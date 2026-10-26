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Театр

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«Лирические сцены» Чайковского и орган: что покажет Мариинский театр в дни осенних каникул

Публикуем расписание афиши, составленной «на любой вкус и возраст: как для совсем юных театралов и новичков в мире музыки, так и для подростков, и для родителей, и для искушенных зрителей».

"Идиот", 2024 год
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Автор фото: Михаил Вильчук

"Идиот", 2024 год

Историческая сцена

31 октября в 13:00 и 19:00 покажут «Каменный цветок» Прокофьева — спектакль, завораживающий блеском оживших драгоценных камней и сочными ярмарочными красками, прославляющий истинное мастерство, доброту сердца и настоящую любовь.

4 ноября в 13:00 и 19:00 представят «динамичный, зрелищный, полный морской романтики и захватывающих приключений» «Корсар» Адана.

Концертный зал

25 октября в 12:00 пройдет выступление органистки Марины Вяйзя. В программе — оригинальные органные сочинения и транскрипции популярных миниатюр, позволяющие услышать хорошо знакомую музыку в необычном тембровом облике.

Поклонников Достоевского ждет опера «Идиот» Мечислава Вайнберга. Спектакль 29 октября посвящен 35-летию мировой премьеры постановки и 205-летию со дня рождения писателя.

2 ноября дадут камерного «Скупого рыцаря» Рахманинова — пушкинскую «маленькую трагедию», воплощенную в сумрачной опере для пяти солистов.

Новая сцена Мариинского театра

31 октября в 13:00 и 19:00 представят оперу «Волшебная флейта» Моцарта.

2 ноября в 12:00 солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра представят «Кота Мурыча» — оперу классика детской музыки Сергея Баневича.

Мариинский-2

30 октября прозвучат «лирические сцены» Чайковского, опера «Евгений Онегин», где есть и знаменитое письмо Татьяны, и дуэль друзей, а еще сотни яблок — визитная карточка постановки Алексея Степанюка.

27, 28 октября и 1 ноября в Мариинском-2 будет дана «Анна Каренина» — пронзительная балетная драма на сюжет бессмертного романа Льва Толстого.

1 ноября в 12:00 прозвучит одноактный «Соловей» Стравинского — экзотическая музыкальная сказка о фантастической птице и китайском императоре, созданная на сюжет Ганса Христиана Андерсена.

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