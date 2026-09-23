Олег Басилашвили прочитает стихи Бродского, Маяковского и Есенина на творческом вечере в БДТ

30 сентября на Второй сцене БДТ (в Каменноостровском театре) состоится творческая встреча с Олегом Валериановичем Басилашвили. В рамках программы «Если бы знать…» народный артист поделится воспоминаниями, а также прочитает стихи Александра Пушкина, Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Олег Басилашвили — ведущий актер БДТ им. Товстоногова с 1959 года. Артист играл в фильмах «Служебный роман» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), «Курьер» (1986).

Вечер «Если бы знать…» планировали на 25 марта этого года, но накануне творческой встречи не стало жены Олега Басилашвили, бывшего редактора Ленинградского телевидения и ведущей программы «Царская ложа» Галины Мшанской. Тогда мероприятие отменили и перенесли на нынешний сезон.

Поэзия, которая прозвучит на творческом вечере, тесно связана с актерским путем Басилашвили: в 1980 году на фирме «Мелодия» Олег Валерианович выпустил пластинку со стихотворениями Маяковского и Есенина. Артист поделится своими наблюдениями о том, как тексты поэтов рифмуются с его жизнью.

«Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили» начнется 30 сентября в 19:00 на площади Старого Театра, 13. Билеты в продаже.

16+