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В Мариинском театре возобновят показы балета «Ярославна. Затмение» Бориса Тищенко

Премьера состоится 15 и 16 июля на Новой сцене в рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Спектакль поставил Владимир Варнава.

Фото: Валентин Барановский
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Валентин Барановский

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

Главные партии 15 июля исполнят Юрий Смекалов, Злата Ялинич и Григорий Попов, а 16 июля — Александр Сергеев, Кристина Шапран и Владислав Ходасевич. Первое представление пройдет под управлением Валерия Гергиева.

Балет появился в репертуаре Мариинского театра в 2017 году. Первая полномасштабная работа Варнавы основана на «Слове о полку Игореве». Либретто написали сам хореограф и Константин Фёдоров, следуя за замыслом композитора, но «иначе расставив смысловые акценты».

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

Вместе с художниками Галей Солодовниковой, Игорем Фоминым и Ильей Стариловым они создали спектакль-размышление в жанре русского фэнтези.

В настоящее время Владимир Варнава работает над «масштабным возобновлением», внося изменения в хореографию и архитектуру спектакля.

Юрий Смекалов

Хореограф, первый исполнитель партии Игоря в спектакле

«В спектакле много ассоциаций с сегодняшним днем, с теми страхами, которые существуют в реальной повседневной жизни. И так как это больше метафора, нежели рассказ об эпохе, герой словно перестает быть сказочным персонажем. С ним как будто уже начинает ассоциировать себя сегодняшний человек. Поэтому вполне возможно, что эта постановка опередила время».

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