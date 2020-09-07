«Собака.ru» составила программу, что смотреть и чему учиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: фестиваль «Present is Perfect» с участием Shortparis и Нины Кравиц, общегородская акция «День памяти», а также старт работы кинотеатров не только в Ленобласти, но и в Петербурге («Мулан» и «Довод»!).
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 7 по 13 сентября
Понедельник, 7 сентября
Опера «Буря», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи «Бури» Томаса Адеса в постановке Робера Лепажа. Дирижер — Томас Адес.
Паблик-ток о блокаде и памяти
18:30
Историк Лев Лурье, руководитель проета «День памяти» Анастасия Принцева, солист группы «СБПЧ» Кирилл Иванов, телеведущий, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич и другие расскажут о том, как блокадную тему обсуждают в их семьях и что они думают о памяти и переживании коллективной травмы. Доступ откроется после перечисления пожертвования от 100 рублей. Средства, в частности, пойдут на проведение общегородской акции «День памяти».
Фестиваль «Арлекин»
С 7 сентября в Петербурге стартует XVII фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Программу можно будет увидеть в онлайне. В ней, например, спектакль Дмитрия Крестьянкина «Одиссея 2К19», постановка Ивана Куркина «Про мат» и показы московского театра «Тень». Подробнее здесь.
Спектакль «Зимняя сказка», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ покажет в онлайне запись спектакля «Зимняя сказка» по Уильяму Шекспиру в постановке Деклана Доннеллана.
Читки фестиваля «Любимовка»
19:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Елены Щетининой «Свинья в стене» в постановке Якова Ломкина и Олега Богаева «Я убил Царя» в постановке Артема Устинова.
Балет «Искусство не смотреть назад»
В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).
Выставка «The Beatles и не только», Эрарта
До 22 ноября
Фотодокуметация жизни «ливерпульской четверки» в 1964–66 годах фотографом Гарри Бенсоном: концерты во Франции, первая поездка в США и выступление на популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана», турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе «The Beatles: Вечер трудного дня».
Сериал «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»
Спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» и одновременно его сиквел: действие разворачивается через несколько дней после событий финала. Сюжет сосредоточится на Тарике (Майкл Рейни-младший), который борется с призраком отца (фигурально) с упорством Гамлета. При этом история подойдет и для неофитов проекта. В касте также Мэри Джей Блайдж, а одним из продюсеров стал 50 Cent.
Вторник, 8 сентября
Акция «День памяти»
В разных районах города 8 сентября пройдет чтение списков погибших в блокаду Ленинграда. Организаторы просят заранее зарегистрироваться. Как объясняют цель акции в «Комитете 8 сентября», важно «назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы». Также на площади Искусств будет работать временная выставка, посвященная воспоминаниям жителей блокадного города. А в 19.00 там же состоится памятный концерт «Свеча памяти» — прозвучит Ленинградская симфония Шостаковича.
Опера «Манон», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть запись оперы «Манон» Жюля Массне в постановке Лорана Пелли. Дирижер — Фабио Луизи.
Опера «Семь смертей Марии Каллас», Баварская опера
Баварская опера показывает постановку Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас». Запись останется доступна по 7 октября.
Онлайн-лекция «Документальность в современном театре и современном искусстве»
13:00
В рамках фестиваля «Любимовка» мастер-класс по документальному методу в театре и совриске дадут Ильмира Болотян и Евгений Казачков.
Читки фестиваля «Любимовка»
15:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Айнура Карима «Паспорт» в постановке Дмитрия Мышкина, Лены Петуховой и Сергея Азеева «Расскажи мне про Гренландию», Алексея Житковского «Коби Брайант» в постановке Данила Чащина, Германа Грекова «Остановка» в постановке Тимура Шарафутдинова.
Балет «Fakarouni», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
На фестивале «Tel Aviv Dance» пройдет премьера спектакля Орли Портала «Fakarouni». Показ платный.
Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.
Сериал «Вдали»
На Netflix вышел драматический проект с Хилари Суэнк, которая играет астронавта Эмму Грин. Та вынуждена оставить мужа и дочь-подростка, чтобы вместе с международной командой отправиться в трехгодичную рискованную миссию.
Среда, 9 сентября
Опера «Ромео и Джульетта», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна запись опера Шарля Гуно в постановке Бартлетта Шера. Дирижер — Джанандреа Нозеда.
Читки фестиваля «Любимовка»
15:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Марты Райцес «Пион Селин Дион» в постановке Рината Ташимова, Элины Петровой «запись прерывается» в постановке Элины Куликовой, Екатерины Августеняк «Цикл индекса» в постановке Артема Терехина, Олжаса Жанайдарова «Распад» в постановке Елены Ненашевой.
Спектакль «Король Лир», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ продолжает онлайн-показы перед началом сезона. В среду смотрим «Короля Лир» в постановке Льва Додина. В заглавной роли Петр Семак, Гонерилью играет Елизавета Боярская.
Балет «Трилогия», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
В среду на фестивале «Tel Aviv Dance» покажут спектакль Шаден Абу Эласал «Трилогия». Просмотр платный.
Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории»
С 9 сентября по 8 ноября
Живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе когда-то ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета, а в Эрмитаж везет 40-метровое полотно с членами коммунистической партии КНР, холсты, написанные на карантине, и 26 работ, созданные специально для выставки
Фестиваль Ars Electronica
Главный фестиваль технологического искусства Ars Electronica в этом году пришел и в Петербург — наряду с еще 120 городами мира (с 9 по 13 сентября) . Концепция Ars Electronica в 2020-м – «сады Кеплера»: сад как метафора нового способа сетевого взаимодействия и обмена идеями в изменившемся мире. Кроме онлайн-части можно будет офлайн посмотреть на работы российских медиа-художников в арт-резиденции ИТМО, заранее записавшись. Кульминация программы — 3-часовой заплыв по рекам и каналам художников, кураторов и ученых на фестивальном судне «Пангардения». На борту будет коллекция из 240 петуний художницы Натальи Балабановой, выращенных в рамках ее художественного исследования в самоизоляции.
Спектакль «Эволюция», Рурская триеннале
Канал ARTE до 13 ноября показывает кинематографичный спектакль театрального и кинорежиссера Корнеля Мундруцо («Белый бог»), поставленный им для Рурской триеннале в 2019-м.
Сериал «Успеть за две недели»
Остроумная черная комедия со звездой «Игры престолов» и «Новых мутантов» Мэйси Улиьямс. Она играет выросшую в глуши Ким — после таинственной смерти отца в леса ее увезла отлично владеющая боевыми навыками мама. Но от прошлого, конечно, не так уж просто избавиться.
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«Мулан»
Четверг, 10 сентября
Фильм «Мулан»
Если «Довод» вы уже посмотрели, с 10 сентября в прокат выходит кассовый конкурент от Disney — феминистский фильм про героическую Мулан по мотивам одноименного мультфильма. Только обратите внимание, что в Петербурге кинотеатры откроются с 12 сентября.
Фильм «Куратор»
С 10 сентября в некоторых кинотеатрах показывают «Куратор» Петра Левченко. Дебют был представлен в основном конкурсе «Кинотавр». В главной роли — Юрий Цурило («Дурак», «Хрусталев, машину!»).
Фильм «Сделано в Италии»
Еще одна прокатная новинка для офлайн-просмотра — драмеди с Лиама Нисоном про лондонского художником, который приезжает в Тоскану вместе с сыном, чтобы отремонтировать старый дом и свои отношения.
Опера «Осуждение Фауста», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Осуждение Фауста» Берлиоза в постановке Робера Лепажа. Дирижер — Джеймс Ливайн.
Фестиваль «Полигон фест»
10 и 11 сентября на крыше Roof Place пройдет двухдневный фестиваль тяжелой музыки «Полигон фест». В лайнапе — Jane Air, «ПТВП», Stigmata и многие другие.
Читки фестиваля «Любимовка»
12:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Ксении Лавреновой «Два дня страха» в постановке Александра Вилейкиса, Полины Коротыч «Я дома» в постановке Оксаны Мороз, Артема Обущака «Тверь необыкновенная» в постановке Полины Хановой, Васи Шарапова «Жизнь» в постановке Олега Аронсона, Глеба Колондо «Витя в стране картонных человечков» в постановке Виктора Вахштайна, Светланы Егоровой «Общее место» в постановке Александра Писарева и Марианны Петровой, Ольги Казаковой «Фо хер» в постановке Нигины Шароповой, Романа Осминкина и Анастасии Вепревой «Коммуналка на Петроградской» в постановке Любови Лёги.
Балет «Я видела бабочку», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
В четверг на фестивале «Tel Aviv Dance» покажут спектакль Рины Шенфельд «Я видела бабочку». Просмотр платный.
Опера «Сказки Гоффмана», Teatro Real
На YouTube выложена опера «Сказки Гоффмана» Оффенбаха в постановке Кристофа Марталера для мадридского Teatro Real. Дирижер — Сильвейн Камбрелинг.
Пятница, 11 сентября
Фестиваль Present is Perfect
В «K-30» с 11 по 13 сентября пройдет оммаж фестивалю Present Perfect. В программе — вечеринка-открытие с участием Нины Кравиц, основной ивент с перфомансом от Shortparis и выступлением Kedr Livanskiy и «ГШ», а также афтепати в воскресенье (его лайн-ап анонсируют за день).
Фильм «Ассистентка»
В офлайн-прокат вышел дебютный офисный триллер Китти Грин с Джулией Гарнер («Озарк») про ассистентку демонического босса — абьюзера и тирана.
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы «Золушка» Жюля Массне в постановке Лорана Пелли. Дирижер — Бертрана де Бийи.
Читки фестиваля «Любимовка»
15:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Дарьи Морозовой «Тихий Дом» в постановке Андрея Маника, Викентия Брызь «Страна Вась» в постановке Льва Харламова, Наталии Лизоркиной «Петя из Ватуков» в постановке Бениамина Коца, Юлии Тупикиной «Ноябрь-86» в постановке Никиты Бетехтина.
Опера «Игрок», Литовский национальный театр оперы и балета
20:00
Портал OperaVision показывает оперу «Игрок» Сергея Прокофьева в постановке Василия Бархатова. Дирижер — Модестас Питренас.
Балет «Еще кое-что», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
В рамках фестиваля пройдет показ спектакля Ади Бутруса «Еще кое-что». Просмотри платный.
Опера «Орфей и Эвридика», Опера Комише
На портале OperaVision до 4 декабря показывают оперу Глюка «Орфей и Эвридика» в постановке Орельена Бори, дирижер — Рафаэль Пишон.
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Борис Гребенщиков
Суббота, 12 сентября
Фестиваль «Части Света»-2020
Четвертый фестиваль всемирной музыки (его идеолог и отборщик БГ!) пройдет в субботу в Юсуповском саду. В лайн-апе — Markcsheider Kunst, армянское джазовое трио «Цвет граната» (Владимир Волков, Владимир Шуляковский и Виталий Погосян), Ольга Глазова, OYME. По традиции выступит и сам Борис Гребенщиков с «Аквариумом».
Сериал «Пацаны»
Продолжение истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих. Проект продлили на второй сезон, даже не дожидаясь результатов первого — и это оказалось верной тактикой.
Опера «Искатели жемчуга», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи оперы «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе в постановке Пенни Вулкока. Дирижер — Джанандреа Нозеда.
Читки фестиваля «Любимовка»
13:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Исмаила Имана «Big in Japan» в постановке Артема Дубры, Катерины Пеньковой «Название не помню» в постановке Елизаветы Бондарь, Юлии Савиковской «Утечка» в постановке Александра Вартанова, Марии Малухиной «Мертвая голова» в постановке Александра Созонова, Сергея Давыдова «Республика» в постановке Талгата Баталова.
Спектакль «Части женщины», Рурская триеннале
21:00
С 21:00 откроется доступ к спектаклю кинорежиссеа Корнеля Мундруцо «Части женщины». Его можно будет посмотреть еще сутки.
Балет «Рисунок №16», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
В рамках фестиваля «Tel Aviv Dance» покажут спектакль Роя Асафа «Рисунок №16». Сеанс платный.
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«Воспитанные волками»
Воскресенье, 13 сентября
Опера «Троянцы», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи «Троянцев» Берлиоза в постановке Франческа Замбелло. Дирижер — Фабио Луизи.
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
Балет Большая рука, маленькая рука», фестиваль «Tel Aviv Dance»
20:00
В рамках фестиваля «Tel Aviv Dance» покажут спектакль Шломита Фудминского «Большая рука, маленькая рука». Просмотр платный.
Спектакль «Маузер», Александринский театр
19:00
Александринский театра покажет в офлайне спектакль Теодора Терзопулоса «Маузера». Весной премьеру этой постановки (впервые в России!) провели онлайн без зрителей. Теперь ее можно увидеть так, как она задумывалась.
Читка пьесы «Птица», Александринский театр
19:30
Александринский театр в рамках проекта «Другая сцена» покажет онлайн-читку пьесы Маши Все-Таки «Птица» в постановке Олега Христолюбского, в ролях — Полина Теплякова и Александр Мицкевич.
Сериал «Воспитанные волками»
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый сериал в США, в котором он выступил именно режиссером. По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого). Шоураннер проекта — Аарон Гузиковский (сценарист «Мотылька» и «Пленницы»).
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