Мариинский театр готов потратить 110 млн рублей на уборку Концертного зала

Мариинский театр объявил конкурс на комплексное содержание, уборку и уход за внутренними помещениями, фасадом и территорией Концертного зала и вспомогательного корпуса. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 110,1 миллиона рублей. Финансирование распределено по годам: в 2026 году на эти цели заложено 14 миллионов рублей, в 2027-м — 55 миллионов, в 2028-м — 41,1 миллиона.

Заявки принимаются до 24 августа. Итоги подведут 1 сентября. Участники должны иметь опыт выполнения аналогичных работ на сумму не менее 20% от начальной цены контракта. При выборе победителя цена будет иметь решающее значение (60%), остальные 40% — качественные и экологические характеристики.