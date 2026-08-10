Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Театральном музее покажут моноспектакль «Наследили здесь!» о местной уборщице-хранительнице времен блокады

Премьера документальной постановки пройдет 16 августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

16 августа театр при Музее театрального и музыкального искусства представит постановку «Наследили здесь!». Спектакль, основанный на реальных событиях, расскажет историю уборщицы Федосьи Дементьевны Барулиной, которая осталась единственным сотрудником Театрального музея в период блокады и сохранила его в военные годы.

Постановщицей и драматургом Наследили здесь!» выступила штатный режиссер Красноярского театра юного зрителя Ксения Пещик. Роль Федосьи Барулиной исполнит артистка Мария Нестрян. Художником спектакля стала Шура Мошура, художником по свету — Виктория Фадеева. За звук отвечает Полина Лесникова.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Театральный музей открыли для публики 16 мая 1921 года. В залах хранятся раритеты российского театра с XVIII по XX век: костюмы из мастерских императорских театров, портреты актеров, пуанты именитых балерин, макеты и эскизы Александра Бенуа, Льва Бакста, Александра Головина, Казимира Малевича и Владимира Татлина.

Театр в Театральном музее работает с 2019-го. Первым стал аудиоспектакль «Портрет» об основателе музея Левкии Жевержееве. Позже поставили «12 стульев. Фан-фикшн» по роману Ильфа и Петрова и мемуарам Евгения Весника (первый исполнитель роли Бендера в театре), а также «Красный фонарь» по дневникам последнего директора Императорских театров Владимира Теляковского.

«Наследили здесь!» покажут 16 августа в 19:00 на Зодчего Росси, 2А. Билеты в продаже на сайте музея.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: