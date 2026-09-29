Читка Саввы Савельева и перформанс mader nort по Маяковскому: Кабаре «Шум» поделилось афишей на октябрь

Команда Кабаре «Шум» рассказала о событиях октября. Среди хайлайтов программы — читка проекта Саввы Савельева «Сентименталисты», поэтический слэм, а также премьера музыкального перформанса объединения mader nort по стихам Владимира Маяковского. Продолжат показывать и регулярные спектакли из репертуара: «стихотворный алкотрип» Даяны Загорской «Сказка о царе стакане» и серию философских стендапов «Диалоги» по мотивам трудов Платона.

8 октября состоится «Шумный слэм» — баттл поэтов, который оценивает зрительское жюри. Проведет шоу поэт Ваня Пинженин: он сотрудничал с Zoloto, «АлоэВера» и «Обе две».

Проект выпускников консерватории Ярослава Коваленко и Владислава Федорова mader nort 22 октября представит перформанс «Блэкаут. Маяковский». Используя технику «блэкаут», которая обрела популярность на волне рефлексии о книжной цензуре, авторы придадут стихам поэта новые смыслы, вычеркивая из существующих текстов слова. Поэзию дополнят музыкой участников mader nort.

23 октября пройдет тематический вечер «Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века». В программе — лекция искусствоведа Анны Дороховой, беседа с автором документального романа «Бражники и блудницы» Максимом Жегалиным, а еще русские романсы в исполнении Данилы Капацинского.

Режиссер и драматург Савва Савельев выйдет на сцену кабаре 24 октября . В рамках проекта «Сентименталисты» он читает ироничные мини-пьесы собственного сочинения, в основе которых — наблюдения за повседневной жизнью и разговоры, подслушанные в метро, магазинах и на улицах.

Мероприятия стартуют в 19:00 на Маяковского, 52. Подробное расписание и билеты доступны на ресурсах «Шума».

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