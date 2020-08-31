«Собака.ru» составила программу, кому подпевать и что смотреть в первую неделю осени (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: фестивали «День Д», Gamma и «Стереолето», старт сезона в театрах города и «Довод» Нолана в прокате (правда, только в Ленобласти).
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 31 августа по 6 сентября
Понедельник, 31 августа
Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна запись оперы Верди «Фальстаф» в постановке Роберта Карсена. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Амброджо Маэстри, Лизетт Оропеса, Анжела Мид, Стефани Блайт и Франко Вассалло.
Лекция «Как выжить в ледниковый период»
19:30
Антрополог Станислав Дробышевский прочтет бесплатную онлайн-лекцию для «Архэ» о том, как наши предки выжили в ледниковый период. По желанию проект можно поддержать взносом.
Спектакль «Маркиза де Сад», Королевский драмтеатр Стокгольма
На сайт Королевского драматического театра Стокгольма загрузили спектакль Ингмара Бергмана «Маркиза де Сад» по пьесе Юкио Мисимы, поставленный в 1989 году (правда, чтобы его увидеть, понадобится VPN).
Сериал «Ольга»
С 31 августа на ТВ стартует драмеди о замотанной жизнью сильной женщине Ольге — смотреть его стоит, конечно, только ради исполнительницы заглавной роли Яны Трояновой. Она примиряет даже с тем, что у истории, судя по всему, будет еще и пятый сезон (в понедельник выходит четвертый).
Сериал «Игра на выживание»
В понедельник начинается триллер про выживание в тайге, в которое внезапно превращается экстремальное реалити-шоу. В главных ролях — Игорь Верник, Алексей Чадов и Александра Бортич.
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Сериал «Все существа большие и малые»
Вторник, 1 сентября
Опера «Электра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Электре» Штрауса в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.
Балет «Искусство не смотреть назад»
В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера
На сайте Баварской оперы появилась запись детского концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до 15 сентября.
Сериал «Все существа большие и малые»
В попытке создать нестыдный контент для семейного просмотра шоураннеры британского 5 канала вспомнили о 50-летии мемуаров сельского ветеринара Джеймса Хэрриота. Новому проекту задана высокая планка, но, судя по всему, команде во главе с голубоглазым дебютантом Николасом Ральфом (он играет главного героя) это по плечу.
Среда, 2 сентября
Выставка «The Beatles и не только», Эрарта
До 22 ноября
Фотодокуметация жизни «ливерпульской четверки» в 1964–66 годах фотографом Гарри Бенсоном: концерты во Франции, первая поездка в США и выступление на популярной американской телепередаче «Шоу Эда Салливана», турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе «The Beatles: Вечер трудного дня».
Опера «Питер Граймс», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы Бенджамина Бриттена «Питер Граймс» в постановке Джона Дойла, дирижер — Дональд Ранниклс. Главные партии у Энтони Дин Гриффи, Патришам Расетт и Энтони Майклс-Мура.
Спектакль «Маузер», Александринский театр
19:00
Александринский театра покажет в офлайне спектакль Теодора Терзопулоса «Маузера». Весной премьеру этой постановки (впервые в России!) провели онлайн без зрителей. Теперь ее можно увидеть так, как она задумывалась.
Спектакль «Троил и Крессида», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтангова до 6 сентября показывает в онлайне спектакль «Троил и Крессида» по пьесе Шекспира в постановке Римаса Туминаса.
Спектакль «Синяя борода», Александринский театр
21:00
Интерактивный онлайн-квест в Instagram — зрители в режиме реального времени смогут управлять действиями седьмой жены Синей бороды. Режиссеры — Михаил Смирнов и Ярослав Морозов. В ролях — Алиса Шидловская, Мария Лопатина, Александр Лушин.
Спектакль «Пристань», Театр им. Вахтангова
Театр имени Вахтангова до 3 сентября показывает в онлайне спектакль «Пристань» в постановке Римаса Туминаса по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Миллера, Пушкина и де Филиппо.
Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.
Спектакль «Эволюция», Рурская триеннале
Канал ARTE до 13 ноября показывает кинематографичный спектакль театрального и кинорежиссера Корнеля Мундруцо («Белый бог»), поставленный им для Рурской триеннале в 2019-м.
Четверг, 3 сентября
Фильм «Довод»
Хотя новую работу Кристофера Нолана можно поймать лишь в кинотеатрах Ленобласти, все же «Довод» выходит в прокат 3 сентября. Как обычно, это сложное логическое построение в нескольких временных пластах (готовьтесь, что одного просмотра вам не хватит).
Опера «Никсон в Китае», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет доступ к «Никсону в Китае» в постановке Питера Селларса, дирижер — Джон Адамс. В ролях — Джеймс Маддалена, Роберт Брубэйкер, Кэтлин Ким, Дженис Келли и Расселл Браун.
Спектакль «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр
19:00
Рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в спектакле-фантасмагории, выигравшем «Золотую маску». Снова в офлайне!
Спектакль «Театр у аппарата», Александринский театр
19:00
Интерактивный проект соединяет онлайн-показ с телефонным разговором: перед началом спектакля появится номер телефона, по которому несколько случайно выбранных зрителей смогут пообщаться с артистами. После всех ждут четыре моноспектакля корифеев: Николая Мартона, Сергея Паршина, Сергея Кузнецова и Владимира Лисецкого.
Опера «Сказки Гоффмана», Teatro Real
На YouTube выложена опера «Сказки Гоффмана» Оффенбаха в постановке Кристофа Марталера для мадридского Teatro Real. Дирижер — Сильвейн Камбрелинг.
Сериал «Успеть за две недели»
Остроумная черная комедия со звездой «Игры престолов» и «Новых мутантов» Мэйси Улиьямс. Она играет выросшую в глуши Ким — после таинственной смерти отца в леса ее увезла отлично владеющая боевыми навыками мама.
Пятница, 4 сентября
Опера «Лулу», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть запись оперы Альбана Берга «Лулу» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Лотар Кенигс. Партии исполняют Марлис Петерсен, Сюзан Грэм, Даниэль Бренна, Пол Гроувз, Йохан Ройтер и Франц Грюндхебер.
Выставка Анны Афониной «Я здесь уже был», Myth gallery
До 25 ноября
Myth gallery — единственная петербургская галерея, которая берет на себя риски и показывает почти сплошь молодых художников. Выпускница графического отделения Академии художеств Аня Афонина иронизирует над опытом семейных травматичных отношений: в основу сюжетов работ ставит случайные фото из личного архива, что дает эффект неустойчивости воспоминания.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
По сюжету пьесы Андрея Иванова мать (Юлия Ауг) создает фальшивый аккаунт в соцсетях, чтобы общаться с 15-летним сыном после смерти его отца. Офлайн-премьера должна была быть весной, но перенеслась из-за пандемии на осень.
Фестиваль «Бенуа де ла Данс»
19:00
Фестиваль мирового балета «Бенуа де ла Данс» в течение 48 часов транслирует фрагменты записей своих гала-концертов в Большом театре. Например, дуэт из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Анжелена Прельжокажа (исполняют Виржини Кассен и Реди Штылла).
Опера «Орфей и Эвридика», Опера Комише
20:00
На портале OperaVision до 4 декабря показывают оперу Глюка «Орфей и Эвридика» в постановке Орельена Бори, дирижер — Рафаэль Пишон.
Сериал «Воспитанные волками»
Фантастическая драма Ридли Скотта для HBO Max — это первый сериал в США, в котором он выступил именно режиссером. По сюжету андроиды Мама и Папа после уничтожения Земли на другой планете пытаются воспитать ребенка (человеческого).
Сериал «Вдали»
Драматический проект Netflix с Хилари Суэнк, которая играет астронавта Эмму Грин. Та вынуждена оставить мужа и дочь-подростка, чтобы вместе с международной командой отправиться в трехгодичную рискованную миссию.
Суббота, 5 сентября
Опера «Порги и Бесс», Метрополитен-опера
2:30
На 47 часов доступна запись джазовой оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» в постановке Джеймса Робинсона, дирижер — Дэвид Робертсон. В главных ролях — Эрик Оуэнс и Энджел Блю, а также — Денис Грейвз, Голда Шульц и Латония Мур.
Фестиваль «День Д»
В эти выходные (5 — 6 сентября) в Петербурге пройдет ежегодный Фестиваль Довлатова и его времени «День Д». На этот раз он посвящен «бронзовому веку» русской культуры (так называла поколение Бродского Анна Ахматова). Подробности здесь.
Фестиваль «Стереолето»-2020
Опенэйр из-за пандемии перенесли с лета на начало осени (на 5 — 6 сентября), оставив прежнюю локацию: «Севкабель порт». В лайн-апе Земфира, Хаски, Noize МС, «СБПЧ» и многие другие.
Gamma Festival-2020
Юбилейный — пятый — фестиваль электронной музыки и видеоарта соберет 5 и 6 сентября на заводе им. Степана Разина более 20 диджеев и музыкантов: от Лены Поповой и [Механический Пёс] до Дельфина.
Читки фестиваля «Любимовка»
13:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Артема Ефименко «Не могу говорить, я в маршрутке» в постановке Марфы Горвиц, Каси Чекатовской «Деликатно» в постановке Микиты Ильинчика, Лидии Головановой «Дыры» в постановке Павла Зорина, Светланы Петрийчук «Туареги» в постановке Юрия Шехватова, Алексея Слаповского «Теория и практика хорового свиста» в постановке Екатерины Соловьевой.
Спектакль «Пьяные», Большой драматический театр им. Товстоногова
19:00
Большой драматический театр открывает офлайн-сезон культовым спектаклем Андрея Могучего по тексту Ивана Вырыпаева.
Спектакль «Эрендира», Вторая сцена БДТ (Каменоостровский театр)
19:00
В Каменоостровском театр сезон стартует постановкой с песнями The Tiger Lilies и стихами Лорки. В главных ролях — Нина Усатова и Полина Маликова.
Спектакль «Маяковский. Баня», Александринский театр
19:00
В субботу в офлайне Александринский театр покажет недавнюю премьеру — спектакль Николая Рощина по мотивам биографии Маяковского и его не самого популярного произведения («Бани»).
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
По сюжету пьесы Андрея Иванова мать (Юлия Ауг) создает фальшивый аккаунт в соцсетях, чтобы общаться с 15-летним сыном после смерти его отца. Офлайн-премьера должна была быть весной, но перенеслась из-за пандемии на осень.
Опера «Семь смертей Марии Каллас», Баварская опера
19:30
Баварская опера покажет премьеру постановки Марины Абрамович «Семь смертей Марии Каллас». Запись останется доступна с 7 сентября по 7 октября.
Благотворительная читка пьесы «Казус Клюева»
19:30
В Центре Вознесенского пройдет благотворительная читка пьесы Игоря Иртенева «Казус Клюева». Исполнят Андрей Бильжо, Виктор Шендерович, Виктория Ивлева, Александр Плющев, Алла Боссарт и Игорь Иртенев.
Сериал «Молодой Валландер»
Звездный проект для шведа Адама Пэлссона (возможно, вы запомнили его в «Мосте») — он играет заглавную роль Курта Валландера. Тот, наивный выпускник полицейской академии, берется за расследование первого дела в своей карьере.
Воскресенье, 6 сентября
Читки фестиваля «Любимовка»
13:00
Театральный фестиваль «Любимовка» проведет читки сразу нескольких пьес: Даниила Гурского «deinosдина» в постановке Жени Беркович, Ингриды Рагяльскене, Андрюса Дарялы «Аллели» в постановке Андрюса Дарялы, Екатерины Тимофеевой «7 категорий любви у древних греков» в постановке Ольги Пыжовой, Оли Потаповой «Спички детям» в постановке Родиона Барышева, Родиона Белецкого «Красное море» в постановке Александра Кудряшова.
Спектакль «Слава», Большой драматический театр им. Товстоногова
18:00
Полузабытую пьесы Гусева в БДТ поставил Констатин Богомолов, сделав из нее сталинский мюзикл. В воскресенье ее покажут в офлайне.
Спектакль «Русская классика», «Приют комедианта»
19:00
После семилетнего перерыва Дмитрий Волкострелов возвращается на сцену «Приюта комедианта» – с «Русской классикой» (теперь и офлайн!). Режиссера интересует не вопрос интерпретации, а феномен классики как явления.
Спектакль «Эмигранты», Королевский драмтеатр Стокгольма
Королевский драматический театр Стокгольма транслирует спектакль «Эмигранты» в режиссуре и хореографии Матса Эка.
Балет «Танец снов», балет Сан-Франциско
Балет Сан-Франциско показывает видеозапись перфоманса «Танец снов» на музыку Херрманна в постановке Бенджамина Мильпье. Над проектом работали хореографы Джастин Пек, Дуайт Роден, Джени Тейлор и Кристофер Уилдон.
Сериал «Пацаны»
Продолжение (второй сезон) истории про спецотряд «Пацанов» во главе с Карлом Урбаном («Звездный путь», «Властелин колец)», спасающий мир от зарвавшихся супергероев — те то и дело случайно убивают обычных прохожих.
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