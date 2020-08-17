«Собака.ru» составила программу, что посмотреть и чему научиться на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: вечеринка «Ночь любви» в «Севкабель Порту», продолжение Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии и старт сериалов «Страна Лавкрафта» и «Хороший человек».
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 17 по 23 августа
Понедельник, 17 августа
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит онлайн (с 14 по 28 августа) — на платформе Nonfiction.film. Но несколько фильмов все же показывают и в офлайне — на большем экране главной сцены острова.
Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера 23 часа показывает «Луизу Миллер» Верди в постановке Натаниэля Меррилла. Дирижер — Джеймс Ливайн. В главных ролях — Рената Скотто и Пласидо Доминго.
Спектакль «Дракон», МХТ им.Чехова
18:00
В честь юбилея Олега Павловича Табакова МХТ имени Чехова покажет видеозапись спектакля Константина Богомолова по пьесе Евгения Шварца.
Онлайн-концерт группы «Нервы»
20:00
Авторы надрывной лирики про дружественный кофе и зависимость от музыки выступят с онлайн-концертом. Музыканты обещают сыграть все, что в придет в голову, без четкого плейлиста.
Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.
Сериал «Страна Лавкрафта»
Одна из главных ставок HBO этим летом — хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа о темнокожем ветеране Корейской войны Аттикусе Фримане. Среди сценаристов проекта — автор «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, а его продюсером стал Джей Джей Абрамс.
Вторник, 18 августа
Выставка «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
С 18 августа в музее выстроят коммуналку (ту самую «нехорошую квартиру»), в которой можно будет узнать больше о творчестве Ахматовой и Булгакова, а также увидеть их личные вещи и рукописи.
Спектакль «Эволюция», Рурская триеннале
Канал ARTE до 13 ноября показывает кинематографичный спектакль театрального и кинорежиссера Корнеля Мундруцо («Белый бог»), поставленный им для Рурской триеннале в 2019-м.
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа онлайн-доступ к «Тоске» в постановке Люка Бонди. Дирижер — Рикардо Фрицца.
Спектакль «Пьеса без названия», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ покажет онлайн постановку Льва Додина по Чехову. В ролях — Олег Дмитриев, Татьяна Шестакова, Сергей Курышев и другие.
Перфоманс «Оркестр микробиом», Александринский театр
19:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринка покажет онлайн-перформанс, над которым работали режиссер Алексей Едошин, драматург Алина Шклярская, дирижер Андрей Бундин, видеохудожник Андрей Рылов и актер Николай Белин.
Сериал «Я могу уничтожить тебя»
Проект отрабатывает чуть ли не все чувствительные темы последнего времени: от феминизма до соцсетей. И стремительно несется к концу: на этой неделе в России выйдет предпоследний эпизод.
Среда, 19 августа
Выставка «Немосква не за горами», «Манеж»
Выставка, в которой 7 кураторов из разных городов России показывают срез современного искусства в стране. Увидеть его надо: от портретов женщин-заключенных в сибирской тюрьме до безумного заброшенного парка развлечений.
Спектакль «Маркиза де Сад», Королевский драмтеатр Стокгольма
На сайт Королевского драматического театра Стокгольма загрузили спектакль Ингмара Бергмана «Маркиза де Сад» по пьесе Юкио Мисимы, поставленный в 1989 году (правда, чтобы его увидеть, понадобится VPN).
Опера «Франческа да Римини», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Рикардо Дзандонаи «Франческа да Римини» в постановке Пьеро Фаджони. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Рената Скотто, Пласидо Доминго и Корнелл Макнил.
Спектакль «За двумя зайцами», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтангова до 23 августа показывает в онлайне спектакль «За двумя зайцами» в постановке Александра Горбаня.
Спектакль «Где мы?∞!…», Театр Сатиры
19:00
Театр Сатиры покажет в онлайне спектакль «Где мы?∞!…» в постановке Родиона Овчинникова по его собственному тексту. В главных ролях — Александр Ширвиндт, Александр Олешко, Федор Добронравов и Юрий Нифонтов.
Балет «Танец снов», балет Сан-Франциско
Балет Сан-Франциско показывает видеозапись перфоманса «Танец снов» на музыку Херрманна в постановке Бенджамина Мильпье. Над проектом работали хореографы Джастин Пек, Дуайт Роден, Джени Тейлор и Кристофер Уилдон.
Сериал «Ближе к Земле с Заком Эфроном»
Документальное шоу с актером Заком Эфроном о том, как он путешествует по миру со специалистом по здоровью и устойчивому развитию Дарином Ольеном. Из коронавирусной эпохи передача смотрится немного винтажно, но дает надежду, что все еще будет.
Четверг, 20 августа
Опера «Евгений Онегин», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет онлайн-доступ к опере «Евгений Онегин» в постановке Деборы Уорнер. Дирижер — Робин Тиччати. В роли Татьяны Лариной — Анна Нетребко.
Спектакль «Чайка», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ покажет спектакль «Чайка» в постановке Льва Додина. Нину Заречную здесь играет Ксения Раппопорт.
Концерт Animal ДжаZ
20:00
В четверг петербургская группа Animal ДжаZ, отмечающая в этом году 20-летие, сыграет акустический концерт в полном составе на крыше Hi-Hat.
Фестиваль «Точка доступа»
До 30 сентября фестиваль «Точка доступа» открыл доступ к трем проектам: «Спектакль в коробочке», «Bat’s Watсh» и «Not to Scale».
Балет «Искусство не смотреть назад»
В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).
Спектакль «Медея», Рижский русский театр
Рижский русский театр имени Михаила Чехова покажет в онлайне видеозапись спектакля Владислава Наставшева «Медея».
Сериал «Хороший человек»
В четверг — премьера детективного сериал Константина Богомолова, основанного на реальной истории «ангарского маньяка». В роли серийного убийцы — Никита Ефремов, следователя из столицы — Юлия Снигирь, камео (уже по традиции) есть и у Ксении Собчак.
Пятница, 21 августа
Опера «Бал-маскарад», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа открыли доступ к опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в постановке Пьеро Фаджони. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Априле Милло и Лучано Паваротти.
Открытие пространства Kino Corner
С 16 августа на «Ленфильме» заработало пространство Kino Corner с бесплатными концертами, лекциями о кино, кинопоказами, муралами, баром и едой.
Street Art Weekend, Музей стрит-арта
Музей стрит-арт с пятницы по воскресенье (с 21 по 23 августа) устроит уикенд с диджей-сетами и, конечно, уличным искусством. Вход свободный.
Перфоманс «Оркестр микробиом», Александринский театр
15:00
В рамках проекта «Другая сцена» Александринка покажет онлайн-перформанс, над которым работали режиссер Алексей Едошин, драматург Алина Шклярская, дирижер Андрей Бундин, видеохудожник Андрей Рылов и актер Николай Белин.
Социальный форум-театр «Через час», Александринский театр
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр проведет документальный социальный форум-театр «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
Спектакль «По ту сторону занавеса», Александринский театр
19:00
Александринский театр покажет видеозапись спектакля «По ту сторону занавеса» экспрессивного Андрия Жолдака по пьесе Антона Чехова «Три сестры».
Балет «Близко»
20:00
Портал OperaVision до 20 ноября открыл доступ к спектаклю «Близко», в который вошли балеты «Пять балерин» Мелиссы Хаф и «Отдаленная близость» Лукаса Лимы.
Спектакль «Фрагменты», Буфф дю Нор
На официальном канале театра Буфф дю Нор доступна запись спектакль «Фрагменты» по текстам Сэмюэла Беккета в режиссуре Питера Брука, а также видео «Беккет Брука».
Сериал «В густом лесу»
Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински (завораживающий Гжегож Даменцки), у которого в 1994 году из летнего лагеря пропала младшая сестра.
Суббота, 22 августа
Опера «Симон Бокканегра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет доступ на 23 часа к опере Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» в постановке Джанкарло дель Монако. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Адриана Печонка, Марчелло Джордани, Пласидо Доминго и Джеймс Моррис.
Онлайн-фестиваль «АкадемПалуба II: беседы об истории паруса и о современном яхтинге»
Ассоциация выпускников СПбГУ проведет просветительский онлайн-фестиваль. В программе — лекции про историю мореплавания, яхтенный спорт в период самоизоляции, открытия и морские маршруты. Подробнее здесь.
Онлайн-читка «День благодарения», Александринский театр
15:00
Александринский театр проведет онлайн-читку пьесы Даши Че «День благодарения» в постановке Ярослава Морозова. В ролях — Елизавета Кобзарь и Софья Шустрова.
Водная экскурсия со Львом Лурье «Петербург с начала»
15:00
В субботу катаемся по рекам и каналам в сопровождении культуролога и историка Льва Яковлевича Лурье. Он расскажет о великокняжеских дворцах на знаменитых петербургских набережных и многом другом.
«Волшебная флейта», «Опера — всем»
17:00
Финал оперного опенэйра со свободным входом пройдет в «Царском селе». Исполнять будут «Волшебную флейту» Моцарта. Дирижер — Фабио Мастранджело. Главные партии у Романа Арндта и Ольги Черемных, Ларисы Юдиной и Леонтия Сальенского.
Спектакль «Странный народ эти взрослые», Ленком
18:00
Ленком на портале online.театр покажет спектакль «Странный народ эти взрослые» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в постановке Сергея Дьячковского.
Спектакль «Чевенгур», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ покажет в онлайне спектакль «Чевенгур» по мотивам романа Андрея Платонова в режиссуре Льва Додина. В ролях — Петр Семак, Сергей Курышев, Олег Дмитриев, Игорь Черневич и другие.
Спектакль «По ту сторону занавеса», Александринский театр
19:00
Александринский театр покажет видеозапись спектакля «По ту сторону занавеса» экспрессивного Андрия Жолдака по пьесе Антона Чехова «Три сестры».
Вечеринка «Ночь любви-2020»
23:00
Чуть ли не все постоянные и периодические резиденты «Севкабель Порта» устроят свои танцполы на грандиозной общей вечеринке (а значит будет музыка на любой вкус). Это и идеологи PPF Roots United Crew, «Дикое диско», AVG, создатели фестиваля Odyssey, Big Gig, а также бар «Мачты».
Фестиваль Craft Event
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет фестиваль крафтовой культуры с музыкой, фуд-пэрингами и, конечно, авторским пивом.
Сериал «Люцифер»
Проект основан на серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Закрытый после 3 сезона сериал несколько лет назад купил Netflix и довольно успешно продолжил историю про приключения демонического Люцифера и детектива Хлои Декер в современном Лос-Анджелесе.
Воскресенье, 23 августа
Спектакль «Ревизор», театр им. Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтангова до 27 августа показывает в онлайне спектакль «Ревизор» в постановке Римаса Туминаса. В главных ролях — Сергей Маковецкий и Людмила Максакова.
Онлайн-читка «Крабовое мясо», Александринский театр
19:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет онлайн-читку пьесы Полины Коротыч «Крабовое мясо» в постановке Михаила Смирнова.
Спектакль «Эмигранты», Королевский драмтеатр Стокгольма
Королевский драматический театр Стокгольма транслирует спектакль «Эмигранты» в режиссуре и хореографии Матс Эка.
Балет «Сад», NDT
На официальном канале Нидерландского театра танца можно увидеть балет «Сад» на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Мехди Валерски.
Спектакль «Маленкие трагедии», БДТ им. Товстоногова
БДТ им. Товстоногова показывает Minecraft-спектакль Эдгара Закаряна «Маленькие трагедии» по Пушкину.
Сериал «Я исчезну во тьме»
Трогательный документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы.
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