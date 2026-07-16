Прощание с экс-директором БТК Александром Калининым пройдет 19 июля в Спасо-Преображенском соборе

В Петербурге состоится прощание с бывшим директором Большого театра кукол (БТК) Александром Калининым. Оно пройдет 19 июля в Спасо-Преображенском соборе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Напомним, что экс-директор БТК ушел из жизни 14 июля. Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе петербургского театра.

Калинин руководил БТК с 2001 по 2021 год. В 2006 году он пригласил на должность главного режиссера Руслана Кудашова, что изменило репертуарную политику театра. БТК перестал быть «детским» театром — у него появился взрослый зритель, принимающий его творческую философию.

Также Калинин был инициатором и вдохновителем фестивалей «БТК-ФЕСТ: театр актуальных кукол» и «Маленький сложный человек».

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Александра Аркадьевича.