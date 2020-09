Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 7 по 13 сентября

Опера «Буря», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи «Бури» Томаса Адеса в постановке Робера Лепажа. Дирижер — Томас Адес.

Паблик-ток о блокаде и памяти

18:30

Историк Лев Лурье, руководитель проета «День памяти» Анастасия Принцева, солист группы «СБПЧ» Кирилл Иванов, телеведущий, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич и другие расскажут о том, как блокадную тему обсуждают в их семьях и что они думают о памяти и переживании коллективной травмы. Доступ откроется после перечисления пожертвования от 100 рублей. Средства, в частности, пойдут на проведение общегородской акции «День памяти».

Фестиваль «Арлекин»

С 7 сентября в Петербурге стартует XVII фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Программу можно будет увидеть в онлайне. В ней, например, спектакль Дмитрия Крестьянкина «Одиссея 2К19», постановка Ивана Куркина «Про мат» и показы московского театра «Тень». Подробнее здесь.

Спектакль «Зимняя сказка», МДТ — Театр Европы

19:00

МДТ покажет в онлайне запись спектакля «Зимняя сказка» по Уильяму Шекспиру в постановке Деклана Доннеллана.

Читки фестиваля «Любимовка»

19:00

Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Елены Щетининой «Свинья в стене» в постановке Якова Ломкина и Олега Богаева «Я убил Царя» в постановке Артема Устинова.

Балет «Искусство не смотреть назад»

В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).

Выставка «The Beatles и не только», Эрарта

До 22 ноября

Фотодокуметация жизни «ливерпульской четверки» в 1964–66 годах фотографом Гарри Бенсоном: концерты во Франции, первая поездка в США и выступление на популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана», турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе «The Beatles: Вечер трудного дня».

Сериал «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»

Спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» и одновременно его сиквел: действие разворачивается через несколько дней после событий финала. Сюжет сосредоточится на Тарике (Майкл Рейни-младший), который борется с призраком отца (фигурально) с упорством Гамлета. При этом история подойдет и для неофитов проекта. В касте также Мэри Джей Блайдж, а одним из продюсеров стал 50 Cent.