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Театр

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«Человек из Подольска» Театра.doc едет на гастроли в Петербург

Первую сценическую адаптацию пьесы Дмитрия Данилова покажут 6, 7 и 8 октября в «Невидимом театре».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра.doc

С 6 по 8 октября пройдут гастроли московского Театра.doc в Петербурге. В программу вошел спектакль «Человек из Подольска» — самая первая драматическая постановка по пьесе Дмитрия Данилова.

Данилов написал «Человека из Подольска» в 2016 году, а опубликовал в 2017-м. По сюжету обычного парня из Подольска без причины задерживает полиция и увозит в отделение, в котором начинают происходить иррациональные события.

На сцене Театра.doc 25 мая 2017 года свою версию истории представили режиссеры Михаил Угаров и Игорь Стам. Позже, в сентябре 2018-го, режиссер Марина Брусникина показала в московском театре «Практика» спектакль «Человек из Подольска / Сережа очень тупой» сразу по двум текстам Данилова.

В Петербурге сюжет о необычном полицейском участке ставили в Театре на Садовой и в Театре «На Литейном». В 2020-м на экраны вышел фильм «Человек из Подольска» — режиссером выступил основатель «Невидимого театра» Семен Серзин, а главную роль исполнил вокалист и автор песен группы OQJAV Вадик Королев.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра.doc
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра.doc
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра.doc

В спектакле Театра.doc заняты артисты Петр Волков, Дарья Гайнуллина, Алексей Губкин, Антон Ильин, Виктор Кузин, Алена Спивак, Игорь Стам, а также Александр Хант (режиссер фильмов «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье»!). За сценографию отвечала художник-постановщик Ольга Ковалева, за фотофильм — Отто Лакоба.

«Человек из Подольска» появится 6, 7 и 8 октября в 20:00 на Кожевенной линии, 34. Билеты в продаже на сайте «Невидимого театра».

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