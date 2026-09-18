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Театр

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Спектакль Шерешевского «Дядя» по мотивам пьесы Чехова сыграют в Петербурге на гастролях МТЮЗ

28 и 29 сентября пройдут показы в «Балтийском доме», 27 сентября — встреча в «Подписных изданиях» с актером Игорем Гординым.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Московского Театра Юного Зрителя

28 и 29 сентября труппа Московского Театра Юного Зрителя приедет на гастроли в Петербург. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль Петра Шерешевского «Дядя» по мотивам пьесы Антона Чехова «Дядя Ваня».

Премьера «Дяди» состоялась в декабре 2025-го. Историю о несчастной любви и несбывшихся надеждах Шерешевский под именем своего альтер эго Семена Саксеева переписал на современный лад. Герои танцуют под «Угонщицу» Ирины Аллегровой, размышляют об искусственном интеллекте и кино Джима Джармуша.

В спектакле заняты артисты Игорь Гордин, Виктория Верберг, Игорь Балалаев, Марина Гусинская и Евгения Михеева, Полина Одинцова, Марина Зубанова, Максим Виноградов, Никита Белоусов и Никита Гробовенко. Над оформлением работал художник Анвар Гумаров.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Московского Театра Юного Зрителя
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Московского Театра Юного Зрителя

Помимо показов спектакля, 27 сентября в 19:00 в книжном магазине «Подписные издания» состоится встреча с актером Игорем Гординым. Исполнитель роли бывшего математика Ивана Войницкого расскажет о книгах, театре, Петербурге, работе в МТЮЗ и спектакле Шерешевского. Вход свободный, нужна регистрация.

«Дядю» представят петербуржцам 28 и 29 сентября в 19:00 в Александровском парке, 4. Билеты в продаже на сайте «Балтийского дома».

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