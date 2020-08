Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 31 августа по 6 сентября

Опера «Электра», Метрополитен-опера

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Электре» Штрауса в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.

Балет «Искусство не смотреть назад»

В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).

Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе

Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.

Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера

На сайте Баварской оперы появилась запись детского концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до 15 сентября.

Сериал «Все существа большие и малые»

В попытке создать нестыдный контент для семейного просмотра шоураннеры британского 5 канала вспомнили о 50-летии мемуаров сельского ветеринара Джеймса Хэрриота. Новому проекту задана высокая планка, но, судя по всему, команде во главе с голубоглазым дебютантом Николасом Ральфом (он играет главного героя) это по плечу.