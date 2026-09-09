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Олег Басилашвили расскажет о театре и прочитает любимые стихи на встрече в отеле «Индиго»

Творческий вечер артиста состоится 16 сентября.

16 сентября в петербургском отеле «Индиго» состоится творческая встреча с народным артистом Олегом Валериановичем Басилашвили. Накануне своего 92-летия (будет 26 сентября) актер поделится воспоминаниями о театре, коллегах и близких, а также прочитает любимые поэтические тексты.

Олег Басилашвили — ведущий актер БДТ им. Товстоногова с 1959 года. Артист играл в фильмах «Служебный роман» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Вокзал для двоих» (1982), «Курьер» (1986). В последние годы Басилашвили редко появляется на публике и основную часть времени проводит в Репине. В марте 2026 года не стало его жены, бывшего редактора Ленинградского телевидения и ведущей программы «Царская ложа» Галины Мшанской.

Встречу 16 сентября проведет главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская. Слушатели смогут задать Олегу Валериановичу свои вопросы.

Творческий вечер начнется в 19:00 на Чайковского, 17. Билеты в продаже.

18+

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