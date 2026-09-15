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Премьера! Рок-мюзикл о пути Казимира Малевича к «Черному квадрату» покажут в Театре на Садовой

Биографический спектакль о героях русского авангарда представят в ноябре.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Театра на Садовой

28 и 29 ноября на сцене Театра на Садовой состоится премьера биографического рок-мюзикла «Малевич». Постановка Анны Тесс расскажет о пути художника Казимира Малевича к его magnum opus — «Черному квадрату» — и о круге авангардистов. Среди героев: Марк Шагал, Ольга Розанова, Александра Экстер, Вера Ермолаева, Эль Лисицкий, Алексей Крученых, Михаил Матюшин, Иван Клюн и Давид Бурлюк.

В спектакле биографию Малевича воссоздают по дневникам, письмам и воспоминаниям. Зрители увидят хронику сближений и конфликтов в арт-среде начала XX века, а также погрузятся в идеи Малевича о поиске новой формы.

В постановке соединят драматическое действие, рок-композиции, пластику и видеоряд. Музыку к спектаклю написал Даниил Ячин, а либретто — Наталия Макуни. Сценографию, костюмы и грим разработала Анна Курочкина. Хореографию поставила Мария Васильченко, а видеоряд создал Константин Щепановский. Музыкальным продюсером спектакля стал Егор Убель.

Роль Казимира Малевича исполнят Ярослав Баярунас и Артем Яковлев. Также в спектакле заняты Кристина Кузнецова, Анжелика Рева, Кирилл Гордеев, Александр Саванец, Анастасия Шемерей, Ульяна Голещихина, Руслан Давиденко, Евгений Градусов, Антон Савченко, Александр Казаков, Дарьяна Кара и Максим Казаков.

Первые показы пройдут 28 и 29 ноября, 19, 20 и 22 декабря в 19:00 на Садовой, 27. Билеты в продаже на сайте театра.

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