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Солисты оперы Михайловского театра исполнят Вивальди и Монтеверди в камерной программе «Свет и тень»

Мероприятие пройдет 19 июля в фойе бельэтажа.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Михайловского театра

В воскресенье, 19 июля, солисты оперы Софья Файнберг, Маргарита Шаповалова и Артем Савченко представят новую камерную программу «Свет и тень. Вивальди. Монтеверди».

В концерте прозвучат фрагменты из опер Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи» и «Орфей»; сочинения Антонио Вивальди — фрагменты из опер «Монтесума», «Верная нимфа», «Агриппа» и «Юстин», а также произведения из цикла «Времена года» и кантата «Глория».

«Выйти за рамки основного репертуара и найти способы иначе общаться с публикой — это желание в творческой натуре музыкантов. На его основе естественным образом возникла идея о цикле камерных концертов, где музицирование имеет другую форму и другие правила», — отмечено в описании мероприятия.

В концерте также примут участие артисты оркестра Михайловского театра. За дирижерским пультом — Иван Шинкарев, рассказали в пресс-службе Михайловского театра.

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