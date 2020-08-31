Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 31 августа по 6 сентября

Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа доступна запись оперы Верди «Фальстаф» в постановке Роберта Карсена. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Амброджо Маэстри, Лизетт Оропеса, Анжела Мид, Стефани Блайт и Франко Вассалло.

Лекция «Как выжить в ледниковый период»

19:30

Антрополог Станислав Дробышевский прочтет бесплатную онлайн-лекцию для «Архэ» о том, как наши предки выжили в ледниковый период. По желанию проект можно поддержать взносом.

Спектакль «Маркиза де Сад», Королевский драмтеатр Стокгольма

На сайт Королевского драматического театра Стокгольма загрузили спектакль Ингмара Бергмана «Маркиза де Сад» по пьесе Юкио Мисимы, поставленный в 1989 году (правда, чтобы его увидеть, понадобится VPN).

Сериал «Ольга»

С 31 августа на ТВ стартует драмеди о замотанной жизнью сильной женщине Ольге — смотреть его стоит, конечно, только ради исполнительницы заглавной роли Яны Трояновой. Она примиряет даже с тем, что у истории, судя по всему, будет еще и пятый сезон (в понедельник выходит четвертый).

Сериал «Игра на выживание»

В понедельник начинается триллер про выживание в тайге, в которое внезапно превращается экстремальное реалити-шоу. В главных ролях — Игорь Верник, Алексей Чадов и Александра Бортич.