Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Прощание с экс-директором БТК Александром Калининым пройдет 19 июля в Спасо-Преображенском соборе

Церемония начнется в 13:30. После прощания Александра Калинина похоронят на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Фото: группа Вконтакте «Большой театр кукол»

В Петербурге состоится прощание с бывшим директором Большого театра кукол (БТК) Александром Калининым. Оно пройдет 19 июля в Спасо-Преображенском соборе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Напомним, что экс-директор БТК ушел из жизни 14 июля. Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе петербургского театра.

Калинин руководил БТК с 2001 по 2021 год. В 2006 году он пригласил на должность главного режиссера Руслана Кудашова, что изменило репертуарную политику театра. БТК перестал быть «детским» театром — у него появился взрослый зритель, принимающий его творческую философию.

Также Калинин был инициатором и вдохновителем фестивалей «БТК-ФЕСТ: театр актуальных кукол» и «Маленький сложный человек».

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Александра Аркадьевича.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: