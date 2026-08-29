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Театр

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По Петербургу гуляют гигантские куклы Алексакндра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского

Увидеть классиков можно в рамках уличного спектакля-променада «Великанцы» от театра «Кукольный формат»!

Фото: группа ВКонтакте «Театр КУКФО | Кукольный формат»
Фото: группа ВКонтакте «Театр КУКФО | Кукольный формат»

В субботу, 29 августа, по улицам Петербурга прошел уличный спектакль-променад «Великанцы» от театра «Кукольный формат». Гигантские куклы Александра Пушкина, Николая Гоголя и Федора Достоевского вышли на прогулку и собрали вокруг себя десятки горожан.

С 12:00 до 13:00 по маршруту от Владимирской площади и памятника Достоевскому до Пушкинской улицы прошли Достоевский и Пушкин. С 15:00 до 16:30 Гоголь и Пушкин отправились от памятника Гоголю на Малой Конюшенной через Итальянский мост к площади Искусств и Михайловскому саду.

Фото: группа ВКонтакте «Театр КУКФО | Кукольный формат»

Вечером, с 20:00 до 21:00, гиганты русской литературы двинутся от Адмиралтейского проезда через Александровский сад к Сенатской площади, завершая маршрут у Медного всадника.

В течение всего дня куклы гуляли, спорили, читали свои произведения, пели, шутили и выясняли, кто из них самый великий русский писатель, рассказали в пресс-службе театра.

«Кукольный формат» — петербургский авторский театр кукол с европейской камерной атмосферой.

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