На Малой Конюшенной пройдет марафон спектаклей и концертов «Театральный Петербург на Книжных аллеях»

С 19 по 22 августа и с 26 по 29 августа на уличной сцене культурного пространства «Книжные аллеи» состоится ежегодный театральный марафон. В режиме нон-стоп под открытым небом на Малой Конюшенной выступят артисты Молодежного театра на Фонтанке, театра-фестиваля «Балтийский дом», «Санктъ-Петербургъ Оперы», Театра музыкальной комедии, театров «На Литейном» и «Суббота», Театра Дождей и клоун-мим-театра «Мимигранты». Все выступления готовят специально для фестиваля, играют на публике единственный раз и совершенно бесплатно.

Фестиваль «Театральный Петербург на Книжных аллеях» родился в 2016 году. За годы проекта на открытой сцене выступили более 50 творческих коллективов Петербурга. Марафон этого года откроют 19 августа в 14:00 концертом VERSHI — дуэта сестер, артисток Молодежного театра на Фонтанке Дарьи и Марии Вершининых.

В программу вошло свыше 30 событий: от драмы и кукольного спектакля до пластического театра, клоунады и арт-перформанса. Помимо театрализованных номеров, зрителей ждут встречи с актрисой Евдокией Малевской, композитором Ольгой Петровой, актером Молодежного театра Андреем Шимко, авторами театра «Монплезир» Игорем и Мариной Лариными.