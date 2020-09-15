Как безопасно (и весело!) провести офлайн-вечеринку после карантина?

Как EventyOn адаптировались к новым реалиям?

EventyOn – это молодая команда, поэтому мы сосредоточены не на одной узкой области, а всегда ищем новые идеи и быстро адаптируемся к инновациям. Благодаря широкому опыту в офлайне мы быстро и качественно трансформировались в онлайн-формат, а также придумали новые и востребованные офлайн-форматы, которые запустили после карантина. Наш проект из кулинарной студии CulinaryOn превратился в мультиформатное пространство EventyOn. Теперь мы занимаем весь шестой этаж Au Pont Rouge, чтобы встречать еще больше гостей и проводить не только кулинарные мастер-классы, а еще 7 различных форматов вечеринок.