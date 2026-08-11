«Два капитана» по песням «Агаты Кристи», спектакль Мильграма о Япончике: Театр музыкальной комедии поделился планами на сезон

30 июля Петербургский театр музыкальной комедии открыл свой 98-й сезон. Директор театра Юрий Шварцкопф объявил о планах труппы на 2026 и 2027 годы. Первой премьерой сезона станет рок-мюзикл «Два капитана» по песням группы «Агата Кристи» — постановку готовят вместе с музыкально-драматическим театром «Синяя птица».

В 2027 году в репертуар вернется оперетта Оскара Сандлера «На рассвете», которая шла в театре с 1966 по 1975-й. Свою версию спектакля готовит бывший худрук пермского Театра-Театра Борис Мильграм. Оперетта основана на романе Юрия Смолича «Рассвет над морем» об Одессе времен Гражданской войны и французской интервенции: в истории фигурируют анархист Мишка Япончик, революционер Григорий Котовский и актриса немого кино Вера Холодная.

На декабрь 2026-го планируют премьеру мюзикла «Мюнхгаузен. Русская игра» на музыку Игоря Лебедева. Над постановкой работает итальянский хореограф Ванни Вискузи, который прежде ставил мюзиклы «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка» и «Мисс Сайгон».

В конце 98-го или в начале 99 сезона в репертуаре появится оперетта Доменико Модуньо «Черный дракон» в постановке Филиппа Разенкова, главного режиссера Свердловского театра музыкальной комедии. Также на конец 2027 года наметили выпуск мюзикла «Кармен» — его ставит Вайк Сенте, худрук будапештского Театра Эркеля. Музыку к спектаклю написал американский композитор Фрэнк Уайлдхорн.

С этого сезона Театр музыкальной комедии состоит из двух подразделений: мюзикла и оперетты. Направление мюзикла возглавит Алексей Нефедов, а отделением оперетты будет руководить новый дирижер театра Ярослав Забояркин.

Детали премьер и билеты появятся на сайте театра.

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