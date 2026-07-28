Премьера! Театр «Мастерская» покажет «Преступление и наказание» в постановке Григория Козлова

1 и 2 августа на основной сцене театра «Мастерская» впервые сыграют спектакль «Преступление и наказание». Сценическую адаптацию романа Федора Достоевского поставил худрук «Мастерской», режиссер и педагог Григорий Козлов. В ролях появятся ученики мастера — студенты третьего курса РГИСИ.

Каждое поколение учеников Козлова ставит свой большой русский роман. «Мастерская» началась в 2010-м с постановки «Идиот. Возвращение». Позже зрители увидели выпускные спектакли «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита». «Преступление и наказание» — работа уже седьмого поколения студентов педагога.

«Для инсценировок я выбираю произведения, в которых есть "длинная мысль", — она позволяет всем, кто с ней соприкасается, стать чуть-чуть осмысленнее. Достоевский исследует природу человеческой души и духа; его главные темы переходят из романа в роман. Но всякий раз эти темы по-разному раскрываются, каждый раз мы находим новую природу чувств. Для режиссера и актеров здесь открывается огромное поле возможностей», — отмечает Григорий Козлов.

Зрелищные массовые сцены спектакля чередуют с откровенными актерскими монологами. Режиссерский почерк проявляется в психологизме персонажей, в метафоричности и символизме. Художник-постановщик Николай Слободяник подготовил минималистичную сценографию: герои помещены в условное пространство. Зритель то погружается в субъективное восприятие Раскольникова, то видит происходящее со стороны.

Для режиссера Козлова «Преступление и наказание» — история о ценности человеческих связей. Постановщик акцентирует внимание на семейных узах Раскольникова, которые не дают герою окончательно потерять себя.

Режиссером пластики выступил Николай Куглянт. Хореографию подготовил педагог Юрий Васильков. Костюмами занималась Стефания Гроурогкайте. За свет отвечает Евгений Киуру, за мультимедийное оформление — Илья Колецкий, за музыкальное оформление — Мария Белова. Музыкальный руководитель спектакля — Григорий Углов.

«Преступление и наказание» покажут 1 и 2 августа в 15.00 на Народной, 1. Билеты в продаже на сайте театра.

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