«Чайка» Кончаловского с Юлией Высоцкой, индийский мюзикл по Достоевскому и спектакль пространства «Внутри» — в программе 36-го фестиваля «Балтийский дом»

В октябре «Балтийский дом» в 36-й раз проведет международный театральный фестиваль. В программу этого года отобрали девять спектаклей от коллективов из России, Индии и Китая. Индийские и китайские спектакли покажут на языке оригинала с переводом.

Смотр откроет работа Шэньсийского народного художественного театра «Главная роль» по одноименному роману писателя Чэнь Яня. В сценической адаптации истории об актрисе, которая проходит путь от обычной пастушки до звезды традиционного китайского театра, режиссер Ху Цзунци соединяет принципы древнекитайской культуры и современной психологической драмы.

Спектаклем закрытия станет «Чайка» Андрея Кончаловского — премьера постановки состоялась в марте этого года на сцене Театра имени Моссовета. В новой версии чеховской истории роль Ирины Аркадиной исполняет актриса Юлия Высоцкая.