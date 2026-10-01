«Графа Нулина» Пушкина, постановки по Булгакову и Моэму с сурдопереводом и тифлокомментарием покажут на фестивале «Театр без границ»

С 5 октября по 25 ноября в Петербурге в пятый раз пройдет фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) «Театр без границ». В программу вошли постановки Театра имени Ленсовета, Молодежного театра на Фонтанке, Театра «На Литейном», театра «Суббота», «Упсала-Цирка», Театра Комиссаржевской, театра-фестиваля «Балтийский дом», Театра комедии имени Акимова, Театра «Буфф», «Драм. Площадки», а также организатора фестиваля — Театра эстрады имени Аркадия Райкина.

Среди прочего с переводом на РЖЯ покажут постановку «Театр» по мотивам романа Сомерсета Моэма в Театре имени Комиссаржевской и «Летние комедии» по мотивам водевилей Антона Чехова «Медведь» и «Предложение» на сцене «Драм. Площадки». Для глухих и слабослышащих детей (и взрослых, знающих слона в удаве!) готовят сразу две кукольные версии «Маленького принца»: 18 октября сказку Экзюпери покажут в Большом театре кукол, а 24 октября — в Фонтанном доме.

С тифлокомментированием сыграют спектакли «Костюмер» по автобиографичной пьесе Рональда Харвуда в Театре им. Ленсовета и «Кабала святош» по Булгакову в Молодежном театре на Фонтанке. В программу для слепых и слабовидящих вошли постановки пушкинских текстов: Театр «На Литейном» объединил повесть «Станционный смотритель» и поэму «Граф Нулин» в спектакль «Пушкин. Дорожные истории», а театр «Суббота» играет свою версию «Маленьких трагедий».

Часть спектаклей покажут с сурдопереводом и тифлокомментарием одновременно. Среди них — «Время любить» Театра эстрады имени Райкина по ранней прозе и публицистике автора «Утиной охоты» и «Старшего сына» Александра Вампилова, а также экстравагантная комедия «Примадонны» в духе фильма «В джазе только девушки» в Театре «На Литейном».

«Театр без границ» пробудет в Петербурге и других городах России с 5 октября по 25 ноября. Подробная программа и билеты доступны на сайте фестиваля.

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