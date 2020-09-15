Как отметить день рождения безопасно? Какие форматы частных вечеринок сейчас популярны, и что такое «винное казино»? На эти вопросы отвечает Денис Курганский, со-основатель проекта CulinaryOn и студии EventyOn, которая занимает весь последний этаж Au Pont Rouge.
Как безопасно (и весело!) провести офлайн-вечеринку после карантина?
Как изменился офлайн-формат событий после пандемии?
С момента возвращения к обычной жизни совместные празднования приобрели более значимую роль. Стандартные форматы уже не интересны. Петербуржцы полюбили проводить время интерактивно, шумно, с максимальным вовлечением в процесс празднования и концепцией «все включено». Кроме того, большое внимание теперь уделяется безопасности. Среди новых требований – соответствующее всем нормам, непроходное место и гарантированно здоровые организаторы.
Как EventyOn адаптировались к новым реалиям?
EventyOn – это молодая команда, поэтому мы сосредоточены не на одной узкой области, а всегда ищем новые идеи и быстро адаптируемся к инновациям. Благодаря широкому опыту в офлайне мы быстро и качественно трансформировались в онлайн-формат, а также придумали новые и востребованные офлайн-форматы, которые запустили после карантина. Наш проект из кулинарной студии CulinaryOn превратился в мультиформатное пространство EventyOn. Теперь мы занимаем весь шестой этаж Au Pont Rouge, чтобы встречать еще больше гостей и проводить не только кулинарные мастер-классы, а еще 7 различных форматов вечеринок.
Какие вечеринки сегодня самые популярные?
Мы считаем, что гости не только сами могут себе приготовить необычный ужин, но и получить от этого настоящее удовольствие. Вместе с шеф-поваром, бартендером и ведущим кулинарный мастер-класс превращается в настоящую гастрономическую вечеринку. Еще один модный формат – это арт-вечеринка, когда в одной руке – бокал, а в другой – кисточка. Это может быть сумасшедший флюид арт, рисование вином или обычными акриловыми красками. Самое главное: каждый участник заберет домой свой шедевр. И здесь, кстати, гости не останутся голодными. Пока все увлечены креативным процессом, шеф готовит обед.
Какие нестандартные форматы предлагает EventyOn?
Если гостям хочется интеллектуального драйва, то мы можем организовать квиз или баттл в командах, или сыграть в современную версию игры «Угадай мелодию». Для ценителей подойдет «винное казино» или «фабрика вина»: сомелье-крупье, тщательно зачехлив бутылки, разливает вино по бокалам и предлагает сделать ставки на сорт винограда, страну, крепость или даже на год урожая. На коктейльной вечеринке гости окажутся по ту сторону бара и приготовят собственный авторский напиток.
Кто остается за кадром вечеринок?
Event-менеджеры, бармены, шеф-повара и клининг-леди – команда, которая обеспечивает полноценное празднование и решает все вопросы в один миг. Грамотные организаторы понимают, какое настроение у участников, обязательно заботятся о велкам-напитках и угощениях, музыкальных предпочтениях и декоре. Непременно создают атмосферу веселья и много шутят. Основная задача мероприятия – дать отдохнуть имениннику вместе с друзьями, освободив его от решения каких-либо проблем.
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