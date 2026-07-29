Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Петербург привезут спектакли Сергея Женовача по пьесам Чехова (в труппе «Вишневого сада» — Иван Янковский!)

Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут с 28 сентября по 1 октября.

Спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Студии театрального искусства» (СТИ)

Спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»

28 сентября начнутся петербургские гастроли «Студии театрального искусства» (СТИ). На сцене Театра имени Комиссаржевской покажут постановки Сергея Женовача «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» и «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!».

Женовач — режиссер, ученик Петра Фоменко, худрук мастерской совместного обучения режиссеров и актеров в ГИТИСе. С 2018 по 2021 год он руководил МХТ имени Чехова. Режиссер основал «Студию театрального искусства» в 2005-м: она была филиалом МХТ, а с 1 марта 2022 года стала независимым театром.

28 и 29 сентября представят спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» — его уже играли для петербуржцев на сцене Александринского театра. В инсценировке «Вишневого сада» Женовач пытается преодолеть привычную цитатность Чехова и рассказать историю с минимумом слов и фокусом на действии. В актерском составе — Иван Янковский, Александр Антипенко, Алексей Вертков, Юрий Горин, Вячеслав Евлантьев, Ольга Калашникова, Елизавета Кондакова, Мария Корытова, Дмитрий Матвеев, Александр Медведев, Эдуард Миллер, Дарья Муреева, Варвара Насонова, Глеб Пускепалис, Полина Пушкарук и Тарас Шевченко.

В афише 30 сентября и 1 октября — петербургская премьера «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова». Труппа СТИ представила свою интерпретацию чеховской пьесы «Иванов» 21 февраля 2026 года. На сцене главный герой Иванов в исполнении Алексея Верткова лежит и молча слушает других героев, а высказывается лишь в конце действия. В постановке заняты Андрей Шибаршин, Александр Суворов, Никита Исаченков, Юрий Горин, Татьяна Волкова, Алена Семенова и Анна Саркисова.

Показы начинаются в 19:00 на Итальянской, 19. Билеты на «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» и «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова» в продаже на сайте Театра имени Комиссаржевской.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: