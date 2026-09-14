БДТ объявил планы на 109-й сезон. Ждем спектакль по «Степному волку» Гессе, встречу с Ниной Усатовой и открытие Каменноостровского театра

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова объявил планы на 109-й сезон. Среди главных премьер — «Идиот» в постановке художественного руководителя Александринского театра Никиты Кобелева (покажут в мае 2027 года) и «Степной волк» лауреата премии «Золотая Маска» Анатолия Праудина по роману Германа Гессе (премьера в июне 2027-го). В январе на Малой сцене представят спектакль Александра Балсанова «Дети моста Лейтенанта Шмидта» к 90-летию писателя Эдуарда Кочергина.

В ноябре после реставрации откроют Каменноостровский театр. В афишу Второй сцены вернутся спектакли «Моцарт и Сальери», «Женщина и мозг», «Эрендира».

В новом сезоне планируют творческий вечер народной артистки России Нины Усатовой. Также продолжат цикл творческих встреч «Если бы знать...» с актером театра и кино Олегом Басилашвили и анонсируют новые события проекта «8.12. Диалоги в БДТ. Наука — искусство — человек».

В октябре БДТ проведет резиденцию в Комарове и кейс-чемпионат проектов на стыке науки и театрального искусства. Помимо международной программы, в гастрольный план вошли традиционные гостевые показы МХТ им. Чехова.

В молодежную труппу БДТ приняли выпускников Школы-студии МХАТ Николая Борисова, Руфь Басалыко, Сергея Кашко и Валерию Лаврик. Также к труппе присоединились Ярослава Бехтерева и Егор Шеховцов (Высшая школа сценических искусств — театральная школа Константина Райкина), Ольга Зельдина (Театральный институт имени Бориса Щукина), Арсений Абдуллаев (РГИСИ), Анастасия Редькина (ГИТИС), Екатерина Баньковская (РГИСИ, мастерская Андрея Могучего).

Подробности о премьерах станут известны в ближайшее время.

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