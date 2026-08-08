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Мариинский театр готов потратить 110 млн рублей на уборку Концертного зала

Работы будут идти с 19 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Фото: shutterstock / VladyslaV Travel photo

Мариинский театр объявил конкурс на комплексное содержание, уборку и уход за внутренними помещениями, фасадом и территорией Концертного зала и вспомогательного корпуса. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 110,1 миллиона рублей. Финансирование распределено по годам: в 2026 году на эти цели заложено 14 миллионов рублей, в 2027-м — 55 миллионов, в 2028-м — 41,1 миллиона.

Заявки принимаются до 24 августа. Итоги подведут 1 сентября. Участники должны иметь опыт выполнения аналогичных работ на сумму не менее 20% от начальной цены контракта. При выборе победителя цена будет иметь решающее значение (60%), остальные 40% — качественные и экологические характеристики.

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