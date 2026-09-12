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Театр

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Впервые в Петербурге — спектакль на открытой воде в рамках Большого детского фестиваля

Основная программа фестиваля стартует 12 сентября и продлится до 4 ноября.

Фото: телеграм-канал «Пиотровский Online»

В воскресенье, 13 сентября, в Юсуповском саду стартует IX Большой Детский фестиваль. В саду появятся семь тематических площадок, посвященных театру, кино и книгам.

Главным событием вечера станет премьера спектакля на открытой воде от режиссера Вячеслава Игнатова. Специально для постановки «Все утопить!» построили плавучую сцену — актеры будут передвигаться на плотах и вплавь, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Пиотровский Online»

Напомним, что фестиваль проходит третий год подряд параллельно в Москве и Петербурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В афише — спектакли, фильмы и встречи с авторами современной детской литературы.

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