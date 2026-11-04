Умерла актриса Театра имени Вахтангова Екатерина Райкина

О смерти Екатерины Райкиной сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова, где она проработала почти 50 лет. Актриса скончалась после продолжительной болезни.

Екатерина Райкина родилась в 1938 году в Ленинграде в семье артистов Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе.

В 1959 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и поступила в труппу Театра имени Вахтангова. За свою карьеру актриса исполнила более 30 театральных ролей.

Среди ее известных работ спектакли «Дамы и гусары», «Мещанин во дворянстве», «Принцесса Турандот» и «Иркутская история». Райкина также снималась в кино, в том числе в фильмах «Благочестивая Марта» и «Софья Перовская».

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