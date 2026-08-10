В Театральном музее покажут моноспектакль «Наследили здесь!» о местной уборщице-хранительнице времен блокады

Театральный музей открыли для публики 16 мая 1921 года. В залах хранятся раритеты российского театра с XVIII по XX век: костюмы из мастерских императорских театров, портреты актеров, пуанты именитых балерин, макеты и эскизы Александра Бенуа, Льва Бакста, Александра Головина, Казимира Малевича и Владимира Татлина.

Театр в Театральном музее работает с 2019-го. Первым стал аудиоспектакль «Портрет» об основателе музея Левкии Жевержееве. Позже поставили «12 стульев. Фан-фикшн» по роману Ильфа и Петрова и мемуарам Евгения Весника (первый исполнитель роли Бендера в театре), а также «Красный фонарь» по дневникам последнего директора Императорских театров Владимира Теляковского.

«Наследили здесь!» покажут 16 августа в 19:00 на Зодчего Росси, 2А. Билеты в продаже на сайте музея.

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