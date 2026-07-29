В Петербург привезут спектакли Сергея Женовача по пьесам Чехова (в труппе «Вишневого сада» — Иван Янковский!)

28 сентября начнутся петербургские гастроли «Студии театрального искусства» (СТИ). На сцене Театра имени Комиссаржевской покажут постановки Сергея Женовача «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» и «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!».

Женовач — режиссер, ученик Петра Фоменко, худрук мастерской совместного обучения режиссеров и актеров в ГИТИСе. С 2018 по 2021 год он руководил МХТ имени Чехова. Режиссер основал «Студию театрального искусства» в 2005-м: она была филиалом МХТ, а с 1 марта 2022 года стала независимым театром.

28 и 29 сентября представят спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» — его уже играли для петербуржцев на сцене Александринского театра. В инсценировке «Вишневого сада» Женовач пытается преодолеть привычную цитатность Чехова и рассказать историю с минимумом слов и фокусом на действии. В актерском составе — Иван Янковский, Александр Антипенко, Алексей Вертков, Юрий Горин, Вячеслав Евлантьев, Ольга Калашникова, Елизавета Кондакова, Мария Корытова, Дмитрий Матвеев, Александр Медведев, Эдуард Миллер, Дарья Муреева, Варвара Насонова, Глеб Пускепалис, Полина Пушкарук и Тарас Шевченко.

В афише 30 сентября и 1 октября — петербургская премьера «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова». Труппа СТИ представила свою интерпретацию чеховской пьесы «Иванов» 21 февраля 2026 года. На сцене главный герой Иванов в исполнении Алексея Верткова лежит и молча слушает других героев, а высказывается лишь в конце действия. В постановке заняты Андрей Шибаршин, Александр Суворов, Никита Исаченков, Юрий Горин, Татьяна Волкова, Алена Семенова и Анна Саркисова.

Показы начинаются в 19:00 на Итальянской, 19. Билеты на «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» и «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» в продаже на сайте Театра имени Комиссаржевской.

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