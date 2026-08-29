По Петербургу гуляют гигантские куклы Алексакндра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского

В субботу, 29 августа, по улицам Петербурга прошел уличный спектакль-променад «Великанцы» от театра «Кукольный формат». Гигантские куклы Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского вышли на прогулку и собрали вокруг себя десятки горожан.

С 12:00 до 13:00 по маршруту от Владимирской площади и памятника Достоевскому до Пушкинской улицы прошли Достоевский и Пушкин. С 15:00 до 16:30 Гоголь и Пушкин отправились от памятника Гоголю на Малой Конюшенной через Итальянский мост к площади Искусств и Михайловскому саду.