Данила Козловский сыграет в Петербурге спектакль «Чекап» в постановке Саввы Савельева

11 декабря актер Данила Козловский представит в Петербурге свой новый музыкальный спектакль «Чекап». Постановкой шоу-откровения на тему счастья занимался Савва Савельев.

«Чекап» — не первый опыт сотрудничества Козловского и Савельева. В 2024-м тандем поставил спектакль «Фрэнк», в котором Данила рассказывал о собственной жизни.

В новой работе обещают совместить юмор, трогательные истории и музыку. На сцене Козловский попытается ответить себе и залу на вопросы, как быть собой, быть счастливым и поверить в себя.

Постановщик шоу Савва Савельев — актер, режиссер и драматург. Он ставил «Зеркало» с Павлом Табаковым по текстам Генриха Белля и Курта Воннегута, а также спектакль «Помпеи», где действие разворачивается параллельно в четырех измерениях: в 2026 в России, в Помпеях 79 года в день извержения Везувия, там же в 1908-м, а также в Москве 2116 года. Сейчас Савельев работает над авторским проектом «Сентименталисты», в основе которого — его собственные иронические наблюдения за человеческой жизнью.

«Чекап» Данилы Козловского стартует 11 декабря на Лиговском, 6. Билеты на показ в Петербурге и других городах продают на сайте проекта.

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