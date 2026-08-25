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«Балтийский дом» откроет сезон премьерой спектакля «Гамлет» Анатолия Праудина

В числе других премьер планируют постановку «Курьер» по одноименному фильму и повести Карена Шахназарова.

Арсений Воробьев в спектакле «Гамлет»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом»

Арсений Воробьев в спектакле «Гамлет»

28 августа в театре-фестивале «Балтийский дом» открывается 90-й сезон. Показы начнут с премьеры спектакля «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина. В главной роли — актер Арсений Воробьев.

За сценографию и костюмы шекспировской истории в новой интерпретации отвечает Екатерина Гофман. Спектакль дополнят видеоконтентом, созданным Марией Фоменко. Музыкальное оформление готовит Екатерина Вербицкая.

Среди других премьер по классике в этом сезоне — первая для сцены «Балтийского дома» постановка по роману Достоевского «Идиот». Историю князя Мышкина ставит Гульназ Балпеисова. Также зрителей ждет новая версия пьесы Эдмонда Ростана «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Созонова и грибоедовское «Горе от ума» в версии режиссера Егора Равинского. Екатерина Шихова представит спектакль «Курьер» по фильму и одноименной повести Карена Шахназарова.

В октябре пройдет 36-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В программу войдут спектакли театральных коллективов из России, Индии и Китая. В апреле театр проведет 29-й фестиваль русских театров «Встречи в России».

Первую премьеру сезона — «Гамлет» Анатолия Праудина — покажут 28 и 29 августа в 18:00 в Александровском парке, 4. Билеты в продаже на сайте театра.

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