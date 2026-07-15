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Театр

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На Елагином острове пройдет XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин Парк»

В мероприятиях, которые пройдут с 24 по 26 июля, примут участие 30 театральных коллективов из разных городов России, а также творческие команды из Беларуси и Китая.

Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове

XIV Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет под слоганом «Прошлое — это лишь пролог». В этом году организаторы решили вспомнить любимые спектакли прошлых лет, чтобы настроиться на следующий, юбилейный фестиваль.

Праздник начнется 24 июля в 20:00 с вечернего шествия участников фестиваля от станции метро «Крестовский остров» до Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. Затем, в 21:30, зрителей ждет спектакль «Ловцы снов» самарского театра «Пластилиновый дождь».

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове

Основная программа развернется 25 и 26 июля сразу на 17 площадках. 

Петербург представят:

  • музыкально-пластический театр «Nonetext» cо спектаклем «Хаврошечка»;
  • творческая лаборатория «Странные Сны» с моноспектаклем-перфомансом «TerraCotta. Венок метаморфоз» (в исполнении Татьяны Догаевой);
  • уличный театр «СоЛу» со спектаклем «Великий Гусляр»;
  • театр «Комик-трест» с постановками «Мистериум» и «Улитная Рапсодия»;
  • хор Дурацкого с музыкальным спектаклем «10 фактов об Александре Сергеевиче Пушкине»;
  • театр «Вокруг» с постановками «Туда» и «Светлая история»;
  • театр пантомимы «Со-Творение» и их «Мим-шоу: Город Мимов»;
  • арт-группа «ЛЕТИ» и Антона Адасинского с музыкальным спектаклем «Светлое рядом»;
  • коллектив «Драм Тайм» с музыкальным шоу;
  • театр-студия «КОНТРАСТ» с премьерной постановкой «Чайный Дом»;
  • театр «Странствующие куклы господина ПЭЖО» со спектаклем «Шекспириана»;
  • а также музыкальные коллективы «Jump Energy» и «Moonlight Show» («Симфония огня») и «Drum Time».
Схема предоставлена Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове

Из Москвы приедут: театральный проект «Запалки», театральная компания «MorэS», театр клоунады «Микос», театр Вкуса, уличный театр «Черный квадрат» и механический Экспериментальный Театр «Злые рыбы».

Самара привезет на фестиваль театр «Пластилиновый дождь» со спектаклями «Ловцы снов» и «Обряд». Ростов-на-Дону представит театр «Ларамбла» с постановками «Облака», «Парад Цветов», «Арлекины» и «Бессонница». Челябинск приедет с театром-студией «Манекен» и спектаклем «Декамерон».

Из Архангельска прибудет Театр Виктора Панова с постановкой «Двери». Ижевск покажет театр «Лиходеи» и их интермедии «Лиходейство», а Альметьевск  — спектакли «Восточный экспресс» и «Маяк» уличного театра «Легкие крылья».

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове

Из Беларуси выступит коллектив «БАРАБЭНД» из Витебска с музыкальным шоу «Одержимость», а из Китая приедет шоу «Чжунгуо кунг-фу ча» — музыкально-акробатическое представление, рассказали в пресс-службе ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином Острове.

Подробнее о расписании фестиваля можно узнать на сайте парка. Организаторы отмечают, что в программе возможны изменения.

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