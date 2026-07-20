Анна Ковальчук сыграет главную роль в «Театре» по роману Моэма — премьера сезона в Театре имени Ленсовета!

В новом сезоне первой премьерой на Основной сцене театра имени Ленсовета станет спектакль «Театр» по одноименному роману Сомерсета Моэма. Главную роль, актрису Джулию Ламберт, исполнит народная артистка России Анна Ковальчук. Режиссером постановки выступила Мария Романова, автором инсценировки — Ярослава Пулинович.

Роман Моэма повествует о знаменитой английской актрисе Джулии Ламберт, у которой есть, кажется, все: слава, талант, признание. Однако на пике карьеры ее настигает профессиональное выгорание, совпадающее с предательством близких. Юная соперница и возлюбленный-карьерист могли бы стать триггером, но Джулию разрушает не столько страсть, сколько зыбкая граница между реальностью и сценой, между подлинными эмоциями и мастерским лицедейством.

Помимо Ковальчук, главные роли в спектакле исполняют:

заслуженный артист России Олег Андреев (играет мужа Джулии, Майкла Госселина), Сергей Филипович — их сына Роджера;

Томаса Феннела играет Игнат Подобед;

народная артистка России Лариса Луппиан предстанет в образе Долли де Фриз, а заслуженная артистка Петербурга Анастасия Дюкова — служанки Джулии по имени Эви;

Также в спектакле заняты народная артистка России Анна Алексахина (играет Сюзанну Тэбу) и Ася Прохорова в образе Эвис Крайтон.

Премьера состоится 24 и 25 октября. Продажи билетов откроются 1 августа в 12:00 в кассе и на официальном сайте театра, рассказали в пресс-службе организации.