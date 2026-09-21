«Человек из Подольска» Театра.doc едет на гастроли в Петербург

С 6 по 8 октября пройдут гастроли московского Театра.doc в Петербурге. В программу вошел спектакль «Человек из Подольска» — самая первая драматическая постановка по пьесе Дмитрия Данилова.

Данилов написал «Человека из Подольска» в 2016 году, а опубликовал в 2017-м. По сюжету обычного парня из Подольска без причины задерживает полиция и увозит в отделение, в котором начинают происходить иррациональные события.

На сцене Театра.doc 25 мая 2017 года свою версию истории представили режиссеры Михаил Угаров и Игорь Стам. Позже, в сентябре 2018-го, режиссер Марина Брусникина показала в московском театре «Практика» спектакль «Человек из Подольска / Сережа очень тупой» сразу по двум текстам Данилова.

В Петербурге сюжет о необычном полицейском участке ставили в Театре на Садовой и в Театре «На Литейном». В 2020-м на экраны вышел фильм «Человек из Подольска» — режиссером выступил основатель «Невидимого театра» Семен Серзин, а главную роль исполнил вокалист и автор песен группы OQJAV Вадик Королев.