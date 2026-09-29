Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Читка Саввы Савельева и перформанс mader nort по Маяковскому: Кабаре «Шум» поделилось афишей на октябрь

Ждем встречу с автором «Бражников и блудниц» Максимом Жегалиным!

Кабаре «Шум»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Кабаре «Шум»

Кабаре «Шум»

Команда Кабаре «Шум» рассказала о событиях октября. Среди хайлайтов программы — читка проекта Саввы Савельева «Сентименталисты», поэтический слэм, а также премьера музыкального перформанса объединения mader nort по стихам Владимира Маяковского. Продолжат показывать и регулярные спектакли из репертуара: «стихотворный алкотрип» Даяны Загорской «Сказка о царе стакане» и серию философских стендапов «Диалоги» по мотивам трудов Платона.

8 октября состоится «Шумный слэм» — баттл поэтов, который оценивает зрительское жюри. Проведет шоу поэт Ваня Пинженин: он сотрудничал с Zoloto, «АлоэВера» и «Обе две».

Проект выпускников консерватории Ярослава Коваленко и Владислава Федорова mader nort 22 октября представит перформанс «Блэкаут. Маяковский». Используя технику «блэкаут», которая обрела популярность на волне рефлексии о книжной цензуре, авторы придадут стихам поэта новые смыслы, вычеркивая из существующих текстов слова. Поэзию дополнят музыкой участников mader nort.

23 октября пройдет тематический вечер «Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века». В программе — лекция искусствоведа Анны Дороховой, беседа с автором документального романа «Бражники и блудницы» Максимом Жегалиным, а еще русские романсы в исполнении Данилы Капацинского.

Режиссер и драматург Савва Савельев выйдет на сцену кабаре 24 октября. В рамках проекта «Сентименталисты» он читает ироничные мини-пьесы собственного сочинения, в основе которых — наблюдения за повседневной жизнью и разговоры, подслушанные в метро, магазинах и на улицах.

Мероприятия стартуют в 19:00 на Маяковского, 52. Подробное расписание и билеты доступны на ресурсах «Шума».

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: