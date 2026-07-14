В Мариинском театре возобновят показы балета «Ярославна. Затмение» Бориса Тищенко

Юрий Смекалов

Хореограф, первый исполнитель партии Игоря в спектакле

«В спектакле много ассоциаций с сегодняшним днем, с теми страхами, которые существуют в реальной повседневной жизни. И так как это больше метафора, нежели рассказ об эпохе, герой словно перестает быть сказочным персонажем. С ним как будто уже начинает ассоциировать себя сегодняшний человек. Поэтому вполне возможно, что эта постановка опередила время».