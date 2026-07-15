На Елагином острове пройдет XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин Парк»

XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет под слоганом «Прошлое — это лишь пролог». В этом году организаторы решили вспомнить любимые спектакли прошлых лет, чтобы настроиться на следующий, юбилейный фестиваль.

Праздник начнется 24 июля в 20:00 с вечернего шествия участников фестиваля от станции метро «Крестовский остров» до Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Затем, в 21:30, зрителей ждет спектакль «Ловцы снов» самарского театра «Пластилиновый дождь».