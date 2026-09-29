«Чайка» Кончаловского с Юлией Высоцкой, индийский мюзикл по Достоевскому и спектакль пространства «Внутри» — в программе 36-го фестиваля «Балтийский дом»

Девять постановок покажут зрителям с 3 по 15 октября.
«Чайка» (реж. Андрей Кончаловский)
В октябре «Балтийский дом» в 36-й раз проведет международный театральный фестиваль. В программу этого года отобрали девять спектаклей от коллективов из России, Индии и Китая. Индийские и китайские спектакли покажут на языке оригинала с переводом.
Смотр откроет работа Шэньсийского народного художественного театра «Главная роль» по одноименному роману писателя Чэнь Яня. В сценической адаптации истории об актрисе, которая проходит путь от обычной пастушки до звезды традиционного китайского театра, режиссер Ху Цзунци соединяет принципы древнекитайской культуры и современной психологической драмы.
Спектаклем закрытия станет «Чайка» Андрея Кончаловского — премьера постановки состоялась в марте этого года на сцене Театра имени Моссовета. В новой версии чеховской истории роль Ирины Аркадиной исполняет актриса Юлия Высоцкая.
Индийскую театральную сцену представит коллектив «Аарамбх Мумбаи LLP» со спектаклем «Белые ночи» («Чандни Раатейн»). По мотивам одноименной повести Федора Достоевского режиссер Пурва Нареш поставил мюзикл, события которого показывают через призму влюбленного мечтателя.
В афише 11 и 12 октября — спектакль «Тупейный художник» по рассказу Николая Лескова. Историю о крепостном театре графа Каменского в постановке режиссера Камы Гинкаса везет в «Балтийский дом» московское пространство «Внутри». На сцене заняты артисты Ольга Остроумова, Дмитрий Агафонов, Александр Тараньжин, Илья Созыкин и Мария Нефедова.
Рязанский театр кукол покажет «Сон в летнюю ночь». В постановке Олега Жюгжды совместили актерскую игру с кукольным театром.
Среди других пунктов программы — спектакль «ВА-ВА» Березниковского театра по автобиографии слепоглухой писательницы и филантропа Элен Келлер, «Бегущий за ветром» Альметьевского драмтеатра по бестселлеру автора афганского происхождения Халеда Хоссейни. Эпическую музыкальную драму «Степь. Песнь камня» режиссера Тимура Казнова покажет Хакасский драматический театр имени Топанова. Новосибирский театр «Красный факел» привезет постановку «Дядя Ваня» Андрея Прикотенко.
Показы в рамках фестиваля «Балтийский дом» пройдут с 3 по 15 октября в Александровском парке, 4. Билеты в продаже на сайте театра-организатора.
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