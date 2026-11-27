Электротеатр Станиславский возглавит Денис Хуснияров, сообщает канал Ксении Собчак «Кровавая барыня». Выпускник СПбГАТИ (нынешнего РГИСИ), бывший главный режиссер Театра на Васильевском вступит в должность руководителя после того, как в августе 2025 года скончался основатель Электротеатра Борис Юхананов.

Хуснияров — номинант «Золотой маски» и лауреат «Золотого софита», автор более 60 спектаклей. Он ставил в БДТ им. Товстоногова и Театре имени Ленсовета, в московском Театре на Таганке. С 2015 по 2021 год Денис занимал должность главного режиссера театра «Мастеровые» в Набережных Челнах, а в 2023-м возглавил театр «СамАрт» в Самаре.

Электротеатр Станиславский открылся в 2015 году после реконструкции Московского драматического театра имени Станиславского. Худруком стал режиссер, педагог и теоретик театра Борис Юхананов. Первой работой труппы Электротеатра стала «Синяя птица» по пьесе Метерлинка.

На Основной сцене площадки работали режиссеры Филипп Григорьян, Константин Богомолов, Марфа Горвиц, Александр Зельдович, Юрий Муравицкий и Юрий Квятковский. Хуснияров прежде с Электротеатром не сотрудничал.

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