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Театр Юрия Погребничко «Около» едет на гастроли в Петербург

С 21 по 23 сентября московская труппа покажет спектакли «Клоуны», «Магадан /кабаре/» и «Доктор Живаго».

«Клоуны» (реж. Саша Толстошева)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой театра «Около дома Станиславского» / фото: Виктор Пушкин

«Клоуны» (реж. Саша Толстошева)

С 21 по 23 сентября на сцене Театра «На Литейном» пройдут гастроли московского театра «Около дома Станиславского». Труппа покажет спектакли Александры Толстошевой «Клоуны» и «Доктор Живаго», а также «Магадан /кабаре/» Юрия Погребничко — основателя, худрука и главного режиссера «Около».

«Около дома Станиславского» возник на базе молодежного театра «На Красной Пресне», худруком которого Погребничко стал в 1987 году. Название отсылает к особняку-музею, расположенному в 70 метрах от театра. Театр Погребничко отличается рефлексивным абсурдом, аутентичной работой с прошлым, нейтральной и отстраненной актерской игрой.

23 сентября петербуржцы вновь увидят спектакль Погребничко «Магадан /кабаре/». Действие разворачивается в советском безвременье, сказочные обитатели которого исполняют песни под баян. В 2017-м постановка получила «Золотую Маску» как лучший спектакль малой формы.

21 сентября покажут «Клоунов» Александры Толстошевой, выпускницы курса Погребничко в ТИ имени Щукина. Спектакль вдохновлен сюжетной линией одноименного фильма Федерико Феллини. В своей версии истории постановщица исследует отражения хрестоматийных цирковых образов в коллективном сознании.

22 сентября в Петербурге представят недавнюю премьеру Толстошевой «Доктор Живаго». Спектакль по роману Бориса Пастернака впервые показали в октябре 2025-го. В инсценировке режиссер сохраняет пастернаковскую картину поэтического мира, но собирает собственное высказывание о любви, о возможности и необходимости принятия противоречий эпохи.

Гастроли «Около» пройдут на Литейном, 51. Информация о билетах появится на ресурсах театров.

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