супружеских пар разных поколений выходит в онлайне. Помимо Адама Драйвера, актера-талисмана режиссера, в касте — Бен Стиллер, Наоми Уоттс и Аманда Сейфрид. По словам Баумбака, фильм родился из его мечты сделать что-то в традициях «взрослых комедий» Сидни Поллака, Вуди Аллена, Джима Брукс и Майка Николса.

С 24 сентября, онлайн-кинотеатры

Фильм «Стрельцов»

Байопик Ильи Учителя про обвиненного в изнасиловании футболиста Стрельцова с Петровым в заглавной роли должен был выйти весной, но получил дату релиза в конце сентября. И может, если ему повезет, стать новым «Движением вверх» и «Легендой №17».

С 24 сентября, кинотеатры

Фильм «Сделано в Италии»

Отличная альтернатива путешествиям по Италии во времена пандемии — драмеди с Лиамом Нисоном про лондонского художника, который приезжает в Тоскану вместе с сыном, чтобы отремонтировать старый дом и давно испорченные после смерти жены отношения.

С 24 сентября, кинотеатры

Фильм «Гнездо»

Участвовавшая в основной программе «Сандэнса» драма с Джудом Лоу про то, как сложно американцам обосноваться в снобистской Англии. Кому, как ни британцу Лоу, об этом знать.

С 24 сентября, кинотеатры

Сериал «Просто представь, что мы знаем»

Мини-сериал экс-кинокритика Романа Волобуева («Последний министр», «Холодной фронт») про журналистику в 2020-х: создательницы популярного Telegram-канала «ППЧМЗ» Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина) вынуждены по условиям инвестора принять в команду некогда популярного Евгения Малышева (Евгений Стычкин). По словам режиссера, журналист Малышев — собирательный образ, у которого есть несколько прототипов в жизни. Каких — не так сложно догадаться.

С 24 сентября