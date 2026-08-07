Не стало завлита МДТ Михаила Стронина

В возрасте 92 лет ушел из жизни Михаил Стронин — педагог, переводчик, завлит МДТ и соратник Льва Додина. Близкие деятеля искусств сообщили о его смерти изданию «Театръ».

Стронин пришел в Малый драматический театр в 1986 году и сначала возглавил литературную часть, а затем создал в МДТ международный отдел. Знаток британской литературы, он переводил на русский язык классиков мирового значения и важнейшие пьесы XX века. Ему принадлежат первые русские переводы пьес ирландского драматурга Брайана Фрила. Спектакль Льва Додина «Молли Суини» по одноименной пьесе Фрила в переводе Стронина стал первой ее постановкой в России.

Много лет Михаил работал школьным учителем английского языка. Он получил степень кандидата педагогических наук с диссертацией о проблемах взаимосвязи театра и педагогики. Также Стронин стал автором пособия «Обучающие игры на уроке английского языка». 13 ноября ему исполнилось бы 93 года.

Редакция Собака.ru выражает глубокие соболезнования близким и коллегам Михаила Федоровича.

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