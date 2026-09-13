Стася Толстая и Савва Минаев выступят на пятой киночитке объединения НИЭЛИТНИМАСС

В Петербурге пройдет пятая киночитка объединения НИЭЛИТНИМАСС. Она состоится 17 октября в лектории «Порт». Начнется мероприятие в 18:00, сбор гостей — с 17:30. Участие в событии примут сценарист Савва Минаев и актриса, сценарист и режиссер Стася Толстая.

Савва Минаев, известный по фильмам и сериалам «Цой», «Беспринципные», «Сансара», «Рыжий», «Плевако» и «Холоп-3», представит сценарий «Тирамису». По его словам, эту работу особенно любил его мастер — Рустам Ибрагимбеков. Организаторы отмечают необычную конструкцию и героев, которые, что удивительно, пытаются услышать друг друга.

Стася Толстая («Тайное влечение», «Семейное счастье»!) привезет новый проект «Вертикаль». Сценарий еще в производстве, сюжет держится в секрете, но обещают немного магического реализма. Детали Толстая расскажет лично на событии.

Как это устроено

Автор кратко рассказывает сюжет, затем вместе с актерами читает выбранный эпизод, после чего начинается разбор, и к нему подключаются зрители. Можно задавать вопросы и вступать в дискуссию. В этот раз процесс будут модерировать, чтобы добиться открытого диалога, рассказали в телеграм-канале НИЭЛИТНИМАСС.

Цена билета на пятую киночитку варьируется от 1200 до 2800 рублей.